    • Стратегия DA VINCI MORNING
    Дата публикации: 09.09.2025
    Время на чтение: 7 минут(ы)
    Дата: 09.09.2025
    Чтение:: 7 минут(ы)
    Просмотры: 648
    Автор: Hampfree

    Стратегия DA VINCI MORNING

    Леонардо да Винчи встречал утро вместе с первыми лучами солнца, когда город ещё спал, а воздух был прозрачен. Именно в эти мгновения он зарисовывал свои идеи — от летательных машин до механических танков — точно представляя каждый механизм в уме. «Da Vinci Morning» повторяет этот ритуал: мы отслеживаем первые импульсы рынка, чтобы находить места для входа до того, как начнётся основной поток капитала.

    Новая архитектура входа и усреднения

    Сетку ордеров по принципу Grid Warlord и MORNING-BOT мы сохранили, но упростили механику стратегии:

    Канал Кельтнера на M30

    Вместо полос Боллинджера используем канал Кельтнера, в расчётах которого учитывается ATR. Это сглаживает экстремумы и позволяет точнее определить границы коррекции.

    RSI вместо CMO

    Вход и усреднение по RSI (например, ниже 30) читается интуитивнее и надёжнее для большинства трейдеров.

    Двойная фильтрация на младшем таймфрейме

    Каждый ордер сетки выставляется при срабатывании сразу двух подтверждающих сигналов на M1:

    • Пробой Канала Дончиана — по принципу «черепах» Денниса, сигнализирует о начале движения.

    • Смена тренда по Parabolic SAR — фильтрует ложные пробои и шум.

    Параметры сетки и управление риском

    Сетка ордеров гибко настраивается под ваш стиль и риск-менеджмент. Если при бэктесте вы замечаете, что не все уровни доходят до срабатывания, скорректируйте количество ордеров, их объёмы и отступы в соответствии с личными нормами. 

    Важно соблюдать несколько правил:

    • Стоп-лосс установлен приблизительно на уровне полной суммы, выделенной боту.

    • Не выделяйте более 5% от общего депозита на одного бота — это защитит портфель от избыточной экспозиции.

    • Используйте торговлю инструментами из топ-100 CoinMarketCap, как показано на публичном аккаунте Veles Finance.

    • Настройте ограничение по количеству одновременно работающих ботов для диверсификации рисков.

    Пример настройки для старта:

    • Депозит: 50 USDT (адаптируется под ваш счёт)

    • Плечо: ×10 (или по вашему усмотрению)

    • Маржа: перекрёстная

    • Ордер 1: отступ 0%, объём 10%

    • Ордер 2–5: отступ 6%, объём 15–30%

    Каждый ордер выставляется по условиям канала Кельтнера, RSI и подтверждается двумя сигналами на M1.

    Выход из позиции

    • Williams %R (M5) фиксирует прибыль при выходе из зоны перепроданности.

    • Parabolic SAR (M1) подтверждает разворот, защищая от преждевременных выходов.

    Такой подход сочетает своевременную фиксацию прибыли с возможностью выжать максимум из тренда.

    Бэктесты

    Посмотрите, как «Da Vinci Morning» отрабатывает на исторических данных:

    Возможности для оптимизации

    Стратегия предоставляет простор для экспериментов:

    • Испытывайте разные таймфреймы для канала Кельтнера и RSI.

    • Экспериментируйте с альтернативными индикаторами выхода и уровнем минимального P&L.

    • Уменьшайте или увеличивайте число ордеров в сетке, чтобы найти оптимальный баланс между риском и профитом.

    Da Vinci Morning — это ваш инструмент для создания собственной «мастерской» трейдинга, в которой каждый штрих приближает к совершенству.

    Заключение

    «Da Vinci Morning» объединяет проверенную сетку усреднения с понятными и надёжными индикаторами. Утренние сигналы рынка позволяют входить до основной волны активности и гибко управлять рисками. Как да Винчи использовал рассвет для вдохновения, так и вы используете первые минуты сессии для эффективных сделок.

