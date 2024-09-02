Получайте призы за прибыльные бектесты от платформы Veles!

1 миллион бектестов – разыгрываем USDT среди пользователей Veles!

Для того, чтобы принять участие проводите бектестирование торговой стратегии с периодом в один год на парах BTC или ETH.

Приз в 100 USDT и трехмесячную подписку на бектесты PRO заберут 10 участников за бектест с самой большой прибылью с учетом МПУ.

Номинанты будут отбираться путем наилучших результатов: наивысший P&L, наименьший МПУ.

Максимальный плавающий убыток (МПУ) должен быть не более 15% с периодом тестирования за год.

Общие условия тестирования: Пары BTC или ETH на любой бирже с 1х плечом или на споте; результаты за годовой период.

Требуемое название для бектестов: CONTEST

Дата проведения: с 3 сентября по 3 октября

Итоги будут подведены до 11 октября

Убедитесь, что ваш Telegram подключен к платформе Veles для того, чтобы с вами смогли связаться для выдачи призов.

Сопутствующая акция: 20% кэшбека на бектесты Veles, 20 бесплатных тестирований на время проведения акции.