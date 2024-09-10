Криптовалюта или акции - куда лучше инвестировать?

Криптовалюты стали крайне заманчивой инвестицией для многих инвесторов, особенно с появлением ETF (биржевых инвестиционных фондов). После достижения пика около 3 триллионов долларов в 2021 году, общая стоимость всех этих цифровых валют составляет около 2,3 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap.com. Среди них Биткоин является самым популярным, его капитализация превышает 1 триллион долларов.

Быстрое увеличение стоимости криптовалют заставляет многих инвесторов задуматься о накоплении их в своих портфелях. Однако важно понимать, что акции и криптовалюты принципиально разные активы и любой прибыли на рынке капиталов противопоставлен риск.

Доходность биткоина vs основные классы активов. Источник iShares.

В этой статье мы рассмотрим основные различия между акциями и криптовалютой, а также сравним плюсы и минусы инвестиций в каждый из этих активов.

Основные различия между акциями и криптовалютой

Регулирование и защита

Акции компаний регулируются государственными органами, что обеспечивает защиту инвесторов. Компании обязаны предоставлять финансовую отчетность, проходить аудит и соблюдать законодательные требования. Криптовалюты, напротив, пока не имеют такого хорошего уровня регулирования. Это делает их более рискованными, так как инвесторы могут столкнуться с мошенничеством и отсутствием защиты своих прав.

Фундаментальные показатели

Акции компаний имеют фундаментальные показатели, такие как прибыль, выручка, дивиденды и активы. Эти показатели помогают инвесторам оценивать стоимость акций и принимать обоснованные решения. Криптовалюты, в свою очередь, не имеют таких показателей. Их стоимость определяется исключительно спросом и предложением на рынке.

Волатильность

Криптовалюты славятся своей высокой степенью волатильности. Цены на них могут резко изменяться за короткие промежутки времени. Хотя акции также могут демонстрировать колебания, они, как правило, менее резкие и более предсказуемые.

Ликвидность

Акции компаний, как правило, имеют высокую ликвидность, особенно если они торгуются на крупных фондовых биржах. Криптовалюты также могут быть ликвидными, но их ликвидность может сильно варьироваться в зависимости от конкретной криптовалюты и биржи.

Технология

Основные функции акций заключаются в приросте капитала, получении дивидендов и праве голоса. Криптовалюты, в свою очередь, основаны на технологии блокчейн, что превращает их в «программируемые деньги». Это открывает возможности для создания смарт-контрактов, децентрализованных приложений и различных продуктов в сфере DeFi (децентрализованные финансы).

Инвестиции в криптовалюту: преимущества и недостатки

Преимущества

Высокая спекулятивная прибыль: Криптовалюты способны демонстрировать значительный рост за короткий срок. Например, биткоин увеличился в цене на сотни процентов за последний год.

Простота использования: Для работы с криптовалютами не требуется глубокий анализ финансовых показателей компаний; достаточно следить за рыночным спросом и предложением.

Анонимность: Криптовалюты предлагают высокий уровень анонимности, что привлекает многих инвесторов.

Глобальная доступность: Криптовалюты можно покупать и продавать из любой точки мира, что делает их доступными для широкой аудитории.

Недостатки

Высокий риск колебания цен делают криптовалюты рискованными для инвестиций.

колебания цен делают криптовалюты рискованными для инвестиций. Отсутствие регулирования: На данный момент криптовалюты не имеют четких регуляторных рамок, что увеличивает вероятность мошенничества и потерь.

Технические сложности: Инвестирование в криптовалюты требует определенных технических знаний, что может быть затруднительно для новичков.

Риск взломов: Криптобиржи и кошельки могут подвергаться атакам хакеров, что может привести к потере средств.

Инвестиции в акции: преимущества и недостатки

Преимущества

Регулирование и защита: Акции компаний контролируются государственными органами, что обеспечивает защиту инвесторов.

Фундаментальные показатели: У акций есть такие показатели, как прибыль, выручка и дивиденды, что помогает инвесторам принимать обоснованные решения.

Долгосрочная стабильность: Акции могут обеспечивать стабильный доход в виде дивидендов и роста их стоимости.

Диверсификация: Инвесторы могут распределять свои средства по различным акциям и отраслям.

Недостатки

Волатильность: Акции также могут быть подвержены колебаниям, особенно в условиях экономической нестабильности.

Комиссии и налоги: Инвестирование в акции связано с комиссиями брокеров и налогами на прибыль.

Сложность анализа: Для успешного инвестирования необходимо проводить глубокий анализ финансовых показателей компаний и рыночных условий.

Риск банкротства: Компании могут обанкротиться, что приведет к потере инвестиций.

Заключение

В условиях высоких рисков как акции, так и криптовалюты могут стать важными компонентами диверсифицированного портфеля. Сравнение этих инструментов только по доходности без учета рисков, размера инвестиций и временного горизонта может быть неэффективным.

Криптовалюты могут приносить высокую прибыль, но также сопряжены с серьезными рисками. Акции же предлагают более стабильный и регулируемый инвестиционный инструмент, хотя тоже могут быть волатильными и требовать тщательного анализа. В конечном итоге выбор между криптовалютами и акциями зависит от ваших инвестиционных целей, уровня готовности к рискам и способности проводить анализ.

«Первое правило инвестиций — не потерять (деньги). И второе правило инвестиций — не забывайте первое правило. И это все существующие правила». Уоррен Баффет

Часто задаваемые вопросы

1. Какой актив более рискованный - криптовалюта или акции?

Криптовалюты более рискованные из-за их высокой волатильности и отсутствия регулирования. Акции также могут быть рискованными, но они регулируются и имеют фундаментальные показатели.

2. Где я могу торговать акциями?

Торговать акциями вы можете посредством брокерской компании. На сегодняшний день в числе наиболее активных Т-банк (Тинькофф) и БКС.

3. Где я могу торговать криптовалютами?

В числе наиболее популярных и ликвидных криптобирж - Binance, Coinbase и OKX. Также вы можете торговать на нашей платформе Veles.Finance.

4. Есть ли корреляция (взаимосвязь) между ценой криптовалют и акциями?

Случаются рыночные ситуации когда цены действительно коррелируют, однако это не постоянное явление.