Леонардо да Винчи встречал утро вместе с первыми лучами солнца, когда город ещё спал, а воздух был прозрачен. Именно в эти мгновения он зарисовывал свои идеи — от летательных машин до механических танков — точно представляя каждый механизм в уме. «Da Vinci Morning» повторяет этот ритуал: мы отслеживаем первые импульсы рынка, чтобы находить места для входа до того, как начнётся основной поток капитала.
Новая архитектура входа и усреднения
Сетку ордеров по принципу Grid Warlord и MORNING-BOT мы сохранили, но упростили механику стратегии:
Канал Кельтнера на M30
Вместо полос Боллинджера используем канал Кельтнера, в расчётах которого учитывается ATR. Это сглаживает экстремумы и позволяет точнее определить границы коррекции.
RSI вместо CMO
Вход и усреднение по RSI (например, ниже 30) читается интуитивнее и надёжнее для большинства трейдеров.
Двойная фильтрация на младшем таймфрейме
Каждый ордер сетки выставляется при срабатывании сразу двух подтверждающих сигналов на M1:
Пробой Канала Дончиана — по принципу «черепах» Денниса, сигнализирует о начале движения.
Смена тренда по Parabolic SAR — фильтрует ложные пробои и шум.
Параметры сетки и управление риском
Сетка ордеров гибко настраивается под ваш стиль и риск-менеджмент. Если при бэктесте вы замечаете, что не все уровни доходят до срабатывания, скорректируйте количество ордеров, их объёмы и отступы в соответствии с личными нормами.
Важно соблюдать несколько правил:
Стоп-лосс установлен приблизительно на уровне полной суммы, выделенной боту.
Не выделяйте более 5% от общего депозита на одного бота — это защитит портфель от избыточной экспозиции.
Используйте торговлю инструментами из топ-100 CoinMarketCap, как показано на публичном аккаунте Veles Finance.
Настройте ограничение по количеству одновременно работающих ботов для диверсификации рисков.
Пример настройки для старта:
Депозит: 50 USDT (адаптируется под ваш счёт)
Плечо: ×10 (или по вашему усмотрению)
Маржа: перекрёстная
Ордер 1: отступ 0%, объём 10%
Ордер 2–5: отступ 6%, объём 15–30%
Каждый ордер выставляется по условиям канала Кельтнера, RSI и подтверждается двумя сигналами на M1.
Выход из позиции
Williams %R (M5) фиксирует прибыль при выходе из зоны перепроданности.
Parabolic SAR (M1) подтверждает разворот, защищая от преждевременных выходов.
Такой подход сочетает своевременную фиксацию прибыли с возможностью выжать максимум из тренда.
Бэктесты
Посмотрите, как «Da Vinci Morning» отрабатывает на исторических данных:
Возможности для оптимизации
Стратегия предоставляет простор для экспериментов:
Испытывайте разные таймфреймы для канала Кельтнера и RSI.
Экспериментируйте с альтернативными индикаторами выхода и уровнем минимального P&L.
Уменьшайте или увеличивайте число ордеров в сетке, чтобы найти оптимальный баланс между риском и профитом.
Da Vinci Morning — это ваш инструмент для создания собственной «мастерской» трейдинга, в которой каждый штрих приближает к совершенству.
Заключение
«Da Vinci Morning» объединяет проверенную сетку усреднения с понятными и надёжными индикаторами. Утренние сигналы рынка позволяют входить до основной волны активности и гибко управлять рисками. Как да Винчи использовал рассвет для вдохновения, так и вы используете первые минуты сессии для эффективных сделок.