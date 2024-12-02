Пополнение Binance из России в 2025 году

Криптовалютная платформа Binance продолжает сохранять свои позиции как одна из самых востребованных бирж в мире. Несмотря на ограничения для пользователей из России, введенные в последние годы, платформа предлагает множество методов депонирования средств. В этом материале мы разберем, как в 2025 году можно успешно пополнить счет на данной бирже, используя доступные способы.

Счет пополнен, но средства на Veles не отображаются

После пополнения счета пользователи часто обнаруживают, что средства оказались на счете для пополнений, но недоступны для торговых операций, таких как работа на спотовом или фьючерсном рынках.

Чтобы устранить эту проблему, необходимо:

Зайти в раздел «Активы» на платформе Binance.

Перейти в подраздел «Перевод».

Указать торговый счет – Фьючерсы USDS-M, монету и сумму для перевода. Для торговли криптовалютой вам понадобятся только USDT.

Эти простые действия помогут удобно распоряжаться средствами внутри аккаунта для дальнейших торговых операций.

Как пополнить биржу, варианты пополнения счета Binance

Несмотря на трудности, связанные с регулированием, пользователи из России могут воспользоваться несколькими проверенными способами депозита средств. Для начала нужно войти в личный кабинет, нажать на Ввод и выбрать один способов о которых мы будем дальше рассказывать:

P2P-сделки

P2P торговля остается одним из наиболее востребованных и надежных методов пополнения счета, где пользователи друг у друга могут купить/продать криптовалюту и получить/обменять деньги:

Перейдите в раздел «P2P» на платформе Binance. Используя фильтры, подберите продавца, указав желаемые методы для оплаты, сумму и отфильтруйте их по количеству успешно исполненных ордеров и рейтингу. Заключите сделку с продавцом. Переведите на его реквизиты денежные средства. Зачисление средств. Как только пройдет подтверждение платежа, криптовалюта поступит к вам на счет. Средства, приобретенные после P2P сделки поступят на аккаунт Пополнения. После чего оттуда их нужно будет перевести на нужный вам аккаунт по способу, о котором было рассказано в начале статьи.

Важно отметить, что для покупателя (тейкера) комиссии отсутствуют, а встроенная система эскроу обеспечивает защиту ваших транзакций.

Обязательно выбирайте только проверенных контрагентов на P2P. Они помечены галочкой и у них более 1000 сделок за 30 дней. Также проверяйте отзывы пользователей об этом контрагенте.

Обменники (BestChange)

Онлайн-сервисы, например, BestChange предоставляют гибкий способ пополнения счета:

Выберите необходимую криптовалюту для зачисления на Binance и средства для обмена.

Перейдите на главную страницу обменника BestChange, настройте фильтры поиска обменников и выберите наиболее выгодный курс. В графе «Получаете» укажите криптовалюту, которую хотите получить на свой кошелек Binance (USDT, USDC).

Из предложенного списка выберите обменник с подходящими условиями (ориентируйтесь на выгодный курс и положительные отзывы). Укажите адрес вашего кошелька Binance, после перевода средств продавцу ждите поступления средств.

Средства будут зачислены в течение нескольких минут или часов, это зависит от уровня загруженности сети. Если у вас возникли вопросы или проблемы, то свяжитесь с технической поддержкой обменника (она есть у каждого обменника).

Чтобы узнать свой адрес кошелька сделайте следующие действия:

Зайдите в раздел активы и нажмите на “Ввод”

Далее выберите “Ввод криптовалюты”

В открывшемся окне выберите монету USDT или USDC и вам будет доступен ваш адрес. Необходимо выбрать сеть перевода (важно, чтобы сеть на бирже совпадала с выбранной сетью в обменнике).

Этот способ подходит для тех, кто предпочитает использовать сторонние сервисы или имеет ограничения в использовании традиционных методов пополнения через биржу.

Оплата через банковские карты

Вариант пополнения с помощью банковских карт также является удобным решением:

Перейдите к разделу «Купить криптовалюту» в главном меню Binance. Выберите опцию «Кредитная/дебетовая карта». Укажите сумму пополнения, выберите необходимую вам криптовалюту (например, USDT или BTC), затем введите данные карты. Подтвердите транзакцию.

Ваши средства будут зачислены на счет в течение нескольких минут, однако учтите ограничения для карт и других платежных систем, выпущенных в России. Имеются и другие способы пополнения, но вышеизложенные являются более приоритетными и удобными.

Заключение

Несмотря на изменения в условиях использования Binance для российских пользователей, в 2025 году платформа остается удобным и надежным выбором для торговли криптовалютой. Среди доступных методов пополнения можно выделить P2P, использование карт и обменники. Выбор подходящего способа зависит от ваших предпочтений и текущих ограничений.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли пополнить счет без верификации?

Да, но на таких аккаунтах действуют ограничения по лимитам на ввод и вывод средств, а также недоступны все методы пополнения.

2. Какие методы пополнения счета самые удобные и выгодные?

P2P-сделки и переводы между счетами Binance предлагают минимальные комиссии и занимают немного времени.

3. Поддерживаются ли российские карты?

Российские платежные средства на бирже пока что не поддерживаются из-за введенных ограничений.

4. Сколько времени занимает пополнения счета через обменник?

Как правило процесс пополнения длится в течение нескольких минут-часа, все зависит от уровня загруженности сети.

5. Как обезопасить процесс пополнения?

Пользуйтесь проверенными обменниками и продавцами, а также внимательно проверяйте введенные реквизиты.