Криптовалюта или акции - куда лучше инвестировать?
Криптовалюты стали крайне заманчивой инвестицией для многих инвесторов, особенно с появлением ETF (биржевых инвестиционных фондов). После достижения пика около 3 триллионов долларов в 2021 году, общая стоимость всех этих цифровых валют составляет около 2,3 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap.com. Среди них Биткоин является самым популярным, его капитализация превышает 1 триллион долларов.
Быстрое увеличение стоимости криптовалют заставляет многих инвесторов задуматься о накоплении их в своих портфелях. Однако важно понимать, что акции и криптовалюты принципиально разные активы и любой прибыли на рынке капиталов противопоставлен риск.
Доходность биткоина vs основные классы активов. Источник iShares.
В этой статье мы рассмотрим основные различия между акциями и криптовалютой, а также сравним плюсы и минусы инвестиций в каждый из этих активов.
Основные различия между акциями и криптовалютой
- Регулирование и защита
Акции компаний регулируются государственными органами, что обеспечивает защиту инвесторов. Компании обязаны предоставлять финансовую отчетность, проходить аудит и соблюдать законодательные требования. Криптовалюты, напротив, пока не имеют такого хорошего уровня регулирования. Это делает их более рискованными, так как инвесторы могут столкнуться с мошенничеством и отсутствием защиты своих прав.
- Фундаментальные показатели
Акции компаний имеют фундаментальные показатели, такие как прибыль, выручка, дивиденды и активы. Эти показатели помогают инвесторам оценивать стоимость акций и принимать обоснованные решения. Криптовалюты, в свою очередь, не имеют таких показателей. Их стоимость определяется исключительно спросом и предложением на рынке.
- Волатильность
Криптовалюты славятся своей высокой степенью волатильности. Цены на них могут резко изменяться за короткие промежутки времени. Хотя акции также могут демонстрировать колебания, они, как правило, менее резкие и более предсказуемые.
- Ликвидность
Акции компаний, как правило, имеют высокую ликвидность, особенно если они торгуются на крупных фондовых биржах. Криптовалюты также могут быть ликвидными, но их ликвидность может сильно варьироваться в зависимости от конкретной криптовалюты и биржи.
- Технология
Основные функции акций заключаются в приросте капитала, получении дивидендов и праве голоса. Криптовалюты, в свою очередь, основаны на технологии блокчейн, что превращает их в «программируемые деньги». Это открывает возможности для создания смарт-контрактов, децентрализованных приложений и различных продуктов в сфере DeFi (децентрализованные финансы).
Инвестиции в криптовалюту: преимущества и недостатки
Преимущества
-
Высокая спекулятивная прибыль: Криптовалюты способны демонстрировать значительный рост за короткий срок. Например, биткоин увеличился в цене на сотни процентов за последний год.
-
Простота использования: Для работы с криптовалютами не требуется глубокий анализ финансовых показателей компаний; достаточно следить за рыночным спросом и предложением.
-
Анонимность: Криптовалюты предлагают высокий уровень анонимности, что привлекает многих инвесторов.
-
Глобальная доступность: Криптовалюты можно покупать и продавать из любой точки мира, что делает их доступными для широкой аудитории.
Недостатки
-
Высокий рискколебания цен делают криптовалюты рискованными для инвестиций.
-
Отсутствие регулирования: На данный момент криптовалюты не имеют четких регуляторных рамок, что увеличивает вероятность мошенничества и потерь.
-
Технические сложности: Инвестирование в криптовалюты требует определенных технических знаний, что может быть затруднительно для новичков.
-
Риск взломов: Криптобиржи и кошельки могут подвергаться атакам хакеров, что может привести к потере средств.
Инвестиции в акции: преимущества и недостатки
Преимущества
-
Регулирование и защита: Акции компаний контролируются государственными органами, что обеспечивает защиту инвесторов.
-
Фундаментальные показатели: У акций есть такие показатели, как прибыль, выручка и дивиденды, что помогает инвесторам принимать обоснованные решения.
-
Долгосрочная стабильность: Акции могут обеспечивать стабильный доход в виде дивидендов и роста их стоимости.
-
Диверсификация: Инвесторы могут распределять свои средства по различным акциям и отраслям.
Недостатки
-
Волатильность: Акции также могут быть подвержены колебаниям, особенно в условиях экономической нестабильности.
-
Комиссии и налоги: Инвестирование в акции связано с комиссиями брокеров и налогами на прибыль.
-
Сложность анализа: Для успешного инвестирования необходимо проводить глубокий анализ финансовых показателей компаний и рыночных условий.
-
Риск банкротства: Компании могут обанкротиться, что приведет к потере инвестиций.
Заключение
В условиях высоких рисков как акции, так и криптовалюты могут стать важными компонентами диверсифицированного портфеля. Сравнение этих инструментов только по доходности без учета рисков, размера инвестиций и временного горизонта может быть неэффективным.
Криптовалюты могут приносить высокую прибыль, но также сопряжены с серьезными рисками. Акции же предлагают более стабильный и регулируемый инвестиционный инструмент, хотя тоже могут быть волатильными и требовать тщательного анализа. В конечном итоге выбор между криптовалютами и акциями зависит от ваших инвестиционных целей, уровня готовности к рискам и способности проводить анализ.
«Первое правило инвестиций — не потерять (деньги). И второе правило инвестиций — не забывайте первое правило. И это все существующие правила». Уоррен Баффет
Часто задаваемые вопросы
1. Какой актив более рискованный - криптовалюта или акции?
Криптовалюты более рискованные из-за их высокой волатильности и отсутствия регулирования. Акции также могут быть рискованными, но они регулируются и имеют фундаментальные показатели.
2. Где я могу торговать акциями?
Торговать акциями вы можете посредством брокерской компании. На сегодняшний день в числе наиболее активных Т-банк (Тинькофф) и БКС.
3. Где я могу торговать криптовалютами?
В числе наиболее популярных и ликвидных криптобирж - Binance, Coinbase и OKX. Также вы можете торговать на нашей платформе Veles.Finance.
4. Есть ли корреляция (взаимосвязь) между ценой криптовалют и акциями?
Случаются рыночные ситуации когда цены действительно коррелируют, однако это не постоянное явление.