Как начать торговать криптовалютой 2025

Если вы только задумываетесь о первом шаге в мир криптовалют, не переживайте, ведь вы не одиноки. Многие сталкиваются с множеством новых терминов и интерфейсов. Главное – не спешить и начать с простого, разбираясь во всем поэтапно.

Что такое криптовалютная торговля

Криптовалютная торговля — это процесс по покупке и продаже цифровых активов с целью получения прибыли. Основная идея проста: купить дешевле, продать дороже. При этом не обязательно делать это вручную. Уже сегодня популярностью пользуются торговые боты, которые делают сделки автоматически по заданной вами стратегиям и параметрам.

Однако многие также задаются вопросом: что такое криптовалюта и как она работает? Это цифровые деньги, основанные на технологии блокчейн. Они не печатаются, как фиатные валюты, и не контролируются банками. Такой подход к деньгам открывает новые возможности как для инвестиций, так и для торговли.

Как выбрать криптобиржу

Прежде всего важно понять, где лучше всего торговать криптой. Есть крупные биржи с хорошей ликвидностью и проверенные временем: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX. Выбирая платформу, смотрите на комиссии, поддержку и репутацию. Убедитесь, что на бирже есть нужные вам торговые пары и поддержка автоматической торговли через API. Так вы сможете подключить торгового бота.

Как пополнить счет и купить первую криптовалюту

Чтобы пополнить счет и купить первую криптовалюту, нужно пройти несколько простых шагов. После регистрации на одной из вышеуказанных бирж важно пройти верификацию личности. Это требование большинства платформ. Верификация позволяет пополнять счет с банковской карты или через другие платёжные сервисы.

Когда аккаунт подтверждён, откройте раздел пополнения. Он обычно обозначен как “Депозит” или “Пополнить”. Выберите удобную валюту — чаще всего это доллары, евро или рубли. Уточните, какие способы доступны: банковская карта, перевод или P2P.

Пополнение картой — самый простой способ. Укажите сумму, введите данные и подтвердите платеж. Деньги поступают почти сразу. P2P — это прямые сделки с другими пользователями. Вы выбираете предложение, переводите деньги, и продавец отправляет вам криптовалюту. Этот способ может быть выгоднее, но требует внимательности.

Когда деньги поступили, переходите к покупке криптовалюты. На бирже найдите раздел “Торговля” или “Маркет”. Выберите нужную монету, например биткоин, эфир или какой-либо альткоин. Укажите сумму и подтвердите покупку. Также можно купить через раздел “Быстрая покупка”, где вы просто выбираете сумму и монету, а биржа автоматически подбирает курс.

После покупки криптовалюта появится у вас на балансе. Теперь вы можете держать её, перевести на холодный кошелёк или подключить торгового бота, если планируете автоматическую торговлю. Начало торговли может показаться сложным, но после первой покупки всё становится значительно понятнее.

Что такое лонг и шорт

Если вы купили актив в расчёте на рост — это позиция лонг. Если вы продаёте, ожидая падения — это шорт. Эти термины входят в базовый словарь терминов по криптовалюте. Их важно запомнить. Лонг и шорт позволяют зарабатывать в обе стороны движения рынка. Если желаете подробнее ознакомиться с данной темой, то можете почитать о ней в нашем блоге — Стратегия шорт и лонг одновременно.

Инструменты для анализа рынка

Существует множество инструментов для анализа рынка, которые помогают трейдерам принимать обоснованные и логические решения. Они крайне необходимы, особенно в мире криптовалют, где волатильность высокая, а новости влияют на цену мгновенно. Чтобы не действовать вслепую, трейдеру важно уметь правильно интерпретировать графики и понимать сигналы.

Сейчас трейдеры все чаще применяют торговых ботов, таких как Veles, чтобы автоматизировать анализ рынка и реакцию на сигналы. Боты подключаются к API бирж, считывают данные в реальном времени, проводят анализ по заданной стратегии и открывают сделки без участия человека. Это особенно полезно, если вы не можете следить за рынком круглосуточно. К тому же, на платформе Veles есть поддержка — можно задать любой вопрос, если что-то непонятно.

Если говорить про традиционные инструменты рыночного анализа, то первый и самый распространённый инструмент — график цены. Он показывает, как изменялась стоимость криптовалюты со временем. Чаще всего используется свечной график, где каждая свеча отражает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за определенный период. Такой формат помогает быстро оценить общее настроение рынка.

Дальше идут технические индикаторы. Они добавляются на график и помогают выявить тренды, перекупленность или перепроданность актива. Например, RSI (индекс относительной силы) показывает, когда монету перекупили, и возможен разворот. MACD помогает определить смену тренда. Объемы торгов дают понимание, сколько участников поддерживают движение цены — чем выше объем, тем надежнее сигнал.

Еще один важный инструмент — уровни поддержки и сопротивления. Поддержка — это уровень, где цена часто останавливается при падении. Сопротивление — наоборот, там, где рост замедляется. Эти уровни можно определить вручную или с помощью специальных алгоритмов.

Также стоит упомянуть паттерны и фигуры технического анализа. Это визуальные шаблоны, формирующиеся на графике и подсказывающие вероятное движение цены. Например, фигуры разворота, такие как «голова и плечи» или двойная вершина, могут сигнализировать об окончании тренда.

Многие трейдеры используют новостной фон как часть анализа. Крупные новости — о регуляции, взломах, запуске ETF — способны резко повлиять на рынок. Поэтому важно отслеживать надёжные криптовалютные СМИ и быть в курсе событий.

Совмещение визуального анализа, индикаторов, паттернов и новостей — ключ к эффективной торговле. С опытом трейдер учится использовать только те инструменты, которые подходят его стилю, не перегружая график лишней информацией.

Что такое торговые боты Veles

Veles боты – это автоматизированные алгоритмы, которые сами открывают и закрывают сделки. Их можно подключить к бирже и запустить за считанные минуты. Боты анализируют рынок, находят точки входа и управляют рисками. Это особенно удобно для новичков. Не нужно круглосуточно следить за графиками. Достаточно выбрать стратегию и следить за результатами. Так можно начать даже без глубоких знаний теханализа.

Команда Veles не только предоставляет готовых ботов, но и помогает на каждом этапе — от подключения до запуска. Если вы не знаете, как начать торговать криптовалютой с нуля, этот путь может быть самым простым и безопасным.

Частые ошибки новичков в криптотрейдинге

Частые ошибки новичков в криптотрейдинге — это то, с чем сталкиваются почти все начинающие. Эти ошибки могут стоить не только денег, но и желания продолжать. Разберём самые распространённые и покажем, как их избежать.

Одна из главных ошибок — отсутствие стратегии. Многие новички приходят в крипту, увидев чьи-то скриншоты с прибылью и успешный успех. Они покупают монеты «на глаз» или по совету из Telegram, не понимая, зачем именно они это делают. Торговля превращается в игру, а не в расчёт и системный подход. Без четкой стратегии человек либо случайно выигрывает, либо теряет всё.

Следующее — торговля на эмоциях. Паника, жадность и FOMO (страх упустить прибыль) — главные враги трейдера. Новичок может продать актив на просадке, потому что боится еще большего падения. Или купить на самом пике, потому что «все говорят, что монета растёт». Эмоции мешают хладнокровной оценке ситуации.

Многие новички не ставят стоп-лосс. Они заходят в сделку и надеются, что «отрастет». Иногда это срабатывает. Но чаще всего цена продолжает падать. И тогда потери становятся критическими. Стоп-лосс — это способ защитить депозит. Им нужно уметь пользоваться с самого начала.

Еще одна губительная ошибка — игнорирование рисков. Люди часто вкладывают все средства в одну монету или стратегию. Если что-то идёт не так — теряется всё. Разделение капитала и риск-менеджмент — обязательны даже на старте.

Новички часто торгуют без анализа. Не изучают график, не смотрят объёмы, не проверяют новости. Они действуют наугад. Или доверяют чужим сигналам, не понимая, как они были получены. Это путь к ошибкам и разочарованиям.

Ещё один момент — слишком большое плечо. Работа с кредитным плечом может приносить быструю прибыль. Но также может моментально ликвидировать позицию. Новички не всегда понимают механику маржинальной торговли. Поэтому использовать плечо нужно с опытом и пониманием всех рисков.

Также распространена ошибка — пренебрежение обучением. Люди хотят сразу заработать, не изучая основы: что такое криптовалюта и как она работает, как устроена биржа, какие есть ордера, как читать графики. Без базы этих знаний трейдинг превращается в лотерею.

Наконец, многие торгуют вручную 24/7 и выгорают. Это сложно и неэффективно. Лучше подключить торгового бота Veles, который работает по заданной стратегии, снижая нагрузку на трейдера и повышая эффективность процесса.

Избежать всех ошибок невозможно, но можно их минимизировать. Главное — подходить к трейдингу, как к делу/работе. С холодной головой, обучением и планом.

FAQ

1. С какой суммы можно начать торговать криптовалютой?

Можно начать с любой суммы. Даже $10 подойдёт для первых шагов. Но оптимально — от $100.

2. Где лучше всего торговать криптой?

На популярных биржах с высокой ликвидностью. Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX — хорошие варианты.

3. Можно ли реально заработать на крипте?

Да, особенно если торговать по стратегии. Главное — контроль рисков и дисциплина.

4. Как начать торговать криптовалютой с нуля?

Зарегистрируйтесь на бирже, купите первую криптовалюту и подключите торгового бота. Это самый простой способ начать.

5. С чего начать инвестирование в криптовалюты?

С изучения рынка и безопасных инструментов. Начните с биткоина, подключив, биткоин-бота, и не торопитесь.