Как боты помогают ходлерам?

В криптовалютах существуют различные методы заработка: стейкинг, лендинг, трейдинг, алгоритмический трейдинг, ходл.

Ходл — результат опечатки от слова hold (держать), которой набрал популярность, как мем, в криптовалютной индустрии.

В общем случае ходл означает инвестирование. Вы покупаете криптовалюту на долгий срок, например на несколько лет, с целью продать ее дороже в будущем.

Но что может пойти не так?

Представим, что Вы купили ETH по 2000 за штуку и начали держать его до лучших времён.

По графику цены можно наблюдать, как цена достигала отметки в 4000 за штуку и даже 4500, однако после этого цена ушла на коррекцию и эфир на момент написания статьи стоит 2800.

Фактически это означает, что Вы потеряли наиболее выгодную точку выхода из сделки. Даже ходлерам нужно периодически фиксировать прибыль.

Многие совершают ошибку, когда при стратегии «ходл» делают целью не цену актива и прибыль, а срок.

Вы можете поставить себе цель продать Эфир через полгода. Однако, как и в примере выше, через 5 месяцев актив может иметь наиболее благоприятные условия для продажи, а на 6-й уйдёт на коррекцию.

Главным принципом каждого трейдера является фиксация прибыли! Поэтому, прежде, чем войти в сделку, Вы должны решить для себя какая прибыль со сделки является целевой.

Итак, как могут помочь боты, если Вы ходлер?

В первую очередь, когда Вы входите в позицию, даже на долгосрок, важно, чтобы цена входа была оптимальна.

Сделать это руками часто не так просто, а вообще ожидание этой самой «оптимальной цены» может затянуться.

Здесь и помогут в первую очередь боты.

Вы можете так сконфигурировать бота, что в момент, когда начинается аномальная просадка актива, бот будет закупать позицию по оптимальной цене.

Тогда не придётся ждать и искать момент — бот сделает это за Вас!

Аналогично и с фиксацией прибыли. Вы не будете кусать локти, когда упустили возможность продать эфир по 4000. Вы можете изначально назначить целевой процент прибыли от сделки в 100-500% и бот сделает всю работу за Вас!