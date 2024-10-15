Вывод денег с Бинанс: Пошаговая инструкция

Биржа Binance является партнёром платформы Veles. Это означает, что любые боты, созданные на сайте Veles, могут быть подключены через API-ключ к биржевому аккаунту Binance. В зависимости от ограничений, установленных для API-ключа, боты могут получить доступ либо к спотовому кошельку клиента на бирже Binance, либо к фьючерсному.

Но средства в биржевых кошельках доступны ботам исключительно для совершения торговых операций:

покупок и продаж криптовалюты,

открытия фьючерсных позиций,

увеличения или уменьшения объёма открытых позиций,

закрытия позиций.

Ни один бот, запущенный на платформе Veles, не имеет доступа к выводу денег из кошельков на бирже Binance. Бот может только принести прибыль, а вывести её с биржи нужно самостоятельно. В этой статье мы дадим подробную инструкцию, как вывести деньги с Бинанса.

Верификация кошелька и привязка карты

Для вывода денег с Binance достаточно первого уровня верификации - Verified. На этом уровне требуется предоставить такие данные как: страна проживания, гражданство, имя и фамилия, дата рождения.

Все данные, кроме страны проживания, нужно подтвердить документами. Важно, что документ, удостоверяющий личность, должен быть выдан в стране, указанной как страна проживания. Если у вас гражданство одной страны, а живёте вы в другой, нужно использовать местный документ, например, вид на жительство или водительское удостоверение. Если таких документов нет, можно указать страну гражданства, тогда верификация будет проходить по паспорту. Также в процессе потребуется записать видео-селфи.

Частый вопрос пользователей бинанс - как вывести деньги на карту. Чтобы вывести с Бинанс на карту, эту карту нужно привязать к биржевому аккаунту. Карта привязывается в личном кабинете в разделе “Платёж”.

Для привязки карты потребуются все её данные:

имя и фамилия держателя (они должны совпадать с именем и фамилией владельца счёта Binance);

номер карты, срок её действия и трёхзначный CVV-код;

платёжный адрес (ваш почтовый адрес).

Вывод средств на карту банка

Прежде чем разобраться, как с Бинанса вывести на карту, нужно отметить, что способы вывода будут отличаться для разных фиатных валют и для разных стран проживания, указанных в учётных записях клиентов.

Прямой перевод на карту

Непосредственный вывод на карту с сайта или из приложения Binance доступен только для одной фиатной валюты - украинской гривны. Для других валют, в которых биржа поддерживает ввод средств с карты (бахрейнского динара и евро), вывод недоступен.



При выводе украинских гривен деньги списываются с вашего фиатного баланса на Binance, а поступают вам переводом с карты на карту от неизвестных частных лиц (каждый раз - от разных).

Через Advcash или Payeer

Переводы через Advcash (ныне - Volet) или Payeer долгое время были удобным обходным путём для вывода денег на карту в тех валютах, в которых прямой вывод с биржи на карту не поддерживается. Но по состоянию на октябрь 2024 года этот способ вывода неактуален. Среди способов вывода фиатных денег с биржи Binance и Payeer, и Volet (AdvCash) отсутствуют.

Вывод денег с Binance через платежную систему

Однако пользователям Binance доступны другие платёжные системы, через которые можно вывести деньги:

PIX (в Бразилии),

ZEN (в Чехии, Венгрии, Румынии и ряде других европейских стран),

SEPA (общеевропейская система межбанковских переводов),

GEO Pay (в Украине).

Токены USDT можно вывести с Binance в индонезийские электронные кошельки, с конвертацией в индонезийскую рупию.

Кроме того, для многих стран и валют доступны переводы по полным банковским реквизитам. Переводить так не очень удобно, поскольку деньги могут идти до пяти рабочих дней, зато деньги в данном случае вы получаете от одного из зарегистрированных юридических лиц биржи Binance, и такое поступление выглядит максимально прозрачным и понятным для банка-получателя.

Чтобы совершить вывод средств через электронную платёжную систему или банк, нужно в личном кабинете на бирже зайти в кошелёк, затем перейти в “Обзор кошелька” и нажать на кнопку “Вывод”. Эта незаметная серая кнопка прячется рядом с ярко-жёлтой кнопкой ввода.

Перевод криптовалюты с Binance на другой адрес

Вывод криптовалют с Binance осуществляется через разные сети, включая как собственные блокчейны монет, так и блокчейны других криптовалют. Например, биткоин можно вывести не только традиционными способами, но и через сети Ethereum и BNB Smart Chain, получив обёрнутые версии биткоина в этих блокчейнах. Правда, стоит упомянуть, что вывод биткоинов через сеть Ethereum приведёт к получению токенов BBTC, которые практически не используются и их сложно обменять. Поэтому такой способ вывода биткоина не рекомендуется.

Для вывода криптовалюты используется та же кнопка “Вывод”, о которой мы писали выше. Если, нажав на неё, вы попадёте в форму для вывода фиатных денег, нужно дополнительно нажать в этой форме на соответствующую вкладку.

Процесс вывода криптовалюты прост и включает несколько шагов:

Выберите актив. Вставьте скопированный адрес или инвойс (их нужно скопировать из кошелька, куда вы планируете получить перевод с биржи). Укажите сеть вывода (в некоторых случаях Binance может предложить сеть автоматически, но лучше проверять её вручную). Введите сумму вывода, учитывая, что с неё будет удержана комиссия Binance. (Особенность вывода биткоина через сеть Lightning заключается в том, что нельзя вручную указать сумму в интерфейсе Binance. Она должна быть указана в кошельке получения при создании инвойса.) Выберите биржевой кошелёк для списания средств и нажмите “Вывод”.

После этого подтвердите операцию, используя установленные методы безопасности, такие как коды подтверждения по почте и СМС.

Вывод средств через P2P платформу

Через P2P можно продать валюту с фиатного баланса Binance другим пользователям, получив оплату за пределами биржи. Это позволяет использовать разные методы оплаты, указанные в объявлениях.

Для продажи активов с фиатного баланса можно выбрать подходящее объявление с нужным курсом, суммой, способом оплаты и рейтингом покупателя.

Если подходящих предложений нет, можно создать собственное объявление. Для этого на странице P2P нужно выбрать создание нового объявления, указать актив и фиатную валюту, тип цены (фиксированную или плавающую), курс обмена, общую и минимальную суммы сделки, а также способ оплаты.

При выборе способа оплаты можно добавить до пяти методов, используя ранее привязанные карты и счета или добавив новые. После указания условий сделки и сообщения для чата можно настроить дополнительные параметры: кто будет видеть объявление и какие пользователи смогут его использовать. Затем объявление можно опубликовать.

Чтобы контролировать свои объявления, можно их активировать или выключать в P2P центре. Отклики на объявления приходят мгновенно, поэтому важно включить уведомления в настройках браузера или приложения Binance.

P2P позволяет не только выводить фиатную валюту, но и продавать криптовалюты другим пользователям с получением средств за пределами Binance. Однако доступных криптовалют для этих сделок немного: для большинства стран - не более пяти.

Обратите внимание, что клиенты Бинанса из России не имеют доступа к P2P.

Как вывести средства с Binance через другую биржу

Вывод криптовалюты на другую биржу происходит так же, как и в личный кошелёк. Разница лишь в том, что для вывода на биржу нужно сначала узнать, какие сети она поддерживает для депозита, и выбрать сеть с минимальной комиссией на Binance.

Например, при выводе USDT с Binance на Bybit порядок действий таков:

На Bybit проверяем, через какие сети можно внести USDT. Варианты включают TRC20, BSC, ERC20, Polygon PoS и другие. На Binance выбираем сеть с минимальной комиссией BSC, где комиссия составляет 0 USDT. Копируем адрес из Bybit и вставляем его на Binance в поле “Адрес”. Указываем сумму и подтверждаем операцию. Через несколько минут, после получения необходимого количества подтверждений сети, криптовалюта поступит на Bybit.

Фиатную валюту через другие биржи не вывести. Но можно отправить криптовалюту, поддерживающую обмен на нужную фиатную валюту и её вывод. Например, вывод российских рублей возможен с бирж Payeer Exchange, Free2Ex и BynEx.

Вывод денег через криптовалютные обменники

Точно так же, как можно отправить криптовалюту на другую криптобиржу, можно перевести монеты и токены в обменники и получить взамен необходимую фиатную валюту. Как правило, обменники максимально лояльно относятся к транзакциям, поступающим с биржи Binance, не запрашивают дополнительных документов и пояснений по таким транзакциям и быстро проводят обмены.

Найти выгодные предложения для нужного вам направления обмена можно на сайтах-агрегаторах обменных сервисов bestchange.com и kurs.expert.

Вывод через децентрализованные хранилища

Есть один вопрос, который на форумах и в телеграм-чатах часто задают клиенты Binance: как вывести деньги через децентрализованное хранилище. Вопрос звучит странно, но ответ на него прост. Децентрализованными “хранилищами” денег являются блокчейны. А для вывода денег с Binance через блокчейн можно использовать любой криптовалютный кошелёк. Например, удобными вариантами могут стать Binance Chain Wallet, Trust Wallet и MetaMask.

Binance Chain Wallet

Binance Chain Wallet - это криптокошелёк экосистемы Binance, предназначенный для работы с такими сетями, как BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain и Ethereum. Он позволяет пользователям хранить, отправлять и получать криптовалюты, а также взаимодействовать с децентрализованными приложениями. Кошелёк интегрирован с аккаунтом Binance, что упрощает управление активами между биржей и внешними кошельками. Его можно использовать как в браузерном расширении, так и на мобильных устройствах для безопасного доступа к своим криптоактивам.

Trust Wallet

Trust Wallet - это мультивалютный криптокошелёк, также разрабатываемый Binance. Он поддерживает тысячи криптовалют и токенов на различных блокчейнах, включая Bitcoin, Ethereum и Binance Smart Chain. Trust Wallet полностью контролируется пользователем, так как не требует хранения личных ключей на сторонних серверах. Он доступен для мобильных устройств и имеет встроенную возможность обмена и стейкинга криптовалют.

MetaMask

MetaMask - это кошелёк, ориентированный на взаимодействие с Ethereum и совместимыми с ним блокчейнами, такими как Binance Smart Chain и Polygon. Он позволяет пользователям управлять токенами, отправлять и получать криптовалюту, а также подключаться к dApps. MetaMask доступен как браузерное расширение и мобильное приложение. Кошелёк также поддерживает обмен токенов внутри приложения, что делает его удобным инструментом для работы в децентрализованных экосистемах.

Лимиты и комиссия Binance

На уровне верификации Verified лимит на вывод фиатных денег с биржи Binance составляет $50 000 в сутки. Второй уровень - Verified Plus - увеличивает этот лимит до $2 000 000 в сутки. Третий уровень, требующий предоставления максимально широкой финансовой информации, полностью снимает лимиты на вывод фиатных денег. Лимиты ввода и вывода криптовалюты на обоих уровнях верификации одинаковы: $8 000 000 в сутки.

Комиссии за вывод постоянно меняются. С актуальными ставками комиссий всегда можно ознакомиться на сайте Binance.

Какие проблемы могут возникнуть при выводе средств и их решения

Самая неприятная проблема при выводе - это вывод криптовалюты через неверную сеть. Нередко бывает, что эта проблема не может быть решена. Средства, ушедшие по другой сети, можно считать потерянными. Но есть шанс, что у получателя криптовалюты есть доступ к аналогичному адресу в той сети, через которую деньги были по ошибке отправлены. Поэтому имеет смысл обратиться к получателю с описанием проблемы.

Другая проблема, которая может возникнуть при выводе, - это отказ биржи в проведении транзакции. Такое бывает, когда биржа подозревает, что с вашим аккаунтом что-то не так. В этом случае биржа может потребовать повторно пройти верификацию.

Такое бывает, если вы часто используете VPN или заходите в аккаунт из разных стран. Кроме того, причиной такого требования может быть то, что вы указали в качестве страны проживания не ту страну, из которой регулярно заходите в аккаунт. Наконец, повторная верификация может потребоваться, если вы долго не пользовались своей учётной записью.

Все остальные проблемы, как правило, менее существенны и легко решаются путём обращения за помощью в службу поддержки Binance.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько времени занимает вывод средств с Binance?

Время вывода зависит от выбранного способа: фиат может выводиться до нескольких рабочих дней, а криптовалюта - от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от сети.

2. Какую минимальную сумму можно вывести с Binance?

Минимальная сумма вывода зависит от выбранной криптовалюты или фиатной валюты, её можно увидеть на странице вывода при указании актива.

3. Как отменить вывод средств на Binance?

После подтверждения транзакции вывод отменить нельзя. Но если в истории выводов вы видите, что заявка на вывод ещё не исполнена, то для отмены нужно нажать на кнопку “Отменить” в той строке, где содержится информация о заявке.