Стратегія "Гілларі"

Едмунд Гілларі не народився на вершині Евересту. Його шлях почався в юності, з перших сходжень у Новій Зеландії. У 20 років він підкорив гору Олів’є, а до 30 років став одним з найкращих альпіністів країни. У 1953 році, разом із Тенцингом Норгеєм, він першим ступив на найвищу точку планети.

Успіх Гілларі - це не випадковість, а результат підготовки, завзятості та правильного спорядження. Кисневі балони, мотузки, кішки - все це було необхідно для штурму Евересту. Трейдинг, як і альпінізм, вимагає таких самих «інструментів».

Стратегія “Гілларі” поєднує прості, але надійні індикатори, щоб вести вас до ринкових вершин, уникаючи «лавини» збитків.

Спорядження першопрохідника

Гілларі брав із собою тільки найнеобхідніше: черевики з гумовою підошвою, спальний мішок, кисень. У трейдингу “спорядження” - це індикатори, що відсікають ринковий шум і вказують на прийнятні точки входу.

1. RSI + Смуги Боллінджера (таймфрейм M30)

RSI <30 - сигнал перепроданості, немов перший крок Гілларі на схилі Евересту, що віщує сходження.

Смуги Боллінджера - визначають зони перекупленості та перепроданості, враховуючи волатильність, як “погоду” на графіку.

Таймфрейм M30 обрано не випадково: він згладжує ринковий шум, даючи точніші сигнали, ніж молодші інтервали.

2. ROC (Rate of Change, таймфрейм M5)

Індикатор швидкості зміни ціни - це “вітромір” стратегії. Він фіксує прискорення падіння ціни, коли графік не просто в зоні перепроданості, а стрімко “провалюється”. Значення ROC < -1.5 сигналізує: час готуватися до розвороту.

3. Рівні RSI на M5 - “альпіністські кішки”

Кішки допомагали Гілларі чіплятися за крижані схили. У трейдингу перетин RSI рівня 30 знизу вгору підтверджує зміну тренда. Цей сигнал використовували легенди ринку:

Ларрі Вільямс, який створив індикатор %R і стратегії на основі RSI.

Джордж Сорос, майстер осциляторів для входу в угоди.

Лінда Рашке, чиї тактики RSI актуальні й сьогодні.

Тактика сходження

Гілларі не кидався на Еверест стрімголов - кожен крок був прорахований. У стратегії “Гілларі” управління позиціями будується на принципах мульти-тейків, де перший тейк - точка беззбитковості. Сітка ордерів запозичена зі спотової стратегії ELDER, але з невеликими змінами у відстанях між ордерами.

Чому це ефективно?

Усереднення знижує ризики під час руху проти тренда.

Фіксація прибутку на ключових рівнях захищає від ринкових відкатів.

Випробовуємо стратегію на ринку

Щоб довести надійність “Гілларі”, ми протестували її на активах з поточної вітрини готових ботів, як у стратегії “Галілей”. Ось добірка з восьми криптовалют - від волатильних новачків до “блакитних фішок”:

Aptos (APT): молодий блокчейн із різкими ціновими “стрибками”.

XRP (XRP): токен Ripple, чутливий до новин про судові тяжби.

Cardano (ADA): платформа для терплячих із плавними трендами.

Chainlink (LINK): оракул, що реагує на партнерства.

Sui (SUI): блокчейн 2023 року, повний «цінових бур».

Ethereum (ETH): основа DeFi з помірною волатильністю.

BNB (BNB): токен Binance, надійний, але чутливий до біржових новин.

Bitcoin (BTC): лідер, що задає ритм усьому ринку.

Через обмеження бірж на мінімальний обсяг ордерів (подробиці у Wiki), для роботи мульти-тейків може знадобитися збільшення депозиту. Альтернатива - використання кредитного плеча або збільшення депозиту на бота, але не забувайте про ризик-менеджмент (інструкція).

Налаштування та результати бектестів за рік:

BYBIT APT $10 HILLARY: ~10% річних.

BYBIT ADA $100 HILLARY: ~78% річних.

BYBIT LINK $100 HILLARY: ~25% річних.

BYBIT XRP $300 HILLARY: ~60% річних.

BYBIT SUI $600 HILLARY: ~60% річних.

Для менш волативних активів, таких як ETH, BNB або BTC, вихід з угоди краще працює з Chande Momentum Oscillator (таймфрейм M5). Індикатор описаний у статті про стратегію “Grid Warlord”. Приклади:

BYBIT ETH 600$ HILLARY 1.2: ~30% річних.

BYBIT BNB 600$ HILLARY 1.2: ~27% річних, однаково ефективно з мульти-тейками і Чанде.

BYBIT BTC 1100$ HILLARY 1.2: ~23% річних.

Зверніть увагу на максимальний плаваючий збиток (МЗВ) у тестах. Для розрахунку ризиків і прибутку з кредитним плечем використовуйте керівництво.

Ваш особистий Еверест

Стратегія “Гілларі” - це не просто індикатори, а філософія дисципліни і продуманих кроків. Як Едмунд Гілларі підкорював Еверест, так і ви можете досягти ринкових висот з чіткими правилами і надійним “спорядженням”.

Ключові принципи:

Простота: тільки перевірені індикатори.

Точність: RSI, Bollinger Bands, ROC для входу.

Контроль: мульти-тейки і сітка ордерів.

У циклі “Епоха першовідкривачів” ми продовжуємо штурмувати нові вершини трейдингу. Хто знає - можливо, ваш особистий “Еверест” уже чекає за наступним поворотом графіка?

Готові до сходження? Налаштуйте бота і почніть свій шлях до вершин!

Слідкуйте за новими статтями циклу - попереду ще більше стратегій, натхнених великими особистостями!