Як боти допомагають ходлерам?

У криптовалютах існують різні методи заробітку: стейкінг, лендінг, трейдинг, алгоритмічний трейдинг, ходл.

Ходл - результат помилки від слова hold (тримати), якій набрав популярності, як мем, у криптовалютній індустрії.

У загальному випадку ходл означає інвестування. Ви купуєте криптовалюту на довгий термін, наприклад на кілька років, з метою продати її дорожче в майбутньому.

Але що може піти не так?

Уявімо, що Ви купили ETH по 2000 за штуку і почали тримати його до кращих часів.

За графіком ціни можна спостерігати, як ціна досягала позначки в 4000 за штуку і навіть 4500, однак після цього ціна пішла на корекцію і ефір на момент написання статті коштує 2800.

Фактично це означає, що Ви втратили найбільш вигідну точку виходу з угоди. Навіть ходлерам потрібно періодично фіксувати прибуток.

Багато хто припускається помилки, коли при стратегії «ходл» ставлять за мету не ціну активу і прибуток, а термін.

Ви можете поставити собі за мету продати Ефір через півроку. Однак, як і в прикладі вище, через 5 місяців актив може мати найбільш сприятливі умови для продажу, а на 6-й піде на корекцію.

Головним принципом кожного трейдера є фіксація прибутку! Тому, перш ніж увійти в угоду, Ви маєте вирішити для себе який прибуток з угоди є цільовим.

Отже, як можуть допомогти боти, якщо Ви ходлер?

Насамперед, коли ви входите в позицію, навіть на довгострок, важливо, щоб ціна входу була оптимальною.

Зробити це руками часто не так просто, а взагалі очікування цієї самої «оптимальної ціни» може затягнутися.

Тут і допоможуть насамперед боти.

Ви можете так конфігурувати бота, що в момент, коли починається аномальне просідання активу, бот буде закуповувати позицію за оптимальною ціною.

Тоді не доведеться чекати і шукати момент - бот зробить це за Вас!

Аналогічно і з фіксацією прибутку. Ви не будете кусати лікті, коли втратили можливість продати ефір за 4000. Ви можете спочатку призначити цільовий відсоток прибутку від угоди в 100-500% і бот зробить усю роботу за Вас!