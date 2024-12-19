Криптовалюта для початківців: З чого почати і як розібратися

Для новачків у світі криптовалют перше знайомство з цим ринком може здатися складним і заплутаним. Однак, розуміння базових принципів роботи криптовалют, їхнього зберігання, інвестування та заробітку допоможе впевнено зробити перші кроки і отримати вигоду з цифрової економіки.

Історія криптовалют

Криптовалюта - це цифрова форма грошей, яка почала свій розвиток 2008 року з появою біткоїна (Bitcoin). Творцем біткоїна стала людина або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото. Головною ідеєю криптовалюти було створення децентралізованої фінансової системи, вільної від контролю банків і держав. Згодом на ринку з’явилися тисячі криптовалют, кожна з яких пропонує свої технології та рішення.

Криптовалюти - як вони створюються

Криптовалюти створюються за допомогою технології блокчейн - розподіленого реєстру, в якому фіксуються всі транзакції. Щоб випустити нову криптовалюту, необхідно:

Розробити код блокчейна або використовувати готові рішення (наприклад, Ethereum).

Налаштувати мережу і механізми консенсусу (Proof of Work, Proof of Stake та ін.).

Визначити загальну кількість монет і умови їхнього видобутку або випуску.

Впровадити криптовалюту на біржі та в систему гаманців.

Багато проєктів випускають токени, використовуючи вже наявні блокчейни, це значно спрощує процес.

Для чого потрібні криптовалюти

Криптовалюти виконують безліч функцій у сучасній економіці:

1. альтернатива традиційним валютам

Децентралізація: Відсутність прямого контролю з боку центральних банків або держави. Це дає змогу користувачам уникнути впливу традиційних фінансових інститутів, таких як банки або регулятори.

Світова валюта: Криптовалютами користуються по всьому світу, незалежно від кордонів, валютних зон або економічних систем.

Приклад: Біткоїн (BTC) можна використовувати для оплати товарів і послуг безпосередньо, минаючи банки і посередників.

2. Засіб заощадження та інвестування

Криптовалюти, особливо популярні, як-от Біткоїн та Ефіріум, стали альтернативою традиційним активам (золоту, акціям).

Можливість інвестувати та отримувати прибуток за рахунок зростання курсу криптовалют.

Стабільні монети (stablecoins) - такі як USDT, прив’язані до долара США, служать надійним засобом збереження капіталу в умовах інфляції.

Приклад: Багато людей купують біткоїни в очікуванні зростання їхньої ціни в майбутньому.

3. швидкі та дешеві перекази

Криптовалюти дають можливість здійснювати перекази по всьому світу швидше і дешевше за банківські системи, що вимагають посередників, високих комісій і тривалих термінів.

Відсутність необхідності в перевірках через SWIFT або інші системи.

Приклад: Відправлення криптовалюти з однієї країни в іншу може зайняти кілька хвилин, а комісія буде мінімальною.

4. Фінансова анонімність і свобода

Криптовалюти забезпечують повну приватність транзакцій. Багато криптовалют, наприклад технології Monero або Zcash, дають змогу приховати інформацію про платника, одержувача та суму.

Повний контроль над своїми коштами: тільки власник криптогаманця може розпоряджатися своїми монетами.

Приклад: Люди в країнах із жорстким контролем користуються криптовалютами для збереження своєї фінансової незалежності.

5. Розвиток технологій

Смарт-контракти - це програми, які автоматично виконують умови угод без участі посередників. Вони використовуються в таких галузях, як фінанси, нерухомість і юриспруденція.

Блокчейн-технології дають можливості для створення децентралізованих додатків (dApps) і NFT.

Приклад: Ефіріум (Ethereum) дозволяє розробникам створювати смарт-контракти.

6. Фінансова інклюзія

Криптовалюти дають змогу людям, які не користуються банківськими послугами, брати участь в економіці країни і світу.

Особливо корисно в регіонах із низьким рівнем розвитку фінансової інфраструктури.

Приклад: Жителі країн, що розвиваються, можуть зберігати гроші та здійснювати платежі через мобільні криптогаманці.

7. Децентралізовані фінанси (DeFi)

DeFi - це фінансові інструменти, що працюють на блокчейні, які надають альтернативу банківським послугам, таким як кредитування, депозити та обмін валют.

DeFi-системи працюють без посередників і пропонують прозорість і контроль для користувачів.

Приклад: Платформи, такі як Aave або Compound, дозволяють брати кредити або отримувати дохід від своїх криптовалютних активів.

8. Створення нових економічних моделей і токенізація

Криптовалюти дають змогу оцифровувати активи і токенізувати їх (перетворювати на цифрові токени). Це можуть бути акції, нерухомість, твори мистецтва та інші цінні активи.

Відкриває можливості для краудфандингу та залучення інвестицій.

Приклад: NFT (невзаємозамінні токени) використовуються для продажу цифрового мистецтва, музики та інших унікальних об’єктів.

9. Опір інфляції

Більшість криптовалют, як-от Біткоїн, мають суворо обмежену пропозицію монет (21 мільйон), що запобігає інфляції, спричиненій безконтрольним випуском грошей.

Порівняно з фіатними валютами, криптовалюти не схильні до маніпуляцій центральних банків.

Приклад: Жителі країн з гіперінфляцією (наприклад, Венесуели) використовують криптовалюти для захисту від знецінення місцевої валюти.

10. Інновації в галузі ігор і віртуальних світів

Криптовалюти і блокчейн застосовуються у відеоіграх для створення внутрішньоігрових економік і цифрових активів.

Користувачі можуть володіти предметами, обмінювати їх і отримувати прибуток.

Приклад: Ігри на основі блокчейна, такі як Axie Infinity, використовують криптовалюти для внутрішньоігрових транзакцій.

11. Протидія цензурі

У країнах із цензурою або політичними обмеженнями криптовалюти дають можливість вільного обміну цінностями.

Транзакції не можуть бути заблоковані або скасовані урядами.

Приклад: У країнах з обмеженнями на банківські операції люди користуються криптовалютами для здійснення фінансових транзакцій.

12. інновації в цифровій ідентифікації

Блокчейн можна використовувати для створення безпечних і прозорих систем цифрової ідентифікації, що корисно у фінансовому секторі, голосуваннях і медицині.

Чому криптовалюта краща за фіатні гроші

Криптовалюти мають низку переваг порівняно з традиційними фіатними грошима:

1. Децентралізація

Фіатні гроші повністю контролюються центральними банками та державними органами. Вони можуть регулювати грошову масу, знецінювати валюту через інфляцію або заморожувати рахунки.

Криптовалюти працюють на децентралізованих блокчейнах, які не залежать від конкретної установи чи держави. Контроль розподілений між учасниками мережі.

Жоден банк або уряд не може заблокувати або скасувати транзакції.

Перевага: Користувачі криптовалют повністю контролюють свої кошти.

2. обмежена емісія

Фіатні гроші можуть друкуватися безконтрольно, що призводить до інфляції та зниження їхньої купівельної спроможності. Наприклад, гіперінфляція в деяких країнах знецінила національні валюти практично до нуля.

Більшість криптовалют, таких як Біткоїн, мають обмежену пропозицію монет. Наприклад, у мережі Біткоїн буде всього 21 мільйон монет.

Перевага: Обмежена емісія робить криптовалюти стійкими до інфляції та допомагає зберегти цінність грошей.

3. низькі комісії та швидкі транзакції

Міжнародні перекази фіатних грошей часто вимагають участі банків, посередників (наприклад, SWIFT) і великих комісій. Термін переказу може зайняти від кількох днів до тижня.

Криптовалюти дають змогу здійснювати швидкі та недорогі перекази по всьому світу. Наприклад, перекази біткоїнів можуть тривати всього кілька хвилин, а комісії будуть у рази меншими.

Перевага: Криптовалюти підходять для дешевих і оперативних міжнародних платежів.

4. Фінансова доступність

Багато людей, особливо в країнах, що розвиваються, все ще не мають доступу до банківських послуг.

Для того, щоб користуватися криптовалютами, достатньо мати інтернет і цифровий гаманець - банківські рахунки та кредитні картки не потрібні.

Перевага: Криптовалюти забезпечують фінансову інклюзивність для людей по всьому світу.

5. Безпека проведення транзакцій

Усі транзакції в блокчейні прозорі та записуються в розподілений реєстр. Будь-який користувач може перевірити переказ, що виключає можливість шахрайства.

Криптовалюти використовують криптографію, яка захищає дані та запобігає зломам.

Перевага: Блокчейн-системи роблять перекази прозорими та захищеними від підробок.

6. Незалежність від банків і посередників

У разі фіатних грошей банки відіграють роль посередників, контролюючи транзакції і стягуючи комісії за послуги.

Криптовалюти дають змогу здійснювати P2P-перекази (від людини до людини) безпосередньо, без посередників.

Перевага: Економія на комісіях і незалежність від банківських обмежень.

7. Фінансова анонімність

У традиційній банківській системі кожна транзакція прив’язана до особистості, що робить конфіденційність неможливою.

Криптовалюти забезпечують часткову анонімність. У блокчейні не відображаються імена користувачів, а лише публічні адреси гаманців. Анонімні криптовалюти (наприклад, Monero) дозволяють повністю приховати дані про транзакції.

Перевага: Користувачі можуть зберегти фінансову конфіденційність.

8. Опір цензурі

Фіатні гроші та банківські рахунки можуть бути заморожені або конфісковані державами та фінансовими регуляторами.

Криптовалюти працюють у децентралізованій мережі, тому транзакції неможливо заблокувати або скасувати.

Перевага: Люди можуть вільно управляти своїми коштами, навіть в умовах політичної нестабільності.

9. Захист від інфляції та знецінення валюти

Центробанки можуть знецінювати фіатні гроші шляхом безконтрольної емісії.

Криптовалюти, як-от Біткоїн, з обмеженою пропозицією і фіксованими правилами емісії, захищають капітал від інфляції.

Перевага: Криптовалюти допомагають зберегти купівельну спроможність.

10. Глобальний характер

Фіатні гроші залежать від кордонів і регуляцій окремих країн.

Криптовалюти - це глобальні гроші, їх можна використовувати по всьому світу, без конвертації та банківських обмежень.

Перевага: Зручність для міжнародних розрахунків і торгівлі.

11. інновації

Криптовалюти та технології блокчейн відкривають нові економічні та технологічні можливості:

Смарт-контракти автоматизують виконання угод.

DeFi (децентралізовані фінанси) пропонують альтернативу традиційному банківському сектору.

NFT дають змогу тонізувати і продавати унікальні активи.

Перевага: Криптовалюти сприяють розвитку нових технологій.

12. Контроль над коштами

У банківській системі гроші на рахунках формально належать банку, і користувачі лише «користуються» ними.

У криптовалютній мережі власник цифрового гаманця може повністю контролювати свої кошти через приватні ключі.

Перевага: Тільки власник гаманця може керувати своїми грошима.

13. Відсутність обмежень на суми та частоту транзакцій

Банки і фінансові регулятори часто вводять обмеження на перекази, особливо великі суми.

У криптовалюті немає таких обмежень: можна переказувати будь-які суми в будь-який час.

Перевага: Криптовалюти зручні для будь-яких типів транзакцій без лімітів і затримок.

Де і як зберігати криптовалюту

Для зберігання криптовалют використовуються спеціальні гаманці, які можна розділити на:

1. Гарячі гаманці - онлайн-сховища, які постійно підключені до інтернету (наприклад, гаманці на біржах або мобільні додатки).

2. Холодні гаманці - апаратні пристрої або програмні гаманці, які зберігають ключі офлайн.

Для довгострокового зберігання найбільш безпечним варіантом буде використання холодного гаманця, а гарячого гаманця - для швидких і повсякденних операцій.

Як вкладати в криптовалюту

1. Виберіть криптобіржу - зареєструйтеся на надійній платформі (наприклад, Binance, Bybit, OKX).

2. Пройдіть верифікацію (KYC) - підтвердіть свою особистість для безпечної роботи.

3. Визначте стратегію інвестування - виберіть активи та вирішіть, для якої мети ви їх купуєте.

4. Диверсифікуйте портфель - не вкладайте всі гроші в одну монету.

5. Регулярно відстежуйте обстановку на ринку - стежте за новинами і курсом криптовалют.

Як заробити криптовалюту

Існує безліч способів заробити криптовалюту, якісь із них більш ризиковані, а якісь практично безризикові, розглянемо основні напрямки:

Торгові боти

Торгові боти, такі як боти від Veles Finance, дають змогу повністю автоматизувати процес торгівлі криптовалютами на централізованих біржах. Боти аналізують ринок, відкривають і закривають угоди за заданою вами або обраною з уже готових стратегій, що дає змогу заробляти навіть без постійного моніторингу ринку.

Інвестиції

Купівля криптовалют на довгостроковий період і очікування їхнього зростання.

Майнінг

Процес видобутку криптовалюти з використанням обчислювальної потужності обладнання.

Торгівля на біржі

Купівля та продаж криптовалют для отримання прибутку від зміни їхньої ціни. Детальніше з цим видом заробітку можна ознайомитися в нашій статті - Як торгувати криптовалютою - детальна інструкція для новачків

Крани

Сервіси, які роздають невелику кількість криптовалют за виконання простих завдань.

Airdrop

Отримання безкоштовних токенів від нових проєктів за реєстрацію та участь у їхньому просуванні. Цікавий вид заробітку, що дає можливості отримувати дохід без вкладень грошових коштів, докладніше в статті - Airdrop криптовалюти - що це таке і як працює ердроп у крипті?

Криптовалюта - це законно

Законність криптовалют залежить від країни. У більшості держав криптовалюти легальні, але регулюються по-різному:

У США та ЄС криптовалюти розглядаються як активи і регулюються податковим законодавством.

У Китаї заборонено торгівлю і майнінг криптовалют.

У Росії криптовалюти дозволені для зберігання, але заборонені як платіжний засіб.

Чи є майбутнє у криптовалют

Так, майбутнє криптовалют виглядає багатообіцяючим. Основні тенденції:

Розвиток DeFi-платформ і смарт-контрактів.

Масове прийняття криптовалют для розрахунків.

Впровадження CBDC (цифрові валюти центральних банків).

Зростання популярності NFT і токенізованих активів.

Чи є шахрайства під час купівлі або продажу криптовалюти

Так, у криптовалютній сфері існує безліч шахрайських схем:

1. Фішинг - створення підроблених сайтів і гаманців.

2. Схеми Понці - обіцянка високих доходів без реальної діяльності.

3. Фальшиві біржі - платформи, які блокують виведення коштів.

Для захисту використовуйте тільки перевірені платформи та сервіси.

Чи можуть вкрасти криптовалюту

Криптовалюту можуть вкрасти, якщо не дотримуватися заходів безпеки:

Використовуйте холодні гаманці для зберігання великих сум.

Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) на всіх платформах.

Не передавайте нікому свої приватні ключі та seed-фрази.

Працюйте тільки з перевіреними біржами та гаманцями.

Висновок

Криптовалюти - це інноваційний фінансовий інструмент, який відкриває великі можливості для заробітку та інвестицій. Незважаючи на ризики, з правильним підходом і заходами безпеки можна успішно почати роботу з криптовалютою і отримати з цього вигоду. Головне - почати з вивчення основ і вибрати надійні платформи для роботи.

FAQ

1. Чи можна почати роботу з криптовалютою без досвіду?

Так, багато платформ пропонують прості інструкції та матеріали для новачків.

2. Яка криптовалюта найнадійніша?

Біткоїн (BTC) і Ефіріум (ETH) вважаються найбільш надійними активами на ринку.

3. Який гаманець обрати для зберігання криптовалюти?

Для невеликих сум можна використовувати гарячі гаманці, для великих - холодні гаманці.

4. Чи можна втратити всі гроші, інвестуючи в криптовалюти?

Так, через високу волатильність ринку криптовалюти можуть як різко зрости, так і впасти в ціні.

5. Що таке торгові боти?

Торгові боти - це програми, які автоматизують процес торгівлі криптовалютою і дають змогу отримувати пасивний дохід.