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    • DePIN в криптовалюте простыми словами
    Дата публикации: 07.03.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 07.03.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 59

    DePIN в криптовалюте простыми словами

    Криптовалюта и ее технологии с каждым годом все более активно интегрируются в реальный сектор. Одной из таких уникальных и немало важных технологий является DePin, которая предоставляет возможности любому пользователю обменять свою инфраструктуру на криптовалюту.

    Что такое DePIN

    DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) – это концепция децентрализованных сетей физической инфраструктуры, объединяющая блокчейн и реальные объекты. В отличие от традиционных централизованных систем, DePIN использует распределенные механизмы управления и токенизированные стимулы, позволяя участникам сообщества предоставлять и использовать физические ресурсы без посредников.

    Данная технология применяется в различных сферах: сетях связи, облачном хранении, вычислительных мощностях и даже в области транспортной и энергетической инфраструктуры. DePIN позволяет снизить зависимость от крупных централизованных провайдеров и повысить эффективность использования ресурсов.

    Как работают DePIN проекты?

    Проекты DePIN работают по принципу токенизированных стимулов, когда пользователи предоставляют инфраструктурные ресурсы (например, точки доступа, серверные мощности или хранилища данных) в обмен на вознаграждение в виде криптовалюты.

    1. Основные принципы работы DePIN

    1.1. Децентрализация физической инфраструктуры

    Обычные инфраструктурные сети (например, мобильные сети, дата-центры, сенсорные сети, логистика и т. д.) традиционно управляются крупными корпорациями. В DePIN проекты эта инфраструктура создается распределенно за счет участников сети, которые предоставляют свое оборудование и мощности.

    1.2. Использование блокчейна

    DePIN проекты записывают данные о сети, транзакциях и вознаграждениях в блокчейн. Это обеспечивает прозрачность и предотвращает цензуру или манипуляции со стороны централизованных игроков.

    1.3. Экономическая мотивация через токены

    Чтобы стимулировать пользователей к развертыванию и поддержке инфраструктуры, DePIN проекты используют токены. Эти токены могут применяться для:

    • Оплаты за использование услуг (например, интернет, облачное хранилище).

    • Вознаграждения участников за поддержку сети (например, за развертывание оборудования).

    • Голосования за изменения в протоколе (Governance).

    2. Компоненты DePIN сети

    2.1. Провайдеры (поставщики ресурсов)

    Это пользователи или компании, которые развертывают физическую инфраструктуру. Они могут предоставлять:

    • Интернет-роутеры и точки доступа (например, Helium).

    • Дата-центры и вычислительные мощности (например, Render Network).

    • Хранилища данных (например, Filecoin, Arweave).

    • Сенсорные сети для IoT (например, Hivemapper).

    2.2. Пользователи (потребители услуг)

    Люди или компании, которые используют ресурсы сети, например, арендуют вычислительные мощности, платят за доступ в интернет или используют хранилища данных.

    2.3. Блокчейн и смарт-контракты

    Смарт-контракты автоматизируют взаимодействие между участниками сети:

    • Управляют вознаграждениями провайдерам.

    • Контролируют соблюдение правил сети.

    • Гарантируют прозрачность транзакций.

    2.4. Токеномика

    Токены используются для вознаграждения и оплаты услуг. Они могут быть:

    • Utility-токены – используются для оплаты сервисов внутри сети.

    • Governance-токены – дают право голосовать за развитие проекта.

    • Mining-токены – выдаются за предоставление ресурсов.

    DePIN криптовалюта

    Особенности и отличия DePIN-криптовалют:

    • Привязка к реальной инфраструктуре

    Обычные криптовалюты существуют только в цифровой среде, тогда как DePIN-токены обеспечивают работу сетей, основанных на физических устройствах. Например, пользователи устанавливают интернет-роутеры в сети Helium или выделяют место на жестких дисках для Filecoin.

    • Утилитарная функция

    В отличие от Bitcoin, который служит в основном средством накопления, DePIN-токены применяются для оплаты услуг внутри сети. В Helium они используются для доступа к беспроводной связи, а в Filecoin — для оплаты хранения данных.

    • Стимулирование участников

    DePIN-проекты используют токеномику, чтобы поощрять пользователей за поддержку сети. В Helium операторы точек доступа получают токены за развертывание оборудования, а в Filecoin владельцы серверов зарабатывают на хранении данных.

    • Связь с реальной экономикой

    Цена и востребованность DePIN-криптовалют зависят не только от спекуляций на рынке, но и от реального спроса на услуги, которые предоставляет сеть. Например, чем больше компаний используют Filecoin для хранения данных, тем выше ценность его токена.

    Helium

    Helium – это проект, создающий глобальную децентрализованную беспроводную сеть. В отличие от традиционных телекоммуникационных компаний, сеть Helium строится самими пользователями, которые устанавливают точки доступа и раздают сигнал.

    • Основное отличие от обычных криптовалют в том, что токен HNT служит не просто цифровым активом, а используется для работы сети. Он применяется для оплаты услуг, поощрения операторов точек доступа и обеспечения работы инфраструктуры.

    • Чтобы добывать HNT, пользователи устанавливают устройства, которые покрывают зону сигналом и проверяют работоспособность других узлов. В отличие от Bitcoin, где майнинг требует мощного оборудования, в Helium достаточно небольшого устройства с минимальным энергопотреблением.

    • Ранее Helium работал на собственном блокчейне, но позже перешёл на Solana, что позволило снизить комиссии и увеличить скорость транзакций.

    Filecoin

    Filecoin – это децентрализованная сеть для хранения данных, которая конкурирует с централизованными облачными провайдерами, такими как Amazon S3 или Google Drive. 

    • В отличие от обычных криптовалют, токен FIL используется для оплаты хранилища, а не просто как средство обмена.

    • Filecoin работает по принципу рынка: пользователи могут арендовать место для хранения своих файлов, а владельцы серверов предлагают свои ресурсы в обмен на FIL. Это делает сеть более устойчивой, так как данные распределены по множеству независимых узлов, а не хранятся в одном дата-центре.

    • Майнинг в Filecoin основан не на вычислительной мощности, а на выделении дискового пространства. Чтобы заработать FIL, пользователи предоставляют место на своих жестких дисках и проходят алгоритмические проверки, подтверждающие сохранность данных.

    • Filecoin активно используется в Web3-экосистеме и становится важным компонентом децентрализованного интернета, обеспечивая безопасное и устойчивое хранение информации.

    DePIN проекты

    С развитием технологий и появляющимся спросом на них, образовались фундаментальные DePin проекты.

    Chainlink

    Chainlink – одна из первых децентрализованных сетей оракулов, которая связывает блокчейн с внешними данными. В отличие от традиционных криптовалют, LINK используется для обеспечения работы смарт-контрактов с надежными данными из реального мира.

    Chirp

    Chirp – проект, создающий распределенные сети связи для интернет инфраструктуры. Он использует токены для вознаграждения участников сети, предоставляющих устройства и инфраструктуру.

    Script

    Script – DePIN-платформа, обеспечивающая децентрализованное облачное хранилище. В отличие от Filecoin, проект ориентирован на разработчиков и предоставляет инструменты для интеграции с приложениями.

    Преимущества DePIN криптовалют

    1. Реальное применение и связь с физической инфраструктурой

    Обычные криптовалюты, такие как Bitcoin, в основном используются как средство сбережения или обмена. DePIN-токены, напротив, выполняют конкретные утилитарные функции, например:

    • В Helium (HNT) токены используются для доступа к децентрализованной сети IoT и 5G.

    • В Filecoin (FIL) токены применяются для оплаты облачного хранения данных.

    • В Render Network (RNDR) токены нужны для распределенного рендеринга графики.

    Благодаря этому стоимость DePIN-криптовалют зависит не только от спекуляций на рынке, но и от спроса на реальные услуги, которые они обеспечивают.

    2. Стимулирование пользователей и демократизация инфраструктуры

    Традиционно инфраструктурные сервисы (интернет, облачное хранение, вычисления) контролируются крупными корпорациями. В DePIN-модели сеть строится сообществом, а пользователи получают токены за участие.

    Примеры:

    • Владельцы точек доступа Helium зарабатывают HNT, обеспечивая покрытие сети.

    • Хостеры Filecoin получают FIL за хранение данных.

    • Владелец GPU в Render Network получает RNDR за предоставление вычислительных мощностей.

    Этот механизм делает инфраструктуру более устойчивой, так как сеть не зависит от одного провайдера.

    3. Снижение стоимости услуг

    DePIN-проекты работают по принципу распределенного рынка, где пользователи сами предоставляют ресурсы, а другие участники платят за их использование. Это снижает стоимость услуг по сравнению с централизованными аналогами.

    Например:

    • Filecoin предлагает хранение данных по более низкой цене, чем Amazon S3, поскольку нет посредников.

    • Render Network позволяет рендерить 3D-графику дешевле, чем традиционные дата-центры.

    • Helium создает альтернативу дорогостоящим мобильным операторам.

    За счет децентрализации и автоматизации через смарт-контракты исчезает необходимость в посредниках, что дополнительно снижает затраты.

    4. Более высокая устойчивость и отказоустойчивость

    Централизованные инфраструктуры подвержены сбоям, цензуре и кибератакам. DePIN-сети построены на распределенной архитектуре, где:

    • Данные хранятся в разных узлах (Filecoin), что защищает от потери информации.

    • Доступ к интернету обеспечивают тысячи независимых точек (Helium), снижая зависимость от крупных провайдеров.

    • Вычисления распределены по сети (Render Network), что уменьшает риск сбоев.

    Это делает DePIN-проекты более устойчивыми к внешним воздействиям.

    5. Децентрализация и контроль пользователей

    В централизованных сервисах корпорации контролируют инфраструктуру и правила использования. В DePIN-проектах управление осуществляется сообществом через DAO (Decentralized Autonomous Organization).

    Например, владельцы FIL в Filecoin могут голосовать за изменения в сети. Это позволяет пользователям самим определять правила работы платформы и предотвращает злоупотребления со стороны отдельных компаний.

    6. Экономическая устойчивость и рост ценности токенов

    DePIN-криптовалюты имеют встроенные механизмы спроса и предложения:

    • С ростом использования сети увеличивается потребность в токенах.

    • Вознаграждения за участие стимулируют расширение инфраструктуры.

    • Дефляционные механизмы (сжигание токенов) могут повышать их стоимость.

    Например, в Helium часть токенов HNT сжигается при использовании сети, что со временем снижает общий объем предложения и делает актив более ценным.

    7. Гибкость и масштабируемость

    DePIN-сети могут расширяться за счёт привлечения новых пользователей и интеграции с другими Web3-проектами. Например, Filecoin можно использовать в экосистеме IPFS для хранения контента в децентрализованном интернете.

    Кроме того, многие DePIN-проекты переходят на более быстрые блокчейны (например, Helium перешёл на Solana), что увеличивает их масштабируемость.

    Заключение

    DePIN стал новым нарративом в мире криптовалют и реального сектора, позволяя пользователям участвовать в создании физической инфраструктуры, при этом взаимодействовать с криптовалютной средой. Такие проекты, как Helium, Filecoin и Chainlink, демонстрируют потенциал децентрализованных сетей в решении реальных задач. DePIN криптовалюты предоставляют новые возможности для инвесторов, пользователей и разработчиков, помогая создать более устойчивую и независимую цифровую экономику.

    FAQ

    1. Что такое DePIN в криптовалюте?
      DePIN – это децентрализованные сети физической инфраструктуры, использующие блокчейн и токенизированные стимулы для управления ресурсами.

    2. Как работают децентрализованные сети физической инфраструктуры?
      Они объединяют физические устройства в распределённые сети, а пользователи получают вознаграждения за предоставление ресурсов.

    3. Какие преимущества предлагают проекты DePIN?
      Основные преимущества – децентрализация, экономическая эффективность, безопасность и возможность заработка.

    4. В каких сферах применяются технологии DePIN?
      DePIN используется в сетях связи, облачном хранении, вычислениях, транспортных и энергетических системах.

    5. Как пользователи могут участвовать в проектах DePIN и получать вознаграждение?
      Они могут предоставлять инфраструктурные ресурсы (например, точки доступа, серверы, хранилища) и получать токены в качестве вознаграждения.

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