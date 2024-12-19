English Українська
Криптовалюта для начинающих: С чего начать и как разобраться
Для новичков в мире криптовалют первое знакомство с этим рынком может показаться сложным и запутанным. Однако, понимание базовых принципов работы криптовалют, их хранения, инвестирования и заработка поможет уверенно сделать первые шаги и извлечь выгоду из цифровой экономики.

История криптовалют

Криптовалюта – это цифровая форма денег, которая начала свое развитие в 2008 году с появлением биткоина (Bitcoin). Создателем биткоина стал человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Главной идеей криптовалюты было создание децентрализованной финансовой системы, свободной от контроля банков и государств. Со временем на рынке появились тысячи криптовалют, каждая из которых предлагает свои технологии и решения.

Криптовалюты - как они создаются

Криптовалюты создаются с помощью технологии блокчейн – распределенного реестра, в котором фиксируются все транзакции. Чтобы выпустить новую криптовалюту, необходимо:

  • Разработать код блокчейна или использовать готовые решения (например, Ethereum).

  • Настроить сеть и механизмы консенсуса (Proof of Work, Proof of Stake и др.).

  • Определить общее количество монет и условия их добычи или выпуска.

  • Внедрить криптовалюту на биржи и в систему кошельков.

Многие проекты выпускают токены, используя уже существующие блокчейны, это значительно упрощает процесс.

Для чего нужны криптовалюты

Криптовалюты выполняют множество функций в современной экономике:

1. Альтернатива традиционным валютам

  • Децентрализация: Отсутствие прямого контроля со стороны центральных банков или государства. Это позволяет пользователям избежать влияния традиционных финансовых институтов, таких как банки или регуляторы.

  • Мировая валюта: Криптовалютами пользуются по всему миру, независимо от границ, валютных зон или экономических систем.

Пример: Биткоин (BTC) можно использовать для оплаты товаров и услуг напрямую, минуя банки и посредников.

2. Средство сбережения и инвестирования

  • Криптовалюты, особенно популярные, такие как Биткоин и Эфириум, стали альтернативой традиционным активам (золоту, акциям).

  • Возможность инвестировать и получать прибыль за счёт роста курса криптовалют.

  • Стабильные монеты (stablecoins) — такие как USDT, привязанные к доллару США, служат надёжным средством сохранения капитала в условиях инфляции.

Пример: Многие люди покупают биткоины в ожидании роста их цены в будущем.

3. Быстрые и дешёвые переводы

  • Криптовалюты дают возможность совершать переводы по всему миру быстрее и дешевле банковских систем, требующих посредников, высоких комиссий и длительных сроков.

  • Отсутствие необходимости в проверках через SWIFT или другие системы.

Пример: Отправка криптовалюты из одной страны в другую может занять несколько минут, а комиссия будет минимальной.

4. Финансовая анонимность и свобода

  • Криптовалюты обеспечивают полную приватность транзакций. Многие криптовалюты, например технологии Monero или Zcash, позволяют скрыть информацию о плательщике, получателе и сумме.

  • Полный контроль над своими средствами: только владелец криптокошелька может распоряжаться своими монетами.

Пример: Люди в странах с жёстким контролем пользуются криптовалютами для сохранения своей финансовой независимости.

5. Развитие технологий

  • Смарт-контракты — это программы, которые автоматически исполняют условия соглашений без участия посредников. Они используются в таких областях, как финансы, недвижимость и юриспруденция.

  • Блокчейн-технологии дают возможности для создания децентрализованных приложений (dApps) и NFT.

Пример: Эфириум (Ethereum) позволяет разработчикам создавать смарт-контракты.

6. Финансовая инклюзия

  • Криптовалюты позволяют людям, не пользующимся банковскими услугами, участвовать в экономике страны и мира.

  • Особенно полезно в регионах с низким уровнем развития финансовой инфраструктуры.

Пример: Жители развивающихся стран могут хранить деньги и совершать платежи через мобильные криптокошельки.

7. Децентрализованные финансы (DeFi)

  • DeFi — это финансовые инструменты, работающие на блокчейне, которые предоставляют альтернативу банковским услугам, таким как кредитование, депозиты и обмен валют.

  • DeFi-системы работают без посредников и предлагают прозрачность и контроль для пользователей.

Пример: Платформы, такие как Aave или Compound, позволяют брать кредиты или получать доход от своих криптовалютных активов.

8. Создание новых экономических моделей и токенизация

  • Криптовалюты позволяют оцифровывать активы и токенизировать их (превращать в цифровые токены). Это могут быть акции, недвижимость, произведения искусства и другие ценные активы.

  • Открывает возможности для краудфандинга и привлечения инвестиций.

Пример: NFT (невзаимозаменяемые токены) используются для продажи цифрового искусства, музыки и других уникальных объектов.

9. Сопротивление инфляции

  • Большинство криптовалют, например Биткоин, имеют строго ограниченное предложение монет (21 миллион), что предотвращает инфляцию, вызванную бесконтрольным выпуском денег.

  • По сравнению с фиатными валютами, криптовалюты не подвержены манипуляциям центральных банков.

Пример: Жители стран с гиперинфляцией (например, Венесуэлы) используют криптовалюты для защиты от обесценивания местной валюты.

10. Инновации в области игр и виртуальных миров

  • Криптовалюты и блокчейн применяются в видеоиграх для создания внутриигровых экономик и цифровых активов.

  • Пользователи могут владеть предметами, обменивать их и получать прибыль.

Пример: Игры на основе блокчейна, такие как Axie Infinity, используют криптовалюты для внутриигровых транзакций.

11. Противодействие цензуре

  • В странах с цензурой или политическими ограничениями криптовалюты дают возможность свободного обмена ценностями.

  • Транзакции не могут быть заблокированы или отменены правительствами.

Пример: В странах с ограничениями на банковские операции люди пользуются криптовалютами для совершения финансовых транзакций.

12. Инновации в цифровой идентификации

  • Блокчейн можно использовать для создания безопасных и прозрачных систем цифровой идентификации, что полезно в финансовом секторе, голосованиях и медицине.

Почему криптовалюта лучше фиатных денег

Криптовалюты имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными фиатными деньгами:

1. Децентрализация

  • Фиатные деньги полностью контролируются центральными банками и государственными органами. Они могут регулировать денежную массу, обесценивать валюту через инфляцию или замораживать счета.

  • Криптовалюты работают на децентрализованных блокчейнах, которые не зависят от конкретного учреждения или государства. Контроль распределен между участниками сети.

  • Никакой банк или правительство не может заблокировать или отменить транзакции.

Преимущество: Пользователи криптовалют полностью контролируют свои средства.

2. Ограниченная эмиссия

  • Фиатные деньги могут печататься бесконтрольно, что приводит к инфляции и снижению их покупательной способности. Например, гиперинфляция в некоторых странах обесценила национальные валюты практически до нуля.

  • Большинство криптовалют, таких как Биткоин, имеют ограниченное предложение монет. Например, в сети Биткоин будет всего 21 миллион монет.

Преимущество: Ограниченная эмиссия делает криптовалюты устойчивыми к инфляции и помогает сохранить ценность денег.

3. Низкие комиссии и быстрые транзакции

  • Международные переводы фиатных денег часто требуют участия банков, посредников (например, SWIFT) и больших комиссий. Срок перевода может занять от нескольких дней до недели.

  • Криптовалюты позволяют совершать быстрые и недорогие переводы по всему миру. Например, переводы биткоинов могут занимать всего несколько минут, а комиссии будут в разы меньше.

Преимущество: Криптовалюты подходят для дешевых и оперативных международных платежей.

4. Финансовая доступность

  • Многие люди, особенно в развивающихся странах, все ще не имеют доступа к банковским услугам.

  • Для того, чтобы пользоваться криптовалютами достаточно иметь интернет и цифровой кошелёк — банковские счета и кредитные карты не нужны.

Преимущество: Криптовалюты обеспечивают финансовую инклюзивность для людей по всему миру.

5. Безопасность проведения транзакций

  • Все транзакции в блокчейне прозрачны и записываются в распределённый реестр. Любой пользователь может проверить перевод, что исключает возможность мошенничества.

  • Криптовалюты используют криптографию, которая защищает данные и предотвращает взломы.

Преимущество: Блокчейн-системы делают переводы прозрачными и защищенными от подделок.

6. Независимость от банков и посредников

  • В случае фиатных денег банки играют роль посредников, контролируя транзакции и взимая комиссии за услуги.

  • Криптовалюты позволяют осуществлять P2P-переводы (от человека к человеку) напрямую, без посредников.

Преимущество: Экономия на комиссиях и независимость от банковских ограничений.

7. Финансовая анонимность

  • В традиционной банковской системе каждая транзакция привязана к личности, что делает конфиденциальность невозможной.

  • Криптовалюты обеспечивают частичную анонимность. В блокчейне не отображаются имена пользователей, а лишь публичные адреса кошельков. Анонимные криптовалюты (например, Monero) позволяют полностью скрыть данные о транзакциях.

Преимущество: Пользователи могут сохранить финансовую конфиденциальность.

8. Сопротивление цензуре

  • Фиатные деньги и банковские счета могут быть заморожены или конфискованы государствами и финансовыми регуляторами.

  • Криптовалюты работают в децентрализованной сети, поэтому транзакции невозможно заблокировать или отменить.

Преимущество: Люди могут свободно управлять своими средствами, даже в условиях политической нестабильности.

9. Защита от инфляции и обесценивания валюты

  • Центробанки могут обесценивать фиатные деньги путём бесконтрольной эмиссии.

  • Криптовалюты, такие как Биткоин, с ограниченным предложением и фиксированными правилами эмиссии, защищают капитал от инфляции.

Преимущество: Криптовалюты помогают сохранить покупательную способность.

10. Глобальный характер

  • Фиатные деньги зависят от границ и регуляций отдельных стран.

  • Криптовалюты — это глобальные деньги, их можно использовать по всему миру, без конвертации и банковских ограничений.

Преимущество: Удобство для международных расчетов и торговли.

11. Инновации

Криптовалюты и технологии блокчейн открывают новые экономические и технологические возможности:

  • Смарт-контракты автоматизируют исполнение сделок.

  • DeFi (децентрализованные финансы) предлагают альтернативу традиционному банковскому сектору.

  • NFT позволяют тонизировать и продавать уникальные активы.

Преимущество: Криптовалюты способствуют развитию новых технологий.

12. Контроль над средствами

  • В банковской системе деньги на счетах формально принадлежат банку, и пользователи лишь “пользуются” ими.

  • В криптовалютной сети владелец цифрового кошелька может полностью контролировать свои средства через приватные ключи.

Преимущество: Только владелец кошелька может управлять своими деньгами.

13. Отсутствие ограничений на суммы и частоту транзакций

  • Банки и финансовые регуляторы часто вводят ограничения на переводы, особенно крупные суммы.

  • В криптовалюте нет таких ограничений: можно переводить любые суммы в любое время.

Преимущество: Криптовалюты удобны для любых типов транзакций без лимитов и задержек.

Где и как хранить криптовалюту

Для хранения криптовалют используются специальные кошельки, которые можно разделить на:

  1. Горячие кошельки – онлайн-хранилища, которые постоянно подключены к интернету (например, кошельки на биржах или мобильные приложения).

  2. Холодные кошельки – аппаратные устройства или программные кошельки, которые хранят ключи оффлайн.

Для долгосрочного хранения наиболее безопасным вариантом будет использование холодного кошелька, а горячего кошелька – для быстрых и повседневных операций.

Как вкладывать в криптовалюту

  1. Выберите криптобиржу – зарегистрируйтесь на надежной платформе (например, Binance, Bybit, OKX).

  2. Пройдите верификацию (KYC) – подтвердите свою личность для безопасной работы.

  3. Определите стратегию инвестирования – выберите активы и решите, для какой цели вы их покупаете.

  4. Диверсифицируйте портфель – не вкладывайте все деньги в одну монету.

  5. Регулярно отслеживайте обстановку на рынке – следите за новостями и курсом криптовалют.

Как заработать криптовалюту

Существует множество способов заработать криптовалюту, какие-то из них более рискованные, а какие-то практически безрисковые, рассмотрим основные направления:

Торговые боты

Торговые боты, такие как боты от Veles Finance, позволяют полностью автоматизировать процесс торговли криптовалютами на централизованных биржах. Боты анализируют рынок, открывают и закрывают сделки по заданной вами или выбранной из уже готовых стратегий, что позволяет зарабатывать даже без постоянного мониторинга рынка.

Инвестиции

Покупка криптовалют на долгосрочный период и ожидание их роста.

Майнинг

Процесс добычи криптовалюты с использованием вычислительной мощности оборудования.

Торговля на бирже

Покупка и продажа криптовалют для получения прибыли от изменения их цены. Подробнее с данным видом заработка можно ознакомиться в нашей статье – Как торговать криптовалютой - детальная инструкция для новичков

Краны

Сервисы, которые раздают небольшое количество криптовалют за выполнение простых задач.

Airdrop

Получение бесплатных токенов от новых проектов за регистрацию и участие в их продвижении. Интересный вид заработка, дает возможности получать доход без вложений денежных средств, подробнее в статье – Airdrop криптовалюты - что это такое и как работает эирдроп в крипте?

Криптовалюта - это законно

Законность криптовалют зависит от страны. В большинстве государств криптовалюты легальны, но регулируются по-разному:

  • В США и ЕС криптовалюты рассматриваются как активы и регулируются налоговым законодательством.

  • В Китае запрещена торговля и майнинг криптовалют.

  • В России криптовалюты разрешены для хранения, но запрещены как платежное средство.

Есть ли будущее у криптовалют

Да, будущее криптовалют выглядит многообещающим. Основные тенденции:

  • Развитие DeFi-платформ и смарт-контрактов.

  • Массовое принятие криптовалют для расчетов.

  • Внедрение CBDC (цифровые валюты центральных банков).

  • Рост популярности NFT и токенизированных активов.

Есть ли мошенничества при покупке или продаже криптовалютой

Да, в криптовалютной сфере существует множество мошеннических схем:

  1. Фишинг – создание поддельных сайтов и кошельков.

  2. Схемы Понци – обещание высоких доходов без реальной деятельности.

  3. Фальшивые биржи – платформы, которые блокируют вывод средств.

Для защиты используйте только проверенные платформы и сервисы.

Могут ли украсть криптовалюту

Криптовалюту могут украсть, если не соблюдать меры безопасности:

  • Используйте холодные кошельки для хранения больших сумм.

  • Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) на всех платформах.

  • Не передавайте никому свои приватные ключи и seed-фразы.

  • Работайте только с проверенными биржами и кошельками.

Заключение

Криптовалюты – это инновационный финансовый инструмент, который открывает большие возможности для заработка и инвестиций. Несмотря на риски, с правильным подходом и мерами безопасности можно успешно начать работу с криптовалютой и извлечь из этого выгоду. Главное – начать с изучения основ и выбрать надежные платформы для работы.

FAQ

1. Можно ли начать работу с криптовалютой без опыта?

Да, многие платформы предлагают простые инструкции и материалы для новичков.

2. Какая криптовалюта самая надежная?

Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH) считаются наиболее надежными активами на рынке.

3. Какой кошелек выбрать для хранения криптовалюты?

Для небольших сумм можно использовать горячие кошельки, для больших – холодные кошельки.

4. Можно ли потерять все деньги, инвестируя в криптовалюты?

Да, из-за высокой волатильности рынка криптовалюты могут как резко вырасти, так и упасть в цене.

5. Что такое торговые боты?

Торговые боты – это программы, которые автоматизируют процесс торговли криптовалютой и позволяют получать пассивный доход.

