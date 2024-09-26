Hamster Combat - стратегия заработка на криптовалютных биржах

Представьте себе, что вы — капитан космического корабля, отправляющегося в неизведанные галактики криптовалютного мира. Ваш корабль — это ваш портфель, а звезды и планеты — это новые токены, которые могут принести вам невероятные прибыли. И вот, на горизонте появляются два новых светила: Hamster Kombat (HMSTR) и Catizen (CATI). Ведущие криптовалютные биржи, такие как Binance и Bybit, готовятся к их листингу уже 26 и 20 сентября соответственно.

В этой статье мы опишем низкорисковый способ фарминга новых монет на бирже. Эта стратегия подойдет тем, кто не планирует быстро продавать свои монеты, а намерен дождаться роста их цены.

Боты с двумя вариантами использования данной стратегии:

Суть стратегии

Мало кто знает, что, торгуя на спотовом рынке, можно реализовать стратегию под названием “спот-шорт”. Фактически шортить на споте нельзя, однако с помощью платформы Veles можно воспроизвести механику продажи актива с последующей покупкой того же объема по более низкой цене. Отсюда и название – “спот шорт”.

Проще говоря, вы получили токены HMSTR или CATI и ввели их на биржу (к слову, для стратегии подойдет и альткоин, который вы купили на прошлом бычьем рынке). Затем бот, настройки которого мы опишем ниже, начнет постепенно продавать эти токены, одновременно размещая ордера на покупку по более низкой цене. Как только происходит небольшой рост, бот продает эти токены и покупает их обратно.

Таким образом, вы можете заработать на разнице цен. Допустим, вы продали 100 токенов по цене 0.10, получив 10 USDT. Затем купили те же 100 токенов, но уже по цене 0.085, заплатив за это 8,5 USDT. На вашем балансе теперь будут свободные 1,5 USDT. Эти средства вы можете оставить себе как доход или перевести в нужный актив, постепенно накапливая новые монеты.

Пример отработки стратегии: Как я нафармила CATI с торговым ботом

В чем риск?

Единственный риск, с которым можно столкнуться, – это продажа актива по цене более низкой, чем может вырасти токен. Тем не менее, используя ботов Veles такая продажа будет более выгодной, чем продажа “руками”, так как алгоритм это сделает быстро и по заранее заданным условиям.

Если вы запустите бота сразу после листинга, а цена будет расти, вы продадите все токены по более высокой цене. В этом случае только выиграете от продажи. То есть вы можете настроить бота с более широким перекрытием на случай высокой волатильности.

Если посмотреть на динамику цен альтернативных токенов например, NOT и DOGS, мы видим, что после листинга их стоимость, как правило, снижалась на фоне распродажи среди большинства держателей.

Не исключено, что в момент листинга HMSTR и CATI будут происходить лавинные продажи, которые будут оказывать сильное сопротивление для роста цены. Именно такой сценарий подходит для применения стратегии “спот-шорт”.

Теперь перейдем к подробному описанию настроек бота, которые можно применить под любые возможные сценарии.

Как настроить бота?

Первым делом, что необходимо сделать – зарегистрироваться на платформе Veles и подключить API-ключ. Подробные инструкции для каждой биржи описаны в Wiki.

После переходим к Созданию бота, соответствующая кнопка расположена в правой части интерфейса.

Выбираем биржу и спотовый рынок, после чего выбираем нужный актив. Это могут быть как монеты Хомяка, так и монеты Catizen. И любые другие монеты, которые хранятся на споте – особенно подойдут зависшие в просадке альткоины.

Покажем на примере ETH, так как на момент написания статьи токены Хамстер и Катизен еще не залистились на биржах.

После выбора биржи переходим к поиску нужной монеты. Тикер Хомяка – HMSTR, тикер Катизен – CATI. Задаем сумму для торговли, после чего переходим к основным настройкам бота.

Изначально необходимо настроить сетку перекрытия, задав диапазон, в котором бот будет выкупать распроданный объем. Выбирайте перекрытие от 7% до 20%. Такая сетка позволит эффективно набраться. Параметр Мартингейла отвечает за повышение объема в каждом последующем ордере. Таким образом можно получить хорошую среднюю точку входа.

В настройке профита выставляем аналогичную сетку, как и в Режиме Торговли. В качестве валюты профита выбирайте необходимый токен или USDT, если хотите зарабатывать на разнице в цене.

После этого переходим к настройке сигнала для запуска бота. В этом случае можно пойти двумя путями: выбрать сигнал для быстрого входа, задав Фильтр Цена > 0, в этом случае бот моментально начнет торговлю.

Второй подход – выбрать индикатор, который оценит общее состояние рынка и будет открывать сделки только при обоснованных условиях. Этот вариант потенциально может пропускать некоторые рыночные возможности, так как при работе с новыми монетами, только появившимися на бирже, важна скорость. Однако в этом случае бот будет искать лучшую точку входа на перекупленности актива.

Данные боты настроены на монету ETH, выберете токен, который планируете торговать.

