Словарь криптотрейдера

Криптотрейдинг — это захватывающий и высокодоходный инструмент, который открывает огромные возможности для тех, кто готов учиться. Однако, чтобы успешно стартовать и минимизировать потери, важно понимать основные термины и механизмы, которые лежат в основе этой индустрии.

Этот краткий словарь создан специально для новичков. Он поможет вам разобраться в ключевых понятиях, таких как криптовалюты, блокчейн, майнинг, токены, торговые стратегии и многое другое. Каждый термин объяснён простыми словами, чтобы вы могли быстро освоить основы и начать уверенно ориентироваться в мире цифровых активов.

Помните: знания — это ваш главный инструмент на рынке. Не бойтесь изучать новое, задавать вопросы и совершенствовать свои навыки. Чем больше вы знаете, тем увереннее будете принимать решения и тем выше ваши шансы на успех.

А

Аирдроп (Airdrop) — бесплатная раздача токенов или монет пользователям, обычно для продвижения нового проекта. Чтобы получить аирдроп, нужно выполнить определённые условия, например, подписаться на канал или держать определенную криптовалюту.

Актив — любой финансовый инструмент, который можно купить или продать (например, криптовалюта, акции, товары).

Активность — торговая активность на рынке, которая отражает количество сделок и интерес участников к активу.

ATH (All-Time High) — исторический максимум цены актива за всё время.

ATL (All-Time Low) — исторический минимум цены актива за всё время.

Б

Биржа (Exchange) — платформа, где люди могут покупать, продавать или обменивать активы, такие как криптовалюты, акции или товары. Биржа выступает посредником между покупателями и продавцами, обеспечивая безопасность сделок.

Блокчейн (Blockchain) — цепочка блоков, в которой хранится информация о транзакциях. Каждый блок содержит данные о предыдущих операциях, что делает систему прозрачной и защищенной от изменений.

Бык — участник рынка, который ожидает роста цен и покупает активы в надежде на их подорожание. Термин происходит от того, что бык “поднимает” рынок своими рогами.

Бычий рынок — период, когда из-за преобладания покупателей цены на активы растут, и инвесторы настроены оптимистично.

В

Волатильность — степень изменения цены актива за короткий период времени. Высокая волатильность означает, что цена может резко расти или падать.

Вход (Условие для входа) — момент, когда трейдер принимает решение открыть позицию на покупку или продажу актива.

Г

Графический ориентир — уровень или паттерн на графике, который помогает трейдерам принимать решения.

Д

Дамп — резкое падение цены актива, часто вызванное массовой продажей.

Долгосрочный — период, охватывающий несколько месяцев или лет. Долгосрочные инвесторы ориентируются на фундаментальный анализ.

И

Импульс — резкое и сильное движение цены в одном направлении.

Истинный пробой — ситуация, когда цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления и закрепляется за ним, подтверждая новое движение.

К

Касание — момент, когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, но не пробивает его.

Кит — крупный инвестор или трейдер, который может влиять на рынок своими большими объемами покупок или продаж.

Консолидация — период, когда цена актива движется в узком диапазоне, без явного тренда вверх или вниз.

Коррекция — временное движение цены против основного тренда. Например, после роста цена может немного упасть перед продолжением восходящего движения.

Краткосрочный — период, охватывающий несколько минут, часов или дней. Краткосрочные трейдеры ориентируются на технический анализ.

Л

Ликвидность — способность актива быть быстро купленным или проданным без значительного изменения его цены.

Ложный пробой — ситуация, когда цена временно пробивает уровень поддержки или сопротивления, но затем возвращается обратно.

Лонг (Long) — позиция на покупку актива с ожиданием роста его цены.

М

Майнинг — процесс создания новых монет и подтверждения транзакций в блокчейне с помощью вычислительных мощностей.

Медведь — участник рынка, который ожидает падения цен и продаёт активы в надежде на их удешевление.

Медвежий рынок — период, когда из-за преобладания продавцов цены на активы падают, и большинство инвесторов пессимистично настроены.

Н

Наклонный уровень — линия на графике, которая показывает направление движения цены под определённым углом.

Накопление — период, когда крупные участники скупают активы по низкой цене перед ожидаемым ростом.

О

Оборотное предложение — количество монет или токенов, которые находятся в обращении и доступны для покупки или продажи.

Ордер — заявка на покупку или продажу актива по определенной цене.

Откуп — ситуация, когда крупные участники (киты) скупают активы по низкой цене, чтобы затем продать их дороже.

Отскок — движение цены от уровня поддержки или сопротивления в противоположную сторону.

П

Памп и дамп (Pump and Dump) — схема, при которой группа людей искусственно завышает цену актива (памп), а затем быстро продаёт его (дамп), оставляя других инвесторов с убытками.

Паник сейл — массовая продажа актива из-за страха перед дальнейшим падением цены.

Паттерн — повторяющаяся фигура или модель на графике цены, которая помогает предсказать будущее движение рынка.

Поглощение — ситуация, когда одна свеча на графике полностью “поглощает” предыдущую, что может сигнализировать о развороте тренда.

Поддержка — уровень на графике, где цена перестаёт падать и может начать расти.

Пробой — преодоление ценой уровня поддержки или сопротивления.

Профит — прибыль от сделки.

Р

Реакция — движение цены после какого-либо события или достижения уровня.

Ретест — повторное тестирование уровня поддержки или сопротивления после его пробоя.

Риск-менеджмент — стратегия управления рисками, которая помогает минимизировать потери.

Рыночная капитализация — общая стоимость всех монет или токенов, которые существуют в данной криптовалюте.

С

Сетап / формация — комбинация условий или паттернов, которые сигнализируют о возможном движении цены.

Спред — разница между ценой покупки и продажи актива.

Среднесрочный — период, охватывающий несколько недель или месяцев.

Структура — общий паттерн или тренд на графике, который показывает, как цена движется.

Т

Таймфрейм — временной интервал, используемый для анализа графика (например, 1 минута - 1m, 1 час - 1H, 1 день - 1D и так далее).

Токен — цифровой актив, который может представлять что-то ценное, например, долю в проекте или право на использование сервиса.

Торговый объём — общее количество активов, которые были куплены или проданы за определённый период времени.

У

Уровень сопротивления — уровень на графике, где цена перестает расти и может начать падать.

Уровень поддержки — уровень на графике, где цена перестает падать и может начать расти.

Ускорение — увеличение скорости движения цены в одном направлении.

Условие (для входа) — критерий, который должен быть выполнен для открытия сделки.

Ф

Флешкраш — резкое и кратковременное падение цены актива, часто вызванное техническими сбоями или паникой.

Фьючерсы — контракты на покупку или продажу актива в будущем по заранее определённой цене.

Х

Хеджирование — стратегия, которая помогает снизить риски потерь за счет открытия противоположных позиций.

Ходл (HODL) — сленговый термин, означающий долгосрочное удержание актива, несмотря на колебания цены.

Ч

Черный лебедь — редкое и непредсказуемое событие, которое оказывает значительное негативное влияние на рынок.

Э

Экстремум — максимальное или минимальное значение цены за определенный период.

