Декабрь 2025 | Итоги месяца с Veles
После обновления исторического максимума в октябре Bitcoin провел конец года в широком диапазоне $80.000–90.000, оставаясь примерно на треть ниже пика. Ликвидность стала более избирательной, часть капитала перетекла в стейблкоины и традиционные активы, а волатильность сместилась в резкие импульсы к ключевым уровням. Для ручной торговли такой контекст — про «много шума, мало прозрачных точек входа».
Для Veles декабрь стал месяцем фундаментальных обновлений. Мы сфокусировались на том, чтобы платформа стала более автономной и удобной, от мобильных приложений и терминала до брокерской программы и бэктест-движка.
Статистика Veles за декабрь 2025
-
⚡️ Торговый объём: $520M
-
⚡️ Суммарная прибыль пользователей: $1.69M
-
⚡️ Рекордный день по прибыли: $290K
-
⚡️ Количество закрытых сделок: 1.34M
Данные цифры — результат системной торговли: стратегии и боты продолжают работать даже в момент, когда рынок зависает в боковике и многие участники предпочитают просто ждать.
Ключевые обновления декабря
Мобильное приложение Veles на Android
В декабре мы сделали ещё один шаг к полноценной экосистеме — запустили мобильное приложение Veles для пользователей Android.
Теперь:
- можно мониторить активные сделки и управлять ими (усреднять, закрывать) прямо со смартфона;
- получать полный контроль над ботами: запускать, останавливать, входить в сделку;
- просматривать статистику и результаты стратегий;
- управлять аккаунтом и API-ключами в одном интерфейсе.
В ближайших обновлениях будут добавлены графики сделок и доступ к бэктестам, чтобы приложение можно было использовать не только для управления, но и для анализа.
Бэктесты без границ на Binance Futures
Мы перевели Binance Futures на новое хранилище рыночных данных.
Что это даёт:
- бэктесты стали существенно быстрее;
- стратегии теперь можно проверять на всю историю жизни актива, а не только на ограниченный период;
- стало проще тестировать идеи на разных фазах рынка — от сильных трендов до затяжных коррекций.
Для пользователей это означает более честную оценку стратегий: одна и та же логика может вести себя по-разному на разных этапах цикла, и теперь это видно на данных.
Турборежим бэктестов: ядро нового движка
Отдельный фокус декабря — инфраструктура бэктестов. Мы создаем самый быстрый из существующих движков для бэктестов: современным, линейно масштабируемым, готовым к работе на десятках тысяч CPU-ядер.
Полный движок ещё в разработке, но уже сейчас:
- открыт доступ к его «сердцу» — модулю расчёта точек входа;
- сняты ограничения на количество запросов к этому модулю в рамках подписки PRO;
- можно одновременно прогонять больше гипотез и сложных стратегий без страха упереться в лимиты.
Это шаг к состоянию, в котором переход от идеи к проверенному сетапу занимает минуты, а не часы.
Бета-версия торгового терминала Veles
Мы запустили бета-версию торгового терминала Veles — инструмента для удобной и точной работы на Bybit Futures через инфраструктуру Veles.
В бете уже доступно:
- торговля с графика или через ордер-панель;
- отображение всех открытых позиций и активных ордеров в реальном времени;
- поддержка нескольких API-ключей в одном окне;
- полная совместимость с фьючерсами Bybit. Терминал — это связующее звено между стратегиями, ботами и ручной торговлей, когда Вам нужно оперативное исполнение, но в рамках единой экосистемы.
Брокерская программа Veles (BETA)
Ещё одно важное направление — брокерская инфраструктура. В декабре мы запустили бета-версию брокерской программы Veles для работы с Bybit Futures на пониженных комиссиях.
Через интерфейс Veles теперь можно:
- проходить KYC;
- пополнять баланс и выводить средства;
- торговать в терминале и ботами Veles, сохраняя привычные сценарии работы;
- использовать сниженную комиссию (мейкер/тейкер) при работе через нашу инфраструктуру.
Мы постепенно расширяем пул бета-участников, чтобы протестировать все сценарии и вывести брокерскую программу на стабильный уровень.
Бэктесты без границ на Binance Spot
В декабре мы также расширили полный режим бэктестов на Binance Spot.
Ключевые моменты:
- по BTC доступно почти девять лет истории;
- в инфраструктуре Veles сейчас хранится более 400 ГБ свечных данных по рынку;
- это позволяет прогонять стратегии через почти десятилетний путь актива за считанные секунды.
Практически это значит, что Вы можете увидеть, как стратегия вела бы себя на длинной дистанции: в фазы ралли, падений, флета и переходных периодов до запуска бота на реальном рынке.
Программа Veles Partners: амбассадоры бренда
В декабре мы сделали ещё один шаг в сторону комьюнити и контента и запустили программу Veles Partners.
На кого направлена программа:
- авторов и лидеров мнений с активной аудиторией в Telegram, YouTube, X или Instagram;
- тех, кому близка идея системной торговли и алгоритмического подхода
Цель программы — сформировать сеть партнёров, которые смогут доносить ценность Veles своим аудиториям, оставаясь при этом независимыми и честными в оценках.
Итоги декабря и взгляд вперёд
Декабрь не стал месяцем новых вершин на рынке, но стал важным этапом для инфраструктуры и всех пользователей Veles:
Наша задача остается неизменной: помогать трейдерам строить стратегии и ботов, которые ориентированы не на один удачный месяц, а на работу в разных фазах цикла от эйфории до затяжной консолидации.
Желаем вам счастливого Нового Года, Всегда ваша команда Veles!