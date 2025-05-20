Стратегия "Хиллари"

Эдмунд Хиллари не родился на вершине Эвереста. Его путь начался в юности, с первых восхождений в Новой Зеландии. В 20 лет он покорил гору Оливье, а к 30 годам стал одним из лучших альпинистов страны. В 1953 году, вместе с Тенцингом Норгеем, он первым ступил на высочайшую точку планеты.

Успех Хиллари — это не случайность, а результат подготовки, упорства и правильного снаряжения. Кислородные баллоны, веревки, кошки — всё это было необходимо для штурма Эвереста. Трейдинг, как и альпинизм, требует таких же “инструментов”.

Стратегия “Хиллари” сочетает простые, но надежные индикаторы, чтобы вести вас к рыночным вершинам, избегая “лавины” убытков.

Снаряжение первопроходца

Хиллари брал с собой только самое необходимое: ботинки с резиновой подошвой, спальный мешок, кислород. В трейдинге “снаряжение” — это индикаторы, отсекающие рыночный шум и указывающие на приемлемые точки входа.

1. RSI + Полосы Боллинджера (таймфрейм M30)

RSI < 30 — сигнал перепроданности, словно первый шаг Хиллари на склоне Эвереста, предвещающий восхождение.

Полосы Боллинджера — определяют зоны перекупленности и перепроданности, учитывая волатильность, как “погоду” на графике.

Таймфрейм M30 выбран не случайно: он сглаживает рыночный шум, давая более точные сигналы, чем младшие интервалы.

2. ROC (Rate of Change, таймфрейм M5)

Индикатор скорости изменения цены — это “ветромер” стратегии. Он фиксирует ускорение падения цены, когда график не просто в зоне перепроданности, а стремительно “проваливается”. Значение ROC < -1.5 сигнализирует: пора готовиться к развороту.

3. Уровни RSI на M5 — “альпинистские кошки”

Кошки помогали Хиллари цепляться за ледяные склоны. В трейдинге пересечение RSI уровня 30 снизу вверх подтверждает смену тренда. Этот сигнал использовали легенды рынка:

Ларри Вильямс, создавший индикатор %R и стратегии на основе RSI.

Джордж Сорос, мастер осцилляторов для входа в сделки.

Линда Рашке, чьи тактики RSI актуальны и сегодня.

Тактика восхождения

Хиллари не бросался на Эверест сломя голову — каждый шаг был просчитан. В стратегии “Хиллари” управление позициями строится на принципах мульти-тейков, где первый тейк — точка безубыточности. Сетка ордеров заимствована из спотовой стратегии ELDER, но с небольшими изменениями в расстояниях между ордерами.

Почему это эффективно?

Усреднение снижает риски при движении против тренда.

Фиксация прибыли на ключевых уровнях защищает от рыночных откатов.

Испытываем стратегию на рынке

Чтобы доказать надёжность “Хиллари”, мы протестировали её на активах с текущей витрины готовых ботов, как в стратегии “Галилей”. Вот подборка из восьми криптовалют — от волатильных новичков до “голубых фишек”:

Aptos (APT): молодой блокчейн с резкими ценовыми “скачками”.

XRP (XRP): токен Ripple, чуткий к новостям о судебных тяжбах.

Cardano (ADA): платформа для терпеливых с плавными трендами.

Chainlink (LINK): оракул, реагирующий на партнёрства.

Sui (SUI): блокчейн 2023 года, полный “ценовых бурь”.

Ethereum (ETH): основа DeFi с умеренной волатильностью.

BNB (BNB): токен Binance, надёжный, но чувствительный к биржевым новостям.

Bitcoin (BTC): лидер, задающий ритм всему рынку.

Из-за ограничений бирж на минимальный объём ордеров (подробности в Wiki), для работы мульти-тейков может потребоваться увеличение депозита. Альтернатива — использование кредитного плеча или увеличение депозита на бота, но не забывайте о риск-менеджменте (инструкция).

Настройки и результаты бектестов за год:

BYBIT APT $10 HILLARY: ~10% годовых.

BYBIT ADA $100 HILLARY: ~78% годовых.

BYBIT LINK $100 HILLARY: ~25% годовых.

BYBIT XRP $300 HILLARY: ~60% годовых.

BYBIT SUI $600 HILLARY: ~60% годовых.

Для менее волативных активов, таких как ETH, BNB или BTC, выход из сделки лучше работает с Chande Momentum Oscillator (таймфрейм M5). Индикатор описан в статье о стратегии “Grid Warlord”. Примеры:

BYBIT ETH 600$ HILLARY 1.2: ~30% годовых.

BYBIT BNB 600$ HILLARY 1.2: ~27% годовых, одинаково эффективно с мульти-тейками и Чанде.

BYBIT BTC 1100$ HILLARY 1.2: ~23% годовых.

Обратите внимание на максимальный плавающий убыток (МПУ) в тестах. Для расчёта рисков и прибыли с кредитным плечом используйте руководство.

Ваш личный Эверест

Стратегия “Хиллари” — это не просто индикаторы, а философия дисциплины и продуманных шагов. Как Эдмунд Хиллари покорял Эверест, так и вы можете достичь рыночных высот с чёткими правилами и надёжным “снаряжением”.

Ключевые принципы:

Простота: только проверенные индикаторы.

Точность: RSI, Bollinger Bands, ROC для входа.

Контроль: мульти-тейки и сетка ордеров.

В цикле “Эпоха первооткрывателей” мы продолжаем штурмовать новые вершины трейдинга. Кто знает — возможно, ваш личный “Эверест” уже ждёт за следующим поворотом графика?

Готовы к восхождению? Настройте бота и начните свой путь к вершинам!

Следите за новыми статьями цикла — впереди ещё больше стратегий, вдохновленных великими личностями!