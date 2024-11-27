Листинг Goats – ожидаемая дата выхода и цена монеты

Goats – это перспективный криптовалютный проект, который привлекает внимание своим уникальным подходом к токеномике и механике работы. Пользователи и инвесторы активно следят за новостями о листинге токена GOATS, а также планируемым аирдропом. В этой статье мы подробно разберем проект, его возможности, перспективы и предстоящий листинг.

Goats - краткий обзор проекта

Goats – это инновационный проект в сфере блокчейн-экосистемы Telegram, направленный на развитие финансовых и игровых технологий. Основная цель Goats – создать экосистему, которая объединяет пользователей через элементы GameFi, децентрализованного управления и системы вознаграждений. Ключевые особенности приложения заключаются в заработке внутриигровой валюты посредством выполнения различных социальных активностей, совершения транзакций на блокчейне TON, приглашения рефералов и выполнения других заданий.

Токеномика и принцип работы Goats

Токеномика GOATS разработана с учетом баланса между интересами пользователей и инвесторов:

🔥 75% в сообщество:

– Никаких венчурных капиталистов

– Предварительных продаж нет

– Все выделено для сообщества, полностью разблокировано (no vesting)

💼 5% в команду:

– Полностью заблокировано с 12-месячным линейным переходом прав (vesting)

💧 10% на ликвидность и листинги CEX:

– Распределено для ликвидности среди листинговых партнеров.

🚀 10% на маркетинг и развитие:

– Выделено на маркетинговую деятельность и будущее развитие экосистемы GOATS.

Ожидаемая дата аирдропа Goats

Официальная дата аирдропа токена $GOATS по заявлению команды в Telegram канале будет объявлена в течение декабря, пока что полным ходом идет оперативная подготовка к листингу, в том числе включающая в себя и заключение партнерств с биржами.

Ожидаемая дата листинга Goats

Дата листинга также как и дата окончательного распределения токенов среди сообщества должна быть объявлена в декабре 2024 года. В настоящее время команда проекта работает над завершением фазы майнинга и переговоров с биржами. Скорее всего, точная дата будет зависеть от готовности платформ и спроса на токен после аирдропа.

На каких биржах может пройти листинг Goats

С учетом листингов других популярных проектов на блокчейне TON, можно предположить, что $GOATS появится на следующих биржах:

Binance: одна из крупнейших бирж, известная поддержкой перспективных GameFi и DeFi проектов на ранней стадии.

OKX: популярная площадка с активным комьюнити и широким множеством листингов новых перспективных криптопроектов.

Bybit: крипто-платформа с понятным интерфейсом и низкими комиссиями, пользуется повышенными спросом среди СНГ пользователей.

HTX: активно работает с инновационными проектами и поддерживает широкую линейку токенов.

Gate.io: известная площадка, которая проводит листинги эксклюзивных токенов с высоким потенциалом роста.

BingX: биржа часто добавляет новые проекты и предлагает множество программ стимуляции для пользователей.

Прогноз цены на монету Goats

Прогноз цены на токен $GOATS зависит от множества факторов, включая токеномику, спрос и общее состояние рынка.

Факторы, которые потенциально могут повлиять на стоимость:

Количество пользователей, которые будут холдить или продавать свои токены после аирдропа.

Интерес крупных инвесторов к токену.

Поддержка крупных бирж.

Как подготовиться к листингу Goats

Чтобы не упустить возможность заработать на листинге, следует заранее подготовиться:

Регистрация на бирже.

Зарегистрируйтесь на тех биржах, которые уже заключили партнерства с проектом, на них скорее всего уже точно будет проведен листинг. Прохождение KYC.

Завершите процедуру верификации личности, чтобы обеспечить полный доступ ко всему функционалу. Наличие стратегии.

Решите, будете ли вы продавать все свои токены/какую.-то часть сразу после аирдропа или держать токены в долгосрочной перспективе. Также можете ознакомиться со стратегией, которая отлично подойдет для использования на листингах и не только – Подробнее о Short-Spot стратегии Veles. Следите за анонсами.

Подпишитесь на официальные каналы проекта и бирж для получения своевременной информации.

Заключение

Goats – это проект, который привлекает внимание своей уникальной экосистемой и грамотно продуманной токеномикой. Аирдроп и листинг GOAT обещают стать значимыми событиями для участников криптосообщества. При правильной подготовке и грамотном анализе этот проект может стать выгодной инвестицией.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Когда пройдет аирдроп токена $GOATS?

Дата аирдропа будет объявлена в течение декабря, но ожидается, что пользователи узнают о ней заблаговременно.

2. На каких биржах пройдет листинг $GOATS?

Биржи, на которых потенциально может пройти листинг токена: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX

3. Какая будет начальная цена монеты?

Известна токеномика проекта, но цена все же будет зависеть от множества рыночных факторов вовремя листинга на биржах.

4. Почему важно пройти KYC перед листингом токена?

Прохождение процедуры KYC (Know Your Customer) на бирже необходимо для обеспечения безопасности ваших средств и соблюдения регуляторных требований. Без верификации вы можете столкнуться с ограничениями на ввод и вывод средств или невозможностью участия в покупке токена.

5. Какие уникальные особенности проекта Goats делают его привлекательным?

Goats выделяется своей инновационной экосистемой, сочетающей GameFi, децентрализованное управление и систему вознаграждений. Эти элементы привлекают как web3 пользователей, так и инвесторов, заинтересованных в долгосрочных перспективах токена $GOATS.