English Русский
Всі
Крипта з нуля
Акції Veles
Важливе
Торгові боти
Бектести
Стратегії
Новини криптовалют
Статистика Veles
Цифрова валюта
Криптовалюта для початківців: З чого почати і як розібратися
Дата публікації:
Час на читання:

Криптовалюта для початківців: З чого почати і як розібратися

Для новачків у світі криптовалют перше знайомство з цим ринком може здатися складним і заплутаним. Однак, розуміння базових принципів роботи криптовалют, їхнього зберігання, інвестування та заробітку допоможе впевнено зробити перші кроки і отримати вигоду з цифрової економіки.

Історія криптовалют

Криптовалюта - це цифрова форма грошей, яка почала свій розвиток 2008 року з появою біткоїна (Bitcoin). Творцем біткоїна стала людина або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото. Головною ідеєю криптовалюти було створення децентралізованої фінансової системи, вільної від контролю банків і держав. Згодом на ринку з’явилися тисячі криптовалют, кожна з яких пропонує свої технології та рішення.

Криптовалюти - як вони створюються

Криптовалюти створюються за допомогою технології блокчейн - розподіленого реєстру, в якому фіксуються всі транзакції. Щоб випустити нову криптовалюту, необхідно:

  • Розробити код блокчейна або використовувати готові рішення (наприклад, Ethereum).

  • Налаштувати мережу і механізми консенсусу (Proof of Work, Proof of Stake та ін.).

  • Визначити загальну кількість монет і умови їхнього видобутку або випуску.

  • Впровадити криптовалюту на біржі та в систему гаманців.

Багато проєктів випускають токени, використовуючи вже наявні блокчейни, це значно спрощує процес.

Для чого потрібні криптовалюти

Криптовалюти виконують безліч функцій у сучасній економіці:

1. альтернатива традиційним валютам

  • Децентралізація: Відсутність прямого контролю з боку центральних банків або держави. Це дає змогу користувачам уникнути впливу традиційних фінансових інститутів, таких як банки або регулятори.

  • Світова валюта: Криптовалютами користуються по всьому світу, незалежно від кордонів, валютних зон або економічних систем.

Приклад: Біткоїн (BTC) можна використовувати для оплати товарів і послуг безпосередньо, минаючи банки і посередників.

2. Засіб заощадження та інвестування

  • Криптовалюти, особливо популярні, як-от Біткоїн та Ефіріум, стали альтернативою традиційним активам (золоту, акціям).

  • Можливість інвестувати та отримувати прибуток за рахунок зростання курсу криптовалют.

  • Стабільні монети (stablecoins) - такі як USDT, прив’язані до долара США, служать надійним засобом збереження капіталу в умовах інфляції.

Приклад: Багато людей купують біткоїни в очікуванні зростання їхньої ціни в майбутньому.

3. швидкі та дешеві перекази

  • Криптовалюти дають можливість здійснювати перекази по всьому світу швидше і дешевше за банківські системи, що вимагають посередників, високих комісій і тривалих термінів.

  • Відсутність необхідності в перевірках через SWIFT або інші системи.

Приклад: Відправлення криптовалюти з однієї країни в іншу може зайняти кілька хвилин, а комісія буде мінімальною.

4. Фінансова анонімність і свобода

  • Криптовалюти забезпечують повну приватність транзакцій. Багато криптовалют, наприклад технології Monero або Zcash, дають змогу приховати інформацію про платника, одержувача та суму.

  • Повний контроль над своїми коштами: тільки власник криптогаманця може розпоряджатися своїми монетами.

Приклад: Люди в країнах із жорстким контролем користуються криптовалютами для збереження своєї фінансової незалежності.

5. Розвиток технологій

  • Смарт-контракти - це програми, які автоматично виконують умови угод без участі посередників. Вони використовуються в таких галузях, як фінанси, нерухомість і юриспруденція.

  • Блокчейн-технології дають можливості для створення децентралізованих додатків (dApps) і NFT.

Приклад: Ефіріум (Ethereum) дозволяє розробникам створювати смарт-контракти.

6. Фінансова інклюзія

  • Криптовалюти дають змогу людям, які не користуються банківськими послугами, брати участь в економіці країни і світу.

  • Особливо корисно в регіонах із низьким рівнем розвитку фінансової інфраструктури.

Приклад: Жителі країн, що розвиваються, можуть зберігати гроші та здійснювати платежі через мобільні криптогаманці.

7. Децентралізовані фінанси (DeFi)

  • DeFi - це фінансові інструменти, що працюють на блокчейні, які надають альтернативу банківським послугам, таким як кредитування, депозити та обмін валют.

  • DeFi-системи працюють без посередників і пропонують прозорість і контроль для користувачів.

Приклад: Платформи, такі як Aave або Compound, дозволяють брати кредити або отримувати дохід від своїх криптовалютних активів.

8. Створення нових економічних моделей і токенізація

  • Криптовалюти дають змогу оцифровувати активи і токенізувати їх (перетворювати на цифрові токени). Це можуть бути акції, нерухомість, твори мистецтва та інші цінні активи.

  • Відкриває можливості для краудфандингу та залучення інвестицій.

Приклад: NFT (невзаємозамінні токени) використовуються для продажу цифрового мистецтва, музики та інших унікальних об’єктів.

9. Опір інфляції

  • Більшість криптовалют, як-от Біткоїн, мають суворо обмежену пропозицію монет (21 мільйон), що запобігає інфляції, спричиненій безконтрольним випуском грошей.

  • Порівняно з фіатними валютами, криптовалюти не схильні до маніпуляцій центральних банків.

Приклад: Жителі країн з гіперінфляцією (наприклад, Венесуели) використовують криптовалюти для захисту від знецінення місцевої валюти.

10. Інновації в галузі ігор і віртуальних світів

  • Криптовалюти і блокчейн застосовуються у відеоіграх для створення внутрішньоігрових економік і цифрових активів.

  • Користувачі можуть володіти предметами, обмінювати їх і отримувати прибуток.

Приклад: Ігри на основі блокчейна, такі як Axie Infinity, використовують криптовалюти для внутрішньоігрових транзакцій.

11. Протидія цензурі

  • У країнах із цензурою або політичними обмеженнями криптовалюти дають можливість вільного обміну цінностями.

  • Транзакції не можуть бути заблоковані або скасовані урядами.

Приклад: У країнах з обмеженнями на банківські операції люди користуються криптовалютами для здійснення фінансових транзакцій.

12. інновації в цифровій ідентифікації

  • Блокчейн можна використовувати для створення безпечних і прозорих систем цифрової ідентифікації, що корисно у фінансовому секторі, голосуваннях і медицині.

Чому криптовалюта краща за фіатні гроші

Криптовалюти мають низку переваг порівняно з традиційними фіатними грошима:

1. Децентралізація

  • Фіатні гроші повністю контролюються центральними банками та державними органами. Вони можуть регулювати грошову масу, знецінювати валюту через інфляцію або заморожувати рахунки.

  • Криптовалюти працюють на децентралізованих блокчейнах, які не залежать від конкретної установи чи держави. Контроль розподілений між учасниками мережі.

  • Жоден банк або уряд не може заблокувати або скасувати транзакції.

Перевага: Користувачі криптовалют повністю контролюють свої кошти.

2. обмежена емісія

  • Фіатні гроші можуть друкуватися безконтрольно, що призводить до інфляції та зниження їхньої купівельної спроможності. Наприклад, гіперінфляція в деяких країнах знецінила національні валюти практично до нуля.

  • Більшість криптовалют, таких як Біткоїн, мають обмежену пропозицію монет. Наприклад, у мережі Біткоїн буде всього 21 мільйон монет.

Перевага: Обмежена емісія робить криптовалюти стійкими до інфляції та допомагає зберегти цінність грошей.

3. низькі комісії та швидкі транзакції

  • Міжнародні перекази фіатних грошей часто вимагають участі банків, посередників (наприклад, SWIFT) і великих комісій. Термін переказу може зайняти від кількох днів до тижня.

  • Криптовалюти дають змогу здійснювати швидкі та недорогі перекази по всьому світу. Наприклад, перекази біткоїнів можуть тривати всього кілька хвилин, а комісії будуть у рази меншими.

Перевага: Криптовалюти підходять для дешевих і оперативних міжнародних платежів.

4. Фінансова доступність

  • Багато людей, особливо в країнах, що розвиваються, все ще не мають доступу до банківських послуг.

  • Для того, щоб користуватися криптовалютами, достатньо мати інтернет і цифровий гаманець - банківські рахунки та кредитні картки не потрібні.

Перевага: Криптовалюти забезпечують фінансову інклюзивність для людей по всьому світу.

5. Безпека проведення транзакцій

  • Усі транзакції в блокчейні прозорі та записуються в розподілений реєстр. Будь-який користувач може перевірити переказ, що виключає можливість шахрайства.

  • Криптовалюти використовують криптографію, яка захищає дані та запобігає зломам.

Перевага: Блокчейн-системи роблять перекази прозорими та захищеними від підробок.

6. Незалежність від банків і посередників

  • У разі фіатних грошей банки відіграють роль посередників, контролюючи транзакції і стягуючи комісії за послуги.

  • Криптовалюти дають змогу здійснювати P2P-перекази (від людини до людини) безпосередньо, без посередників.

Перевага: Економія на комісіях і незалежність від банківських обмежень.

7. Фінансова анонімність

  • У традиційній банківській системі кожна транзакція прив’язана до особистості, що робить конфіденційність неможливою.

  • Криптовалюти забезпечують часткову анонімність. У блокчейні не відображаються імена користувачів, а лише публічні адреси гаманців. Анонімні криптовалюти (наприклад, Monero) дозволяють повністю приховати дані про транзакції.

Перевага: Користувачі можуть зберегти фінансову конфіденційність.

8. Опір цензурі

  • Фіатні гроші та банківські рахунки можуть бути заморожені або конфісковані державами та фінансовими регуляторами.

  • Криптовалюти працюють у децентралізованій мережі, тому транзакції неможливо заблокувати або скасувати.

Перевага: Люди можуть вільно управляти своїми коштами, навіть в умовах політичної нестабільності.

9. Захист від інфляції та знецінення валюти

  • Центробанки можуть знецінювати фіатні гроші шляхом безконтрольної емісії.

  • Криптовалюти, як-от Біткоїн, з обмеженою пропозицією і фіксованими правилами емісії, захищають капітал від інфляції.

Перевага: Криптовалюти допомагають зберегти купівельну спроможність.

10. Глобальний характер

  • Фіатні гроші залежать від кордонів і регуляцій окремих країн.

  • Криптовалюти - це глобальні гроші, їх можна використовувати по всьому світу, без конвертації та банківських обмежень.

Перевага: Зручність для міжнародних розрахунків і торгівлі.

11. інновації

Криптовалюти та технології блокчейн відкривають нові економічні та технологічні можливості:

  • Смарт-контракти автоматизують виконання угод.

  • DeFi (децентралізовані фінанси) пропонують альтернативу традиційному банківському сектору.

  • NFT дають змогу тонізувати і продавати унікальні активи.

Перевага: Криптовалюти сприяють розвитку нових технологій.

12. Контроль над коштами

  • У банківській системі гроші на рахунках формально належать банку, і користувачі лише «користуються» ними.

  • У криптовалютній мережі власник цифрового гаманця може повністю контролювати свої кошти через приватні ключі.

Перевага: Тільки власник гаманця може керувати своїми грошима.

13. Відсутність обмежень на суми та частоту транзакцій

  • Банки і фінансові регулятори часто вводять обмеження на перекази, особливо великі суми.

  • У криптовалюті немає таких обмежень: можна переказувати будь-які суми в будь-який час.

Перевага: Криптовалюти зручні для будь-яких типів транзакцій без лімітів і затримок.

Де і як зберігати криптовалюту

Для зберігання криптовалют використовуються спеціальні гаманці, які можна розділити на:

1. Гарячі гаманці - онлайн-сховища, які постійно підключені до інтернету (наприклад, гаманці на біржах або мобільні додатки).

2. Холодні гаманці - апаратні пристрої або програмні гаманці, які зберігають ключі офлайн.

Для довгострокового зберігання найбільш безпечним варіантом буде використання холодного гаманця, а гарячого гаманця - для швидких і повсякденних операцій.

Як вкладати в криптовалюту

1. Виберіть криптобіржу - зареєструйтеся на надійній платформі (наприклад, Binance, Bybit, OKX).

2. Пройдіть верифікацію (KYC) - підтвердіть свою особистість для безпечної роботи.

3. Визначте стратегію інвестування - виберіть активи та вирішіть, для якої мети ви їх купуєте.

4. Диверсифікуйте портфель - не вкладайте всі гроші в одну монету.

5. Регулярно відстежуйте обстановку на ринку - стежте за новинами і курсом криптовалют.

Як заробити криптовалюту

Існує безліч способів заробити криптовалюту, якісь із них більш ризиковані, а якісь практично безризикові, розглянемо основні напрямки:

Торгові боти

Торгові боти, такі як боти від Veles Finance, дають змогу повністю автоматизувати процес торгівлі криптовалютами на централізованих біржах. Боти аналізують ринок, відкривають і закривають угоди за заданою вами або обраною з уже готових стратегій, що дає змогу заробляти навіть без постійного моніторингу ринку.

Інвестиції

Купівля криптовалют на довгостроковий період і очікування їхнього зростання.

Майнінг

Процес видобутку криптовалюти з використанням обчислювальної потужності обладнання.

Торгівля на біржі

Купівля та продаж криптовалют для отримання прибутку від зміни їхньої ціни. Детальніше з цим видом заробітку можна ознайомитися в нашій статті - Як торгувати криптовалютою - детальна інструкція для новачків

Крани

Сервіси, які роздають невелику кількість криптовалют за виконання простих завдань.

Airdrop

Отримання безкоштовних токенів від нових проєктів за реєстрацію та участь у їхньому просуванні. Цікавий вид заробітку, що дає можливості отримувати дохід без вкладень грошових коштів, докладніше в статті - Airdrop криптовалюти - що це таке і як працює ердроп у крипті?

Криптовалюта - це законно

Законність криптовалют залежить від країни. У більшості держав криптовалюти легальні, але регулюються по-різному:

  • У США та ЄС криптовалюти розглядаються як активи і регулюються податковим законодавством.

  • У Китаї заборонено торгівлю і майнінг криптовалют.

  • У Росії криптовалюти дозволені для зберігання, але заборонені як платіжний засіб.

Чи є майбутнє у криптовалют

Так, майбутнє криптовалют виглядає багатообіцяючим. Основні тенденції:

  • Розвиток DeFi-платформ і смарт-контрактів.

  • Масове прийняття криптовалют для розрахунків.

  • Впровадження CBDC (цифрові валюти центральних банків).

  • Зростання популярності NFT і токенізованих активів.

Чи є шахрайства під час купівлі або продажу криптовалюти

Так, у криптовалютній сфері існує безліч шахрайських схем:

1. Фішинг - створення підроблених сайтів і гаманців.

2. Схеми Понці - обіцянка високих доходів без реальної діяльності.

3. Фальшиві біржі - платформи, які блокують виведення коштів.

Для захисту використовуйте тільки перевірені платформи та сервіси.

Чи можуть вкрасти криптовалюту

Криптовалюту можуть вкрасти, якщо не дотримуватися заходів безпеки:

  • Використовуйте холодні гаманці для зберігання великих сум.

  • Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) на всіх платформах.

  • Не передавайте нікому свої приватні ключі та seed-фрази.

  • Працюйте тільки з перевіреними біржами та гаманцями.

Висновок

Криптовалюти - це інноваційний фінансовий інструмент, який відкриває великі можливості для заробітку та інвестицій. Незважаючи на ризики, з правильним підходом і заходами безпеки можна успішно почати роботу з криптовалютою і отримати з цього вигоду. Головне - почати з вивчення основ і вибрати надійні платформи для роботи.

FAQ

1. Чи можна почати роботу з криптовалютою без досвіду?

Так, багато платформ пропонують прості інструкції та матеріали для новачків.

2. Яка криптовалюта найнадійніша?

Біткоїн (BTC) і Ефіріум (ETH) вважаються найбільш надійними активами на ринку.

3. Який гаманець обрати для зберігання криптовалюти?

Для невеликих сум можна використовувати гарячі гаманці, для великих - холодні гаманці.

4. Чи можна втратити всі гроші, інвестуючи в криптовалюти?

Так, через високу волатильність ринку криптовалюти можуть як різко зрости, так і впасти в ціні.

5. Що таке торгові боти?

Торгові боти - це програми, які автоматизують процес торгівлі криптовалютою і дають змогу отримувати пасивний дохід.

Теги

ВажливеКрипта з нуля