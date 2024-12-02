Як поповнити Binance (Бінанс) у Росії 2025 - покрокова інструкція

Криптовалютна платформа Binance продовжує зберігати свої позиції як одна з найбільш затребуваних бірж у світі. Незважаючи на обмеження для користувачів із Росії, введені останніми роками, платформа пропонує безліч методів депонування коштів. У цьому матеріалі ми розберемо, як у 2025 році можна успішно поповнити рахунок на цій біржі, використовуючи доступні способи.

Рахунок поповнений, але кошти на Veles не відображаються

Після поповнення рахунку користувачі часто виявляють, що кошти опинилися на рахунку для поповнень, але недоступні для торгових операцій, таких як робота на спотовому або ф’ючерсному ринках.

Щоб вирішити цю проблему, необхідно:

1. Перейти до розділу «Активи» на платформі Binance.

2. Перейти до підрозділу «Переказ».

3. Вказати торговий рахунок – Ф’ючерси USDS-M, монету та суму для переказу. Для торгівлі криптовалютою вам знадобляться лише USDT.

Ці прості дії допоможуть зручно розпоряджатися коштами всередині акаунту для подальших торгових операцій.

Як поповнити біржу, варіанти поповнення рахунку Binance

Незважаючи на труднощі, пов’язані з регулюванням, користувачі з Росії можуть скористатися кількома перевіреними способами депозиту коштів. Спочатку потрібно увійти в особистий кабінет, натиснути на «Ввід» і вибрати один зі способів, про які ми будемо далі розповідати:

P2P-угоди

P2P торгівля залишається одним з найбільш популярних і надійних методів поповнення рахунку, де користувачі можуть купити/продати криптовалюту один в одного та отримати/обміняти гроші:

1. Перейдіть до розділу «P2P» на платформі Binance.

2. Використовуючи фільтри, підберіть продавця, вказавши бажані методи для оплати, суму та відфільтруйте їх за кількістю успішно виконаних ордерів та рейтингом.

3. Укладіть угоду з продавцем. Переведіть на його реквізити грошові кошти.

4. Зарахування коштів. Як тільки пройде підтвердження платежу, криптовалюта надходить до вас на рахунок.

5. Кошти, придбані після P2P угоди, надходять на рахунок Поповнення. Після чого звідти їх необхідно буде перевести на потрібний вам рахунок за способом, про який було розповідано на початку статті.

Важливо відзначити, що для покупця (тейкера) комісії відсутні, а вбудована система ескроу забезпечує захист ваших транзакцій.

Обов’язково вибирайте тільки перевірених контрагентів на P2P. Вони позначені галочкою і у них більше 1000 угод за 30 днів. Також перевіряйте відгуки користувачів про цього контрагента.

Обмінники (BestChange)

Онлайн-сервіси, наприклад, BestChange надають гнучкий спосіб поповнення рахунку:

1. Виберіть необхідну криптовалюту для зарахування на Binance та кошти для обміну.

2. Перейдіть на головну сторінку обмінника BestChange, налаштуйте фільтри пошуку обмінників і виберіть найвигідніший курс.

3. У графі «Отримуєте» вкажіть криптовалюту, яку хочете отримати на свій гаманець Binance (USDT, USDC).

4. З пропонованого списку виберіть обмінник з підходящими умовами (орієнтуйтеся на вигідний курс та позитивні відгуки).

5. Вкажіть адресу вашого гаманця Binance, після переказу коштів продавцеві чекайте надходження коштів.

Кошти будуть зараховані протягом кількох хвилин або годин, це залежить від рівня завантаженості мережі. Якщо у вас виникли питання або проблеми, зв’яжіться з технічною підтримкою обмінника (вона є у кожного обмінника).

Щоб дізнатися свій адрес гаманця, зробіть наступні дії:

1. Зайдіть у розділ «Активи» і натисніть на «Ввід».

2. Далі виберіть «Ввід криптовалюти».

3. У відкритому вікні виберіть монету USDT або USDC, і вам буде доступний ваш адрес. Необхідно вибрати мережу переказу (важливо, щоб мережа на біржі збігалася з вибраною мережею в обміннику).

Цей спосіб підходить для тих, хто віддає перевагу використанню сторонніх сервісів або має обмеження в використанні традиційних методів поповнення через біржу.

Оплата через банківські картки

Варіант поповнення за допомогою банківських карток також є зручним рішенням:

1. Перейдіть до розділу «Купити криптовалюту» в головному меню Binance.

2. Виберіть опцію «Кредитна/дебетова картка».

3. Вкажіть суму поповнення, виберіть необхідну вам криптовалюту (наприклад, USDT або BTC), потім введіть дані картки.

4. Підтвердіть транзакцію.

Ваші кошти будуть зараховані на рахунок протягом кількох хвилин, однак врахуйте обмеження для карток та інших платіжних систем, випущених в Росії. Існують і інші способи поповнення, але вищезазначені є більш пріоритетними та зручними.

Висновок

Незважаючи на зміни в умовах використання Binance для російських користувачів, у 2025 році платформа залишається зручним і надійним вибором для торгівлі криптовалютою. Серед доступних методів поповнення можна виділити P2P, використання карток та обмінники. Вибір підходящого способу залежить від ваших уподобань та поточних обмежень.

Часто задавані питання

1. Чи можна поповнити рахунок без верифікації?

Так, але на таких рахунках діють обмеження за лімітами на ввід та вивід коштів, а також недоступні всіметоди поповнення.

2. Які методи поповнення рахунку найзручніші та вигідніші?

P2P-угоди та перекази між рахунками Binance пропонують мінімальні комісії та займають небагато часу.

3. Чи підтримуються російські картки?

Російські платіжні засоби на біржі поки що не підтримуються через введені обмеження.

4. Скільки часу займає поповнення рахунку через обмінник?

Зазвичай процес поповнення триває протягом кількох хвилин-години, все залежить від рівня завантаженості мережі.

5. Як забезпечити безпеку процесу поповнення?

Користуйтеся перевіреними обмінниками та продавцями, а також уважно перевіряйте введені реквізити.