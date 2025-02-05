Словник криптотрейдера

Криптотрейдинг — це захоплюючий і високодохідний інструмент, який відкриває величезні можливості для тих, хто готовий вчитися. Однак, щоб успішно стартувати і мінімізувати втрати, важливо розуміти основні терміни та механізми, які лежать в основі цієї індустрії.

Цей короткий словник створений спеціально для новачків. Він допоможе вам розібратися в ключових поняттях, таких як криптовалюти, блокчейн, майнінг, токени, торгові стратегії та багато іншого. Кожен термін пояснений простими словами, щоб ви могли швидко освоїти основи і почати впевнено орієнтуватися у світі цифрових активів.

Пам’ятайте: знання — це ваш головний інструмент на ринку. Не бійтеся вивчати нове, задавати питання та вдосконалювати свої навички. Чим більше ви знаєте, тим впевненіше будете приймати рішення і тим вищі ваші шанси на успіх.

А

Актив — будь-який фінансовий інструмент, який можна купити або продати (наприклад, криптовалюта, акції, товари).

Активність — торгова активність на ринку, яка відображає кількість угод та інтерес учасників до активу.

Аірдроп (Airdrop) — безкоштовна роздача токенів або монет користувачам, зазвичай для просування нового проекту. Щоб отримати аірдроп, потрібно виконати певні умови, наприклад, підписатися на канал або тримати певну криптовалюту.

ATH (All-Time High) — історичний максимум ціни активу за весь час.

ATL (All-Time Low) — історичний мінімум ціни активу за весь час.

Б

Биржа (Exchange) — платформа, де люди можуть купувати, продавати або обмінювати активи, такі як криптовалюти, акції чи товари. Біржа виступає посередником між покупцями та продавцями, забезпечуючи безпеку угод.

Блокчейн (Blockchain) — ланцюжок блоків, у якому зберігається інформація про транзакції. Кожен блок містить дані про попередні операції, що робить систему прозорою та захищеною від змін.

Бик — учасник ринку, який очікує зростання цін і купує активи в надії на їх подорожчання. Термін походить від того, що бик “піднімає” ринок своїми рогами.

Бичий ринок — період, коли через переважання покупців ціни на активи зростають, і інвестори налаштовані оптимістично.

В

Волатильність — ступінь зміни ціни активу за короткий період часу. Висока волатильність означає, що ціна може різко зростати або падати.

Вхід (Умова для входу) — момент, коли трейдер приймає рішення відкрити позицію на купівлю або продаж активу.

Г

Графічний орієнтир — рівень або паттерн на графіку, який допомагає трейдерам приймати рішення.

Д

Дамп — різке падіння ціни активу, часто спричинене масовим продажем.

Довгостроковий — період, що охоплює кілька місяців або років. Довгострокові інвестори орієнтуються на фундаментальний аналіз.

Е

Екстремум — максимальне або мінімальне значення ціни за певний період.

І

Імпульс — різкий і сильний рух ціни в одному напрямку.

Істинний пробій — ситуація, коли ціна подолає рівень підтримки або опору і закріплюється за ним, підтверджуючи новий рух.

К

Касание — момент, коли ціна досягає рівня підтримки або опору, але не пробиває його.

Кит — великий інвестор або трейдер, який може впливати на ринок своїми великими обсягами купівлі або продажу.

Консолідація — період, коли ціна активу рухається у вузькому діапазоні без явного тренду вгору або вниз.

Корекція — тимчасовий рух ціни проти основного тренду. Наприклад, після зростання ціна може трохи впасти перед продовженням висхідного руху.

Короткостроковий — період, що охоплює кілька хвилин, годин або днів. Короткострокові трейдери орієнтуються на технічний аналіз.

Л

Ліквідність — здатність активу бути швидко купленим або проданим без значних змін його ціни.

Ложний пробій — ситуація, коли ціна тимчасово пробиває рівень підтримки або опору, але потім повертається назад.

Лонг (Long) — позиція на купівлю активу з очікуванням зростання його ціни.

М

Майнінг — процес створення нових монет і підтвердження транзакцій у блокчейні за допомогою обчислювальних потужностей.

Медвідь — учасник ринку, який очікує падіння цін і продає активи в надії на їх здешевлення.

Медвежий ринок — період, коли через переважання продавців ціни на активи падають, і більшість інвесторів песимістично налаштовані.

Н

Наклонний рівень — лінія на графіку, яка показує напрямок руху ціни під певним кутом.

Накопичення — період, коли великі учасники скуповують активи за низькою ціною перед очікуваним зростанням.

О

Обігова пропозиція — кількість монет або токенів, які знаходяться в обігу та доступні для купівлі або продажу.

Ордер — заявка на купівлю або продаж активу за певною ціною.

Откуп — ситуація, коли великі учасники (кити) скуповують активи за низькою ціною, щоб потім продати їх дорожче.

Відскок — рух ціни від рівня підтримки або опору в протилежний бік.

П

Памп і дамп (Pump and Dump) — схема, при якій група людей штучно завищує ціну активу (памп), а потім швидко продає його (дамп), залишаючи інших інвесторів із збитками.

Панік-сейл — масовий продаж активу через страх перед подальшим падінням ціни.

Паттерн — повторювана фігура або модель на графіку ціни, яка допомагає передбачити майбутній рух ринку.

Підтримка — рівень на графіку, де ціна перестає падати і може почати зростати.

Поглинання — ситуація, коли одна свічка на графіку повністю “поглинає” попередню, що може сигналізувати про розворот тренду.

Пробій — подолання ціною рівня підтримки або опору.

Прибуток — прибуток від угоди.

Р

Реакція — рух ціни після якоїсь події або досягнення рівня.

Ретест — повторне тестування рівня підтримки або опору після його пробою.

Ризик-менеджмент — стратегія управління ризиками, яка допомагає мінімізувати втрати.

Ринкова капіталізація — загальна вартість усіх монет або токенів, які існують у певній криптовалюті.

С

Сетап / формація — комбінація умов або паттернів, які сигналізують про можливий рух ціни.

Спред — різниця між ціною купівлі та продажу активу.

Середньостроковий — період, що охоплює кілька тижнів або місяців.

Структура — загальний паттерн або тренд на графіку, який показує, як рухається ціна.

Т

Таймфрейм — часовий інтервал, що використовується для аналізу графіку (наприклад, 1 хвилина - 1m, 1 година - 1H, 1 день - 1D тощо).

Токен — цифровий актив, який може представляти щось цінне, наприклад, частку в проекті або право на використання сервісу.

Торговий об’єм — загальна кількість активів, які були куплені або продані за певний період часу.

У

Умова (для входу) — критерій, який має бути виконаний для відкриття угоди.

Уровень опору — рівень на графіку, де ціна перестає зростати і може почати падати.

Уровень підтримки — рівень на графіку, де ціна перестає падати і може почати зростати.

Прискорення — збільшення швидкості руху ціни в одному напрямку.

Ф

Флешкраш — різке і короткочасне падіння ціни активу, часто спричинене технічними збоями або панікою.

Ф’ючерси — контракти на купівлю або продаж активу в майбутньому за заздалегідь визначеною ціною.

Х

Хеджування — стратегія, яка допомагає знизити ризики втрат за рахунок відкриття протилежних позицій.

Ходл (HODL) — сленговий термін, що означає довгострокове утримання активу, незважаючи на коливання ціни.

Ч

Чорний лебідь — рідкісна і непередбачувана подія, яка має значний негативний вплив на ринок.

