Лістинг Goats - очікувана дата виходу та ціна монети

Goats - це перспективний криптовалютний проект, який привертає увагу своїм унікальним підходом до токеноміки та механіки роботи. Користувачі та інвестори активно стежать за новинами про лістинг токена GOATS, а також планованим аірдропом. У цій статті ми детально розберемо проєкт, його можливості, перспективи і майбутній лістинг.

Goats - короткий огляд проєкту

Goats - це інноваційний проєкт у сфері блокчейн-екосистеми Telegram, спрямований на розвиток фінансових та ігрових технологій. Основна мета Goats - створити екосистему, яка об’єднує користувачів через елементи GameFi, децентралізованого управління і системи винагород. Ключові особливості додатка полягають у заробітку внутрішньоігрової валюти за допомогою виконання різних соціальних активностей, здійснення транзакцій на блокчейні TON, запрошення рефералів і виконання інших завдань.

Токеноміка та принцип роботи Goats

Токеноміка GOATS розроблена з урахуванням балансу між інтересами користувачів та інвесторів:

🔥 75% у спільноту:

- Ніяких венчурних капіталістів

- Попередніх продажів немає

- Все виділено для спільноти, повністю розблоковано (no vesting)

💼 5% у команду:

- Повністю заблоковано з 12-місячним лінійним переходом прав (vesting)

💧 10% на ліквідність і лістинги CEX:

- Розподілено для ліквідності серед лістингових партнерів.

🚀 10% на маркетинг і розвиток:

- Виділено на маркетингову діяльність і майбутній розвиток екосистеми GOATS.

Очікувана дата аірдропу Goats

Офіційна дата аірдропа токена $GOATS, за заявою команди в Telegram-каналі, буде оголошена протягом грудня, поки що повним ходом триває оперативна підготовка до лістингу, зокрема така, що охоплює й укладення партнерств із біржами.

Очікувана дата лістингу Goats

Дата лістингу, як і дата остаточного розподілу токенів серед спільноти, має бути оголошена в грудні 2024 року. Наразі команда проєкту працює над завершенням фази майнінгу та переговорів з біржами. Найімовірніше, точна дата залежатиме від готовності платформ і попиту на токен після аірдропу.

На яких біржах може пройти лістинг Goats

З урахуванням лістингів інших популярних проєктів на блокчейні TON, можна припустити, що $GOATS з’явиться на таких біржах:

Binance: одна з найбільших бірж, відома підтримкою перспективних GameFi і DeFi проєктів на ранній стадії.

OKX: популярний майданчик з активним ком’юніті і широкою безліччю лістингів нових перспективних криптопроєктів.

Bybit: крипто-платформа зі зрозумілим інтерфейсом і низькими комісіями, користується підвищеним попитом серед СНД користувачів.

HTX: активно працює з інноваційними проектами і підтримує широку лінійку токенів.

Gate.io: відомий майданчик, який проводить лістинги ексклюзивних токенів з високим потенціалом зростання.

BingX: біржа часто додає нові проєкти і пропонує безліч програм стимуляції для користувачів.

Прогноз ціни на монету Goats

Прогноз ціни на токен $GOATS залежить від безлічі чинників, включно з токеномікою, попитом і загальним станом ринку.

Фактори, які потенційно можуть вплинути на вартість:

Кількість користувачів, які будуть холдити або продавати свої токени після аірдропу.

Інтерес великих інвесторів до токена.

Підтримка великих бірж.

Як підготуватися до лістингу Goats

Щоб не упустити можливість заробити на лістингу, слід заздалегідь підготуватися:

1. Реєстрація на біржі.

Зареєструйтеся на тих біржах, які вже уклали партнерства з проєктом, на них найімовірніше вже точно буде проведено лістинг.

2. Проходження KYC.

Завершіть процедуру верифікації особистості, щоб забезпечити повний доступ до всього функціоналу.

3. Наявність стратегії.

Вирішіть, чи будете ви продавати всі свої токени/якусь частину одразу після аірдропу, чи триматимете токени в довгостроковій перспективі. Також можете ознайомитися зі стратегією, яка чудово підійде для використання на лістингах і не тільки - Детальніше про Short-Spot стратегію Veles.

4. Слідкуйте за анонсами.

Підпишіться на офіційні канали проєкту і бірж для отримання своєчасної інформації.

Висновок

Goats - це проєкт, який привертає увагу своєю унікальною екосистемою і грамотно продуманою токеномікою. Аірдроп і лістинг GOAT обіцяють стати значущими подіями для учасників криптоспільноти. При правильній підготовці і грамотному аналізі цей проект може стати вигідною інвестицією.

Часті запитання (FAQ)

1. Коли відбудеться аірдроп токена $GOATS?

Дата аірдропу буде оголошена протягом грудня, але очікується, що користувачі дізнаються про неї завчасно.

2. На яких біржах пройде лістинг $GOATS?

Біржі, на яких потенційно може пройти лістинг токена: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io і BingX

3. Якою буде початкова ціна монети?

Відома токеноміка проєкту, але ціна все ж таки залежатиме від безлічі ринкових факторів під час лістингу на біржах.

4. Чому важливо пройти KYC перед лістингом токена?

Проходження процедури KYC (Know Your Customer) на біржі необхідне для забезпечення безпеки ваших коштів і дотримання регуляторних вимог. Без верифікації ви можете зіткнутися з обмеженнями на введення і виведення коштів або неможливістю участі в купівлі токена.

5. Які унікальні особливості проєкту Goats роблять його привабливим?

Goats виділяється своєю інноваційною екосистемою, що поєднує GameFi, децентралізоване управління і систему винагород. Ці елементи приваблюють як web3 користувачів, так і інвесторів, зацікавлених у довгострокових перспективах токена $GOATS.