Декабрь 2025 | Итоги месяца с Veles

После обновления исторического максимума в октябре Bitcoin провел конец года в широком диапазоне $80.000–90.000, оставаясь примерно на треть ниже пика. Ликвидность стала более избирательной, часть капитала перетекла в стейблкоины и традиционные активы, а волатильность сместилась в резкие импульсы к ключевым уровням. Для ручной торговли такой контекст — про «много шума, мало прозрачных точек входа».

Для Veles декабрь стал месяцем фундаментальных обновлений. Мы сфокусировались на том, чтобы платформа стала более автономной и удобной, от мобильных приложений и терминала до брокерской программы и бэктест-движка.

Статистика Veles за декабрь 2025

⚡️ Торговый объём: $520M

⚡️ Суммарная прибыль пользователей: $1.69M

⚡️ Рекордный день по прибыли: $290K

⚡️ Количество закрытых сделок: 1.34M

Данные цифры — результат системной торговли: стратегии и боты продолжают работать даже в момент, когда рынок зависает в боковике и многие участники предпочитают просто ждать.

Ключевые обновления декабря

В декабре мы сделали ещё один шаг к полноценной экосистеме — запустили мобильное приложение Veles для пользователей Android.

Теперь:

можно мониторить активные сделки и управлять ими (усреднять, закрывать) прямо со смартфона;

получать полный контроль над ботами: запускать, останавливать, входить в сделку;

просматривать статистику и результаты стратегий;

управлять аккаунтом и API-ключами в одном интерфейсе.

В ближайших обновлениях будут добавлены графики сделок и доступ к бэктестам, чтобы приложение можно было использовать не только для управления, но и для анализа.

Мы перевели Binance Futures на новое хранилище рыночных данных.

Что это даёт:

бэктесты стали существенно быстрее;

стратегии теперь можно проверять на всю историю жизни актива, а не только на ограниченный период;

стало проще тестировать идеи на разных фазах рынка — от сильных трендов до затяжных коррекций.

Для пользователей это означает более честную оценку стратегий: одна и та же логика может вести себя по-разному на разных этапах цикла, и теперь это видно на данных.

Отдельный фокус декабря — инфраструктура бэктестов. Мы создаем самый быстрый из существующих движков для бэктестов: современным, линейно масштабируемым, готовым к работе на десятках тысяч CPU-ядер.

Полный движок ещё в разработке, но уже сейчас:

открыт доступ к его «сердцу» — модулю расчёта точек входа;

сняты ограничения на количество запросов к этому модулю в рамках подписки PRO;

можно одновременно прогонять больше гипотез и сложных стратегий без страха упереться в лимиты.

Это шаг к состоянию, в котором переход от идеи к проверенному сетапу занимает минуты, а не часы.

Мы запустили бета-версию торгового терминала Veles — инструмента для удобной и точной работы на Bybit Futures через инфраструктуру Veles.

В бете уже доступно:

торговля с графика или через ордер-панель;

отображение всех открытых позиций и активных ордеров в реальном времени;

поддержка нескольких API-ключей в одном окне;

полная совместимость с фьючерсами Bybit. Терминал — это связующее звено между стратегиями, ботами и ручной торговлей, когда Вам нужно оперативное исполнение, но в рамках единой экосистемы.

Ещё одно важное направление — брокерская инфраструктура. В декабре мы запустили бета-версию брокерской программы Veles для работы с Bybit Futures на пониженных комиссиях.

Через интерфейс Veles теперь можно:

проходить KYC;

пополнять баланс и выводить средства;

торговать в терминале и ботами Veles, сохраняя привычные сценарии работы;

использовать сниженную комиссию (мейкер/тейкер) при работе через нашу инфраструктуру.

Мы постепенно расширяем пул бета-участников, чтобы протестировать все сценарии и вывести брокерскую программу на стабильный уровень.

В декабре мы также расширили полный режим бэктестов на Binance Spot.

Ключевые моменты:

по BTC доступно почти девять лет истории;

в инфраструктуре Veles сейчас хранится более 400 ГБ свечных данных по рынку;

это позволяет прогонять стратегии через почти десятилетний путь актива за считанные секунды.

Практически это значит, что Вы можете увидеть, как стратегия вела бы себя на длинной дистанции: в фазы ралли, падений, флета и переходных периодов до запуска бота на реальном рынке.

В декабре мы сделали ещё один шаг в сторону комьюнити и контента и запустили программу Veles Partners.

На кого направлена программа:

авторов и лидеров мнений с активной аудиторией в Telegram, YouTube, X или Instagram;

тех, кому близка идея системной торговли и алгоритмического подхода

Цель программы — сформировать сеть партнёров, которые смогут доносить ценность Veles своим аудиториям, оставаясь при этом независимыми и честными в оценках.

Итоги декабря и взгляд вперёд

Декабрь не стал месяцем новых вершин на рынке, но стал важным этапом для инфраструктуры и всех пользователей Veles:

Наша задача остается неизменной: помогать трейдерам строить стратегии и ботов, которые ориентированы не на один удачный месяц, а на работу в разных фазах цикла от эйфории до затяжной консолидации.

Желаем вам счастливого Нового Года, Всегда ваша команда Veles!