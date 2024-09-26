Як іксувати монети Hamster на біржі? Консервативний спосіб від Veles

Уявіть собі, що ви - капітан космічного корабля, який вирушає в незвідані галактики криптовалютного світу. Ваш корабель - це ваш портфель, а зірки і планети - це нові токени, які можуть принести вам неймовірні прибутки. І ось, на горизонті з’являються два нових світила: Hamster Kombat (HMSTR) і Catizen (CATI). Провідні криптовалютні біржі, такі як Binance і Bybit, готуються до їхнього лістингу вже 26 і 20 вересня відповідно.

У цій статті ми опишемо низькоризиковий спосіб фармінгу нових монет на біржі. Ця стратегія підійде тим, хто не планує швидко продавати свої монети, а має намір дочекатися зростання їхньої ціни.

Боти з двома варіантами використання цієї стратегії:

Суть стратегії

Мало хто знає, що, торгуючи на спотовому ринку, можна реалізувати стратегію під назвою «спот-шорт». Фактично шортити на споті не можна, проте за допомогою платформи Veles можна відтворити механіку продажу активу з подальшою купівлею того ж обсягу за нижчою ціною. Звідси і назва - «спот шорт».

Простіше кажучи, ви отримали токени HMSTR або CATI і ввели їх на біржу (до речі, для стратегії підійде й альткоїн, який ви купили на минулому бичачому ринку). Потім бот, налаштування якого ми опишемо нижче, почне поступово продавати ці токени, одночасно розміщуючи ордери на купівлю за нижчою ціною. Щойно відбувається невелике зростання, бот продає ці токени і купує їх назад.

Таким чином, ви можете заробити на різниці цін. Припустимо, ви продали 100 токенів за ціною 0.10, отримавши 10 USDT. Потім купили ті ж 100 токенів, але вже за ціною 0.085, заплативши за це 8,5 USDT. На вашому балансі тепер будуть вільні 1,5 USDT. Ці кошти ви можете залишити собі як дохід або перевести в потрібний актив, поступово накопичуючи нові монети.

У чому ризик?

Єдиний ризик, з яким можна зіткнутися, - це продаж активу за ціною, нижчою за ту, за яку може вирости токен. Проте, використовуючи ботів Veles, такий продаж буде вигіднішим, ніж продаж «руками», оскільки алгоритм це зробить швидко і за заздалегідь заданими умовами.

Якщо ви запустите бота відразу після лістингу, а ціна зростатиме, ви продасте всі токени за вищою ціною. У цьому випадку тільки виграєте від продажу. Тобто ви можете налаштувати бота з більш широким перекриттям на випадок високої волатильності.

Якщо подивитися на динаміку цін альтернативних токенів, наприклад, NOT і DOGS, ми бачимо, що після лістингу їхня вартість зазвичай знижувалася на тлі розпродажу серед більшості власників.

Не виключено, що в момент лістингу HMSTR і CATI відбуватимуться лавинні продажі, які чинитимуть сильний опір для зростання ціни. Саме такий сценарій підходить для застосування стратегії «спот-шорт».

Тепер перейдемо до докладного опису налаштувань бота, які можна застосувати під будь-які можливі сценарії.

Як налаштувати бота?

Насамперед, що необхідно зробити - зареєструватися на платформі Veles і підключити API-ключ. Детальні інструкції для кожної біржі описанi у Wiki.

Після переходимо до Створення бота, відповідна кнопка розташована в правій частині інтерфейсу.

Обираємо біржу і спотовий ринок, після чого обираємо потрібний актив. Це можуть бути як монети Хом’яка, так і монети Catizen. І будь-які інші монети, які зберігаються на споті - особливо підійдуть завислі в просіданні альткоїни.

Покажемо на прикладі ETH, оскільки на момент написання статті токени Хамстер і Катізен ще не залистилися на біржах.

Після вибору біржі переходимо до пошуку потрібної монети. Тікер Хом’яка - HMSTR, тікер Катізен - CATI. Задаємо суму для торгівлі, після чого переходимо до основних налаштувань бота.

Спочатку необхідно налаштувати сітку перекриття, задавши діапазон, у якому бот викуповуватиме розпроданий обсяг. Вибирайте перекриття від 7% до 20%. Така сітка дасть змогу ефективно набратися. Параметр Мартингейла відповідає за підвищення обсягу в кожному наступному ордері. Таким чином можна отримати хорошу середню точку входу.

У налаштуванні профіту виставляємо аналогічну сітку, як і в Режимі Торгівлі. Як валюту профіту вибирайте необхідний токен або USDT, якщо хочете заробляти на різниці в ціні.

Після цього переходимо до налаштування сигналу для запуску бота. У цьому випадку можна піти двома шляхами: вибрати сигнал для швидкого входу, задавши Фільтр Ціна > 0, у цьому разі бот моментально почне торгівлю.

Другий підхід - вибрати індикатор, який оцінить загальний стан ринку і відкриватиме угоди тільки за обґрунтованих умов. Цей варіант потенційно може пропускати деякі ринкові можливості, тому що під час роботи з новими монетами, які щойно з’явилися на біржі, важлива швидкість. Однак у цьому випадку бот шукатиме найкращу точку входу на перекупленості активу.

