Стратегія "Гілларі"
Едмунд Гілларі не народився на вершині Евересту. Його шлях почався в юності, з перших сходжень у Новій Зеландії. У 20 років він підкорив гору Олів’є, а до 30 років став одним з найкращих альпіністів країни. У 1953 році, разом із Тенцингом Норгеєм, він першим ступив на найвищу точку планети.
Успіх Гілларі - це не випадковість, а результат підготовки, завзятості та правильного спорядження. Кисневі балони, мотузки, кішки - все це було необхідно для штурму Евересту. Трейдинг, як і альпінізм, вимагає таких самих «інструментів».
Стратегія “Гілларі” поєднує прості, але надійні індикатори, щоб вести вас до ринкових вершин, уникаючи «лавини» збитків.
Спорядження першопрохідника
Гілларі брав із собою тільки найнеобхідніше: черевики з гумовою підошвою, спальний мішок, кисень. У трейдингу “спорядження” - це індикатори, що відсікають ринковий шум і вказують на прийнятні точки входу.
1. RSI + Смуги Боллінджера (таймфрейм M30)
- RSI <30 - сигнал перепроданості, немов перший крок Гілларі на схилі Евересту, що віщує сходження.
- Смуги Боллінджера - визначають зони перекупленості та перепроданості, враховуючи волатильність, як “погоду” на графіку.
Таймфрейм M30 обрано не випадково: він згладжує ринковий шум, даючи точніші сигнали, ніж молодші інтервали.
2. ROC (Rate of Change, таймфрейм M5)
Індикатор швидкості зміни ціни - це “вітромір” стратегії. Він фіксує прискорення падіння ціни, коли графік не просто в зоні перепроданості, а стрімко “провалюється”. Значення ROC < -1.5 сигналізує: час готуватися до розвороту.
3. Рівні RSI на M5 - “альпіністські кішки”
Кішки допомагали Гілларі чіплятися за крижані схили. У трейдингу перетин RSI рівня 30 знизу вгору підтверджує зміну тренда. Цей сигнал використовували легенди ринку:
- Ларрі Вільямс, який створив індикатор %R і стратегії на основі RSI.
- Джордж Сорос, майстер осциляторів для входу в угоди.
- Лінда Рашке, чиї тактики RSI актуальні й сьогодні.
Тактика сходження
Гілларі не кидався на Еверест стрімголов - кожен крок був прорахований. У стратегії “Гілларі” управління позиціями будується на принципах мульти-тейків, де перший тейк - точка беззбитковості. Сітка ордерів запозичена зі спотової стратегії ELDER, але з невеликими змінами у відстанях між ордерами.
Чому це ефективно?
- Усереднення знижує ризики під час руху проти тренда.
- Фіксація прибутку на ключових рівнях захищає від ринкових відкатів.
Випробовуємо стратегію на ринку
Щоб довести надійність “Гілларі”, ми протестували її на активах з поточної вітрини готових ботів, як у стратегії “Галілей”. Ось добірка з восьми криптовалют - від волатильних новачків до “блакитних фішок”:
- Aptos (APT): молодий блокчейн із різкими ціновими “стрибками”.
- XRP (XRP): токен Ripple, чутливий до новин про судові тяжби.
- Cardano (ADA): платформа для терплячих із плавними трендами.
- Chainlink (LINK): оракул, що реагує на партнерства.
- Sui (SUI): блокчейн 2023 року, повний «цінових бур».
- Ethereum (ETH): основа DeFi з помірною волатильністю.
- BNB (BNB): токен Binance, надійний, але чутливий до біржових новин.
- Bitcoin (BTC): лідер, що задає ритм усьому ринку.
Через обмеження бірж на мінімальний обсяг ордерів (подробиці у Wiki), для роботи мульти-тейків може знадобитися збільшення депозиту. Альтернатива - використання кредитного плеча або збільшення депозиту на бота, але не забувайте про ризик-менеджмент (інструкція).
Налаштування та результати бектестів за рік:
BYBIT APT $10 HILLARY: ~10% річних.
BYBIT ADA $100 HILLARY: ~78% річних.
BYBIT LINK $100 HILLARY: ~25% річних.
BYBIT XRP $300 HILLARY: ~60% річних.
BYBIT SUI $600 HILLARY: ~60% річних.
Для менш волативних активів, таких як ETH, BNB або BTC, вихід з угоди краще працює з Chande Momentum Oscillator (таймфрейм M5). Індикатор описаний у статті про стратегію “Grid Warlord”. Приклади:
BYBIT ETH 600$ HILLARY 1.2: ~30% річних.
BYBIT BNB 600$ HILLARY 1.2: ~27% річних, однаково ефективно з мульти-тейками і Чанде.
BYBIT BTC 1100$ HILLARY 1.2: ~23% річних.
Зверніть увагу на максимальний плаваючий збиток (МЗВ) у тестах. Для розрахунку ризиків і прибутку з кредитним плечем використовуйте керівництво.
Ваш особистий Еверест
Стратегія “Гілларі” - це не просто індикатори, а філософія дисципліни і продуманих кроків. Як Едмунд Гілларі підкорював Еверест, так і ви можете досягти ринкових висот з чіткими правилами і надійним “спорядженням”.
Ключові принципи:
- Простота: тільки перевірені індикатори.
- Точність: RSI, Bollinger Bands, ROC для входу.
- Контроль: мульти-тейки і сітка ордерів.
У циклі “Епоха першовідкривачів” ми продовжуємо штурмувати нові вершини трейдингу. Хто знає - можливо, ваш особистий “Еверест” уже чекає за наступним поворотом графіка?
Готові до сходження? Налаштуйте бота і почніть свій шлях до вершин!
Слідкуйте за новими статтями циклу - попереду ще більше стратегій, натхнених великими особистостями!