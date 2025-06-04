Як почати торгувати криптовалютою 2025 року

Якщо ви тільки замислюєтеся про перший крок у світ криптовалют, не переживайте, адже ви не самотні. Багато хто стикається з безліччю нових термінів та інтерфейсів. Головне - не поспішати і почати з простого, розбираючись у всьому поетапно.

Що таке криптовалютна торгівля

Криптовалютна торгівля - це процес купівлі та продажу цифрових активів з метою отримання прибутку. Основна ідея проста: купити дешевше, продати дорожче. При цьому не обов’язково робити це вручну. Уже сьогодні популярністю користуються торгові боти, які укладають угоди автоматично за заданими вами стратегіями і параметрами.

Однак багато хто також задається питанням: що таке криптовалюта і як вона працює? Це цифрові гроші, засновані на технології блокчейн. Вони не друкуються, як фіатні валюти, і не контролюються банками. Такий підхід до грошей відкриває нові можливості як для інвестицій, так і для торгівлі.

Як обрати криптобіржу

Насамперед важливо зрозуміти, де найкраще торгувати криптою. Є великі біржі з хорошою ліквідністю і перевірені часом: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io i BingX. Вибираючи платформу, дивіться на комісії, підтримку і репутацію. Переконайтеся, що на біржі є потрібні вам торгові пари і підтримка автоматичної торгівлі через API. Так ви зможете підключити торгового бота.

Як поповнити рахунок і купити першу криптовалюту

Щоб поповнити рахунок і купити першу криптовалюту, потрібно пройти кілька простих кроків. Після реєстрації на одній з вищевказаних бірж важливо пройти верифікацію особистості. Це вимога більшості платформ. Верифікація дає змогу поповнювати рахунок з банківської картки або через інші платіжні сервіси.

Коли акаунт підтверджено, відкрийте розділ поповнення. Він зазвичай позначений як «Депозит» або «Поповнити». Виберіть зручну валюту - найчастіше це долари, євро або рублі. Уточніть, які способи доступні: банківська карта, переказ або P2P.

Поповнення карткою - найпростіший спосіб. Вкажіть суму, введіть дані та підтвердіть платіж. Гроші надходять майже відразу. P2P - це прямі угоди з іншими користувачами. Ви вибираєте пропозицію, переказуєте гроші, і продавець відправляє вам криптовалюту. Цей спосіб може бути вигіднішим, але вимагає уважності.

Коли гроші надійшли, переходьте до купівлі криптовалюти. На біржі знайдіть розділ «Торгівля» або «Маркет». Виберіть потрібну монету, наприклад біткоїн, ефір або будь-який альткоїн. Вкажіть суму і підтвердіть покупку. Також можна купити через розділ «Швидка покупка», де ви просто обираєте суму і монету, а біржа автоматично підбирає курс.

Після купівлі криптовалюта з’явиться у вас на балансі. Тепер ви можете тримати її, перевести на холодний гаманець або підключити торгового бота, якщо плануєте автоматичну торгівлю. Початок торгівлі може здатися складним, але після першої покупки все стає значно зрозумілішим.

Що таке лонг і шорт

Якщо ви купили актив у розрахунку на зростання - це позиція лонг. Якщо ви продаєте, очікуючи падіння - це шорт. Ці терміни входять до базового словника термінів по криптовалюті. Їх важливо запам’ятати. Лонг і шорт дають змогу заробляти в обидві сторони руху ринку. Якщо бажаєте детальніше ознайомитися з цією темою, то можете почитати про неї в нашому блозі - Стратегія шорт і лонг одночасно.

Інструменти для аналізу ринку

Існує безліч інструментів для аналізу ринку, які допомагають трейдерам ухвалювати обґрунтовані та логічні рішення. Вони вкрай необхідні, особливо у світі криптовалют, де волатильність висока, а новини впливають на ціну миттєво. Щоб не діяти наосліп, трейдеру важливо вміти правильно інтерпретувати графіки і розуміти сигнали.

Зараз трейдери все частіше застосовують торгових ботів, таких як Veles, щоб автоматизувати аналіз ринку і реакцію на сигнали. Боти підключаються до API бірж, зчитують дані в реальному часі, проводять аналіз за заданою стратегією і відкривають угоди без участі людини. Це особливо корисно, якщо ви не можете стежити за ринком цілодобово. До того ж, на платформі Veles є підтримка - можна поставити будь-яке запитання, якщо щось незрозуміло.

Якщо говорити про традиційні інструменти ринкового аналізу, то перший і найпоширеніший інструмент - графік ціни. Він показує, як змінювалася вартість криптовалюти з часом. Найчастіше використовується свічковий графік, де кожна свічка відображає ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум за певний період. Такий формат допомагає швидко оцінити загальний настрій ринку.

Далі йдуть технічні індикатори. Вони додаються на графік і допомагають виявити тренди, перекупленість або перепроданість активу. Наприклад, RSI (індекс відносної сили) показує, коли монету перекупили, і можливий розворот. MACD допомагає визначити зміну тренда. Обсяги торгів дають розуміння, скільки учасників підтримують рух ціни - що вищий обсяг, то надійніший сигнал.

Ще один важливий інструмент - рівні підтримки та опору. Підтримка - це рівень, де ціна часто зупиняється при падінні. Опір - навпаки, там, де зростання сповільнюється. Ці рівні можна визначити вручну або за допомогою спеціальних алгоритмів.

Також варто згадати патерни і фігури технічного аналізу. Це візуальні шаблони, що формуються на графіку і підказують ймовірний рух ціни. Наприклад, фігури розвороту, такі як «голова і плечі» або подвійна вершина, можуть сигналізувати про закінчення тренда.

Багато трейдерів використовують новинний фон як частину аналізу. Великі новини - про регуляцію, зломи, запуск ETF - здатні різко вплинути на ринок. Тому важливо відстежувати надійні криптовалютні ЗМІ та бути в курсі подій.

Поєднання візуального аналізу, індикаторів, патернів і новин - ключ до ефективної торгівлі. З досвідом трейдер вчиться використовувати тільки ті інструменти, які підходять його стилю, не перевантажуючи графік зайвою інформацією.

Що таке торгові боти Veles

Veles боти - це автоматизовані алгоритми, які самі відкривають і закривають угоди. Їх можна підключити до біржі та запустити за лічені хвилини. Боти аналізують ринок, знаходять точки входу і керують ризиками. Це особливо зручно для новачків. Не потрібно цілодобово стежити за графіками. Досить вибрати стратегію і стежити за результатами. Так можна почати навіть без глибоких знань теханалізу.

Команда Veles не тільки надає готових ботів, а й допомагає на кожному етапі - від підключення до запуску. Якщо ви не знаєте, як почати торгувати криптовалютою з нуля, цей шлях може бути найпростішим і найбезпечнішим.

Часті помилки новачків у криптотрейдингу

Часті помилки новачків у криптотрейдингу - це те, з чим стикаються майже всі початківці. Ці помилки можуть коштувати не тільки грошей, а й бажання продовжувати. Розберемо найпоширеніші та покажемо, як їх уникнути.

Одна з головних помилок - відсутність стратегії. Багато новачків приходять у крипту, побачивши чиїсь скріншоти з прибутком і успішний успіх. Вони купують монети «на око» або за порадою з Telegram, не розуміючи, навіщо саме вони це роблять. Торгівля перетворюється на гру, а не на розрахунок і системний підхід. Без чіткої стратегії людина або випадково виграє, або втрачає все.

Наступне - торгівля на емоціях. Паніка, жадібність і FOMO (страх втратити прибуток) - головні вороги трейдера. Новачок може продати актив на просіданні, тому що боїться ще більшого падіння. Або купити на самому піку, тому що «всі кажуть, що монета росте». Емоції заважають холоднокровній оцінці ситуації.

Багато новачків не ставлять стоп-лосс. Вони заходять в угоду і сподіваються, що «відросте». Іноді це спрацьовує. Але найчастіше ціна продовжує падати. І тоді втрати стають критичними. Стоп-лосс - це спосіб захистити депозит. Ним потрібно вміти користуватися з самого початку.

Ще одна згубна помилка - ігнорування ризиків. Люди часто вкладають усі кошти в одну монету або стратегію. Якщо щось іде не так - втрачається все. Поділ капіталу і ризик-менеджмент - обов’язкові навіть на старті.

Новачки часто торгують без аналізу. Не вивчають графік, не дивляться обсяги, не перевіряють новини. Вони діють навмання. Або довіряють чужим сигналам, не розуміючи, як вони були отримані. Це шлях до помилок і розчарувань.

Ще один момент - занадто велике плече. Робота з кредитним плечем може приносити швидкий прибуток. Але також може моментально ліквідувати позицію. Новачки не завжди розуміють механіку маржинальної торгівлі. Тому використовувати плече потрібно з досвідом і розумінням усіх ризиків.

Також поширена помилка - нехтування навчанням. Люди хочуть одразу заробити, не вивчаючи основ: що таке криптовалюта і як вона працює, як влаштована біржа, які є ордери, як читати графіки. Без бази цих знань трейдинг перетворюється на лотерею.

Нарешті, багато хто торгує вручну 24/7 і вигорає. Це складно і неефективно. Краще підключити торгового бота Veles, який працює за заданою стратегією, знижуючи навантаження на трейдера і підвищуючи ефективність процесу.

Уникнути всіх помилок неможливо, але можна їх мінімізувати. Головне - підходити до трейдингу, як до справи/роботи. З холодною головою, навчанням і планом.

FAQ

1. З якої суми можна почати торгувати криптовалютою?

Можна почати з будь-якої суми. Навіть $10 підійде для перших кроків. Але оптимально - від $100.

2. Де найкраще торгувати криптою?

На популярних біржах з високою ліквідністю. Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io i BingX - хороші варіанти.

3 Чи можна реально заробити на крипті?

Так, особливо якщо торгувати за стратегією. Головне - контроль ризиків і дисципліна.

4. Як почати торгувати криптовалютою з нуля?

Зареєструйтеся на біржі, купіть першу криптовалюту і підключіть торгового бота. Це найпростіший спосіб почати.

5. З чого почати інвестування в криптовалюти?

З вивчення ринку і безпечних інструментів. Почніть з біткоїна, підключивши, біткоїн-бота, і не поспішайте.