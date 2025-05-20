Стратегия "Хиллари"
Эдмунд Хиллари не родился на вершине Эвереста. Его путь начался в юности, с первых восхождений в Новой Зеландии. В 20 лет он покорил гору Оливье, а к 30 годам стал одним из лучших альпинистов страны. В 1953 году, вместе с Тенцингом Норгеем, он первым ступил на высочайшую точку планеты.
Успех Хиллари — это не случайность, а результат подготовки, упорства и правильного снаряжения. Кислородные баллоны, веревки, кошки — всё это было необходимо для штурма Эвереста. Трейдинг, как и альпинизм, требует таких же “инструментов”.
Стратегия “Хиллари” сочетает простые, но надежные индикаторы, чтобы вести вас к рыночным вершинам, избегая “лавины” убытков.
Снаряжение первопроходца
Хиллари брал с собой только самое необходимое: ботинки с резиновой подошвой, спальный мешок, кислород. В трейдинге “снаряжение” — это индикаторы, отсекающие рыночный шум и указывающие на приемлемые точки входа.
1. RSI + Полосы Боллинджера (таймфрейм M30)
-
RSI < 30 — сигнал перепроданности, словно первый шаг Хиллари на склоне Эвереста, предвещающий восхождение.
-
Полосы Боллинджера — определяют зоны перекупленности и перепроданности, учитывая волатильность, как “погоду” на графике.
Таймфрейм M30 выбран не случайно: он сглаживает рыночный шум, давая более точные сигналы, чем младшие интервалы.
2. ROC (Rate of Change, таймфрейм M5)
Индикатор скорости изменения цены — это “ветромер” стратегии. Он фиксирует ускорение падения цены, когда график не просто в зоне перепроданности, а стремительно “проваливается”. Значение ROC < -1.5 сигнализирует: пора готовиться к развороту.
3. Уровни RSI на M5 — “альпинистские кошки”
Кошки помогали Хиллари цепляться за ледяные склоны. В трейдинге пересечение RSI уровня 30 снизу вверх подтверждает смену тренда. Этот сигнал использовали легенды рынка:
-
Ларри Вильямс, создавший индикатор %R и стратегии на основе RSI.
-
Джордж Сорос, мастер осцилляторов для входа в сделки.
-
Линда Рашке, чьи тактики RSI актуальны и сегодня.
Тактика восхождения
Хиллари не бросался на Эверест сломя голову — каждый шаг был просчитан. В стратегии “Хиллари” управление позициями строится на принципах мульти-тейков, где первый тейк — точка безубыточности. Сетка ордеров заимствована из спотовой стратегии ELDER, но с небольшими изменениями в расстояниях между ордерами.
Почему это эффективно?
-
Усреднение снижает риски при движении против тренда.
-
Фиксация прибыли на ключевых уровнях защищает от рыночных откатов.
Испытываем стратегию на рынке
Чтобы доказать надёжность “Хиллари”, мы протестировали её на активах с текущей витрины готовых ботов, как в стратегии “Галилей”. Вот подборка из восьми криптовалют — от волатильных новичков до “голубых фишек”:
-
Aptos (APT): молодой блокчейн с резкими ценовыми “скачками”.
-
XRP (XRP): токен Ripple, чуткий к новостям о судебных тяжбах.
-
Cardano (ADA): платформа для терпеливых с плавными трендами.
-
Chainlink (LINK): оракул, реагирующий на партнёрства.
-
Sui (SUI): блокчейн 2023 года, полный “ценовых бурь”.
-
Ethereum (ETH): основа DeFi с умеренной волатильностью.
-
BNB (BNB): токен Binance, надёжный, но чувствительный к биржевым новостям.
-
Bitcoin (BTC): лидер, задающий ритм всему рынку.
Из-за ограничений бирж на минимальный объём ордеров (подробности в Wiki), для работы мульти-тейков может потребоваться увеличение депозита. Альтернатива — использование кредитного плеча или увеличение депозита на бота, но не забывайте о риск-менеджменте (инструкция).
Настройки и результаты бектестов за год:
BYBIT APT $10 HILLARY: ~10% годовых.
BYBIT ADA $100 HILLARY: ~78% годовых.
BYBIT LINK $100 HILLARY: ~25% годовых.
BYBIT XRP $300 HILLARY: ~60% годовых.
BYBIT SUI $600 HILLARY: ~60% годовых.
Для менее волативных активов, таких как ETH, BNB или BTC, выход из сделки лучше работает с Chande Momentum Oscillator (таймфрейм M5). Индикатор описан в статье о стратегии “Grid Warlord”. Примеры:
BYBIT ETH 600$ HILLARY 1.2: ~30% годовых.
BYBIT BNB 600$ HILLARY 1.2: ~27% годовых, одинаково эффективно с мульти-тейками и Чанде.
BYBIT BTC 1100$ HILLARY 1.2: ~23% годовых.
Обратите внимание на максимальный плавающий убыток (МПУ) в тестах. Для расчёта рисков и прибыли с кредитным плечом используйте руководство.
Ваш личный Эверест
Стратегия “Хиллари” — это не просто индикаторы, а философия дисциплины и продуманных шагов. Как Эдмунд Хиллари покорял Эверест, так и вы можете достичь рыночных высот с чёткими правилами и надёжным “снаряжением”.
Ключевые принципы:
-
Простота: только проверенные индикаторы.
-
Точность: RSI, Bollinger Bands, ROC для входа.
-
Контроль: мульти-тейки и сетка ордеров.
В цикле “Эпоха первооткрывателей” мы продолжаем штурмовать новые вершины трейдинга. Кто знает — возможно, ваш личный “Эверест” уже ждёт за следующим поворотом графика?
Готовы к восхождению? Настройте бота и начните свой путь к вершинам!
Следите за новыми статьями цикла — впереди ещё больше стратегий, вдохновленных великими личностями!