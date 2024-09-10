Криптовалюта чи акції - куди краще інвестувати?

Криптовалюти стали вкрай привабливою інвестицією для багатьох інвесторів, особливо з появою ETF (біржових інвестиційних фондів). Після досягнення піку близько 3 трильйонів доларів у 2021 році, загальна вартість усіх цих цифрових валют становить близько 2,3 трильйона доларів, згідно з даними CoinMarketCap.com. Серед них Біткоїн є найпопулярнішим, його капіталізація перевищує 1 трильйон доларів.

Швидке збільшення вартості криптовалют змушує багатьох інвесторів задуматися про накопичення їх у своїх портфелях. Однак важливо розуміти, що акції та криптовалюти принципово різні активи, і будь-якому прибутку на ринку капіталів протиставлено ризик.

Прибутковість біткоїна vs основні класи активів. Джерело iShares.

У цій статті ми розглянемо основні відмінності між акціями та криптовалютою, а також порівняємо плюси і мінуси інвестицій у кожен із цих активів.

Основні відмінності між акціями та криптовалютою

• Регулювання та захист

Акції компаній регулюються державними органами, що забезпечує захист інвесторів. Компанії зобов’язані надавати фінансову звітність, проходити аудит і дотримуватися законодавчих вимог. Криптовалюти, навпаки, поки що не мають такого хорошого рівня регулювання. Це робить їх більш ризикованими, оскільки інвестори можуть зіткнутися з шахрайством і відсутністю захисту своїх прав.

• Фундаментальні показники

Акції компаній мають фундаментальні показники, такі як прибуток, виторг, дивіденди та активи. Ці показники допомагають інвесторам оцінювати вартість акцій і приймати обґрунтовані рішення. Криптовалюти, своєю чергою, не мають таких показників. Їхня вартість визначається виключно попитом і пропозицією на ринку.

• Волатильність

Криптовалюти славляться своїм високим ступенем волатильності. Ціни на них можуть різко змінюватися за короткі проміжки часу. Хоча акції також можуть демонструвати коливання, вони, як правило, менш різкі та більш передбачувані.

• Ліквідність

Акції компаній, як правило, мають високу ліквідність, особливо якщо вони торгуються на великих фондових біржах. Криптовалюти також можуть бути ліквідними, але їхня ліквідність може сильно варіюватися залежно від конкретної криптовалюти і біржі.

• Технологія

Основні функції акцій полягають у прирості капіталу, отриманні дивідендів і праві голосу. Криптовалюти, своєю чергою, засновані на технології блокчейн, що перетворює їх на «програмовані гроші». Це відкриває можливості для створення смарт-контрактів, децентралізованих додатків і різних продуктів у сфері DeFi (децентралізовані фінанси).

Інвестиції в криптовалюту: переваги та недоліки

Переваги

Високий спекулятивний прибуток: Криптовалюти здатні демонструвати значне зростання за короткий термін. Наприклад, біткоїн збільшився в ціні на сотні відсотків за останній рік.

Простота використання: Для роботи з криптовалютами не потрібен глибокий аналіз фінансових показників компаній; достатньо стежити за ринковим попитом і пропозицією.

Анонімність: Криптовалюти пропонують високий рівень анонімності, що приваблює багатьох інвесторів.

Глобальна доступність: Криптовалюти можна купувати і продавати з будь-якої точки світу, що робить їх доступними для широкої аудиторії.

Недоліки

Високий ризик: Значні коливання цін роблять криптовалюти ризикованими для інвестицій.

Відсутність регулювання: На даний момент криптовалюти не мають чітких регуляторних рамок, що збільшує ймовірність шахрайства і втрат.

Технічні складнощі: Інвестування в криптовалюти вимагає певних технічних знань, що може бути важко для новачків.

Ризик зломів: Криптобіржі та гаманці можуть піддаватися атакам хакерів, що може призвести до втрати коштів.

Інвестиції в акції: переваги та недоліки

Переваги

Регулювання та захист: Акції компаній контролюються державними органами, що забезпечує захист інвесторів.

Фундаментальні показники: Акції мають такі показники, як прибуток, виручка і дивіденди, що допомагає інвесторам ухвалювати обґрунтовані рішення.

Довгострокова стабільність: Акції можуть забезпечувати стабільний дохід у вигляді дивідендів і зростання їхньої вартості.

Диверсифікація: Інвестори можуть розподіляти свої кошти за різними акціями та галузями.

Недоліки

Волатильність: Акції також можуть бути схильні до коливань, особливо в умовах економічної нестабільності.

Комісії та податки: Інвестування в акції пов’язане з комісіями брокерів і податками на прибуток.

Складність аналізу: Для успішного інвестування необхідно проводити глибокий аналіз фінансових показників компаній і ринкових умов.

Ризик банкрутства: Компанії можуть збанкрутувати, що призведе до втрати інвестицій.

Висновок

В умовах високих ризиків як акції, так і криптовалюти можуть стати важливими компонентами диверсифікованого портфеля. Порівняння цих інструментів тільки за прибутковістю без урахування ризиків, розміру інвестицій і часового горизонту може бути неефективним.

Криптовалюти можуть приносити високий прибуток, але також пов’язані з серйозними ризиками. Акції ж пропонують більш стабільний і регульований інвестиційний інструмент, хоча теж можуть бути волатильними і вимагати ретельного аналізу. Зрештою вибір між криптовалютами та акціями залежить від ваших інвестиційних цілей, рівня готовності до ризиків і здатності проводити аналіз.

«Перше правило інвестицій - не втратити (гроші). І друге правило інвестицій - не забувайте перше правило. І це всі існуючі правила». Воррен Баффет

Запитання, які часто ставлять

1. Який актив більш ризикований - криптовалюта чи акції?

Криптовалюти більш ризиковані через їхню високу волатильність і відсутність регулювання. Акції також можуть бути ризикованими, але вони регулюються і мають фундаментальні показники.

2. Де я можу торгувати акціями?

Торгувати акціями ви можете за допомогою брокерської компанії. На сьогоднішній день серед найбільш активних Т-банк (Тінькофф) і БКС.

3. Де я можу торгувати криптовалютами?

Серед найбільш популярних і ліквідних криптобірж - Binance, Coinbase і OKX. Також ви можете торгувати на нашій платформі Veles.Finance.

4. Чи є кореляція (взаємозв’язок) між ціною криптовалют і акціями?

Трапляються ринкові ситуації коли ціни справді корелюють, проте це не постійне явище.