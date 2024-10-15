Виведення грошей з Бінанс: Покрокова інструкція

Біржа Binance є партнером платформи Veles. Це означає, що будь-які боти, створені на сайті Veles, можуть бути підключені через API-ключ до біржового облікового запису Binance. Залежно від обмежень, встановлених для API-ключа, боти можуть отримати доступ або до спотового гаманця клієнта на біржі Binance, або до ф’ючерсного.

Але кошти в біржових гаманцях доступні ботам виключно для здійснення торгових операцій:

купівлі та продажу криптовалюти,

відкриття ф’ючерсних позицій,

збільшення або зменшення обсягу відкритих позицій,

закриття позицій.

Жоден бот, запущений на платформі Veles, не має доступу до виведення грошей з гаманців на біржі Binance. Бот може тільки принести прибуток, а вивести його з біржі потрібно самостійно. У цій статті ми дамо детальну інструкцію, як вивести гроші з Бінансе.

Верифікація гаманця і прив’язка картки

Для виведення грошей з Binance достатньо першого рівня верифікації - Verified. На цьому рівні потрібно надати такі дані як: країна проживання, громадянство, ім’я та прізвище, дата народження.

Усі дані, крім країни проживання, потрібно підтвердити документами. Важливо, що документ, що засвідчує особу, має бути виданий у країні, зазначеній як країна проживання. Якщо у вас громадянство однієї країни, а живете ви в іншій, потрібно використовувати місцевий документ, наприклад, посвідку на проживання або водійське посвідчення. Якщо таких документів немає, можна вказати країну громадянства, тоді верифікація відбуватиметься за паспортом. Також у процесі потрібно записати відео-селфі.

Часте запитання користувачів бінанс - як вивести гроші на карту. Щоб вивести з Бінанс на картку, цю картку потрібно прив’язати до біржового акаунту. Картку прив’язують в особистому кабінеті в розділі «Платіж».

Для прив’язки картки потрібні всі її дані:

ім’я та прізвище власника (вони повинні збігатися з ім’ям і прізвищем власника рахунку Binance);

номер картки, термін її дії та тризначний CVV-код;

платіжна адреса (ваша поштова адреса).

Виведення коштів на картку банку

Перш ніж розібратися, як з Бінанса вивести на картку, потрібно зазначити, що способи виведення відрізнятимуться для різних фіатних валют і для різних країн проживання, зазначених в облікових записах клієнтів.

Прямий переказ на картку

Безпосереднє виведення на картку з сайту або з застосунку Binance доступне тільки для однієї фіатної валюти - української гривні. Для інших валют, у яких біржа підтримує введення коштів з картки (бахрейнського динара і євро), виведення недоступне.

При виведенні українських гривень гроші списуються з вашого фіатного балансу на Binance, а надходять вам переказом з картки на картку від невідомих приватних осіб (щоразу - від різних).

Через Advcash або Payeer

Перекази через Advcash (нині - Volet) або Payeer тривалий час були зручним обхідним шляхом для виведення грошей на картку в тих валютах, у яких пряме виведення з біржі на картку не підтримується. Але станом на жовтень 2024 року цей спосіб виведення неактуальний. Серед способів виведення фіатних грошей з біржі Binance і Payeer, і Volet (AdvCash) відсутні.

Виведення грошей з Binance через платіжну систему

Однак користувачам Binance доступні інші платіжні системи, через які можна вивести гроші:

PIX (у Бразилії),

ZEN (у Чехії, Угорщині, Румунії та низці інших європейських країн),

SEPA (загальноєвропейська система міжбанківських переказів),

GEO Pay (в Україні).

Токени USDT можна вивести з Binance в індонезійські електронні гаманці, з конвертацією в індонезійську рупію.

Крім того, для багатьох країн і валют доступні перекази за повними банківськими реквізитами. Переказувати так не дуже зручно, оскільки гроші можуть йти до п’яти робочих днів, зате гроші в даному випадку ви отримуєте від однієї із зареєстрованих юридичних осіб біржі Binance, і таке надходження виглядає максимально прозорим і зрозумілим для банку-одержувача.

Щоб здійснити виведення коштів через електронну платіжну систему або банк, потрібно в особистому кабінеті на біржі зайти в гаманець, потім перейти в «Огляд гаманця» і натиснути на кнопку «Виведення». Ця непомітна сіра кнопка ховається поруч із яскраво-жовтою кнопкою введення.

Переказ криптовалюти з Binance на іншу адресу

Виведення криптовалют з Binance здійснюється через різні мережі, включно з як власними блокчейнами монет, так і блокчейнами інших криптовалют. Наприклад, біткоїн можна вивести не тільки традиційними способами, а й через мережі Ethereum і BNB Smart Chain, отримавши загорнуті версії біткоїна в цих блокчейнах. Щоправда, варто згадати, що виведення біткоїнів через мережу Ethereum призведе до отримання токенів BBTC, які практично не використовуються і їх складно обміняти. Тому такий спосіб виведення біткоїна не рекомендується.

Для виведення криптовалюти використовується та ж кнопка «Виведення», про яку ми писали вище. Якщо, натиснувши на неї, ви потрапите у форму для виведення фіатних грошей, потрібно додатково натиснути в цій формі на відповідну вкладку.

Процес виведення криптовалюти простий і включає кілька кроків:

Виберіть актив.

1. Вставте скопійовану адресу або інвойс (їх потрібно скопіювати з гаманця, куди ви плануєте отримати переказ з біржі).

2. Вкажіть мережу виведення (у деяких випадках Binance може запропонувати мережу автоматично, але краще перевіряти її вручну).

3. Введіть суму виведення, враховуючи, що з неї буде утримано комісію Binance. (Особливість виведення біткоїна через мережу Lightning полягає в тому, що не можна вручну вказати суму в інтерфейсі Binance. Вона має бути вказана в гаманці отримання при створенні інвойсу).

4. Виберіть біржовий гаманець для списання коштів і натисніть «Виведення».

Після цього підтвердіть операцію, використовуючи встановлені методи безпеки, такі як коди підтвердження поштою та СМС.

Виведення коштів через P2P платформу

Через P2P можна продати валюту з фіатного балансу Binance іншим користувачам, отримавши оплату за межами біржі. Це дає змогу використовувати різні методи оплати, зазначені в оголошеннях.

Для продажу активів з фіатного балансу можна вибрати відповідне оголошення з потрібним курсом, сумою, способом оплати і рейтингом покупця.

Якщо відповідних пропозицій немає, можна створити власне оголошення. Для цього на сторінці P2P потрібно вибрати створення нового оголошення, вказати актив і фіатну валюту, тип ціни (фіксовану або плаваючу), курс обміну, загальну і мінімальну суми угоди, а також спосіб оплати.

При виборі способу оплати можна додати до п’яти методів, використовуючи раніше прив’язані карти і рахунки або додавши нові. Після зазначення умов угоди і повідомлення для чату можна налаштувати додаткові параметри: хто буде бачити оголошення і які користувачі зможуть його використовувати. Потім оголошення можна опублікувати.

Щоб контролювати свої оголошення, можна їх активувати або вимикати в P2P центрі. Відгуки на оголошення приходять миттєво, тому важливо ввімкнути сповіщення в налаштуваннях браузера або додатка Binance.

P2P дає змогу не тільки виводити фіатну валюту, а й продавати криптовалюти іншим користувачам з отриманням коштів за межами Binance. Однак доступних криптовалют для цих угод небагато: для більшості країн - не більше п’яти.

Зверніть увагу, що клієнти Бінанса з Росії не мають доступу до P2P.

Як вивести кошти з Binance через іншу біржу

Виведення криптовалюти на іншу біржу відбувається так само, як і в особистий гаманець. Різниця лише в тому, що для виведення на біржу потрібно спочатку дізнатися, які мережі вона підтримує для депозиту, і вибрати мережу з мінімальною комісією на Binance.

Наприклад, при виведенні USDT з Binance на Bybit порядок дій такий:

1. На Bybit перевіряємо, через які мережі можна внести USDT. Варіанти включають TRC20, BSC, ERC20, Polygon PoS та інші.

2. На Binance вибираємо мережу з мінімальною комісією BSC, де комісія становить 0 USDT.

3. Копіюємо адресу з Bybit і вставляємо її на Binance у поле «Адреса».

4. Вказуємо суму і підтверджуємо операцію.

5. Через кілька хвилин, після отримання необхідної кількості підтверджень мережі, криптовалюта надійде на Bybit.

Фіатну валюту через інші біржі не вивести. Але можна відправити криптовалюту, що підтримує обмін на потрібну фіатну валюту і її виведення. Наприклад, виведення російських рублів можливе з бірж Payeer Exchange, Free2Ex і BynEx.

Виведення грошей через криптовалютні обмінники

Так само, як можна відправити криптовалюту на іншу криптобіржу, можна перевести монети і токени в обмінники й отримати натомість необхідну фіатну валюту. Зазвичай обмінники максимально лояльно ставляться до транзакцій, що надходять з біржі Binance, не запитують додаткових документів і пояснень щодо таких транзакцій і швидко проводять обміни.

Знайти вигідні пропозиції для потрібного вам напрямку обміну можна на сайтах-агрегаторах обмінних сервісів bestchange.com і kurs.expert.

Виведення через децентралізовані сховища

Є одне запитання, яке на форумах і в телеграм-чатах часто ставлять клієнти Binance: як вивести гроші через децентралізоване сховище. Питання звучить дивно, але відповідь на нього проста. Децентралізованими «сховищами» грошей є блокчейни. А для виведення грошей з Binance через блокчейн можна використовувати будь-який криптовалютний гаманець. Наприклад, зручними варіантами можуть стати Binance Chain Wallet, Trust Wallet і MetaMask.

Binance Chain Wallet

Binance Chain Wallet - це криптогаманець екосистеми Binance, призначений для роботи з такими мережами, як BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain і Ethereum. Він дає змогу користувачам зберігати, надсилати й отримувати криптовалюти, а також взаємодіяти з децентралізованими додатками. Гаманець інтегрований з акаунтом Binance, що спрощує управління активами між біржею і зовнішніми гаманцями. Його можна використовувати як у браузерному розширенні, так і на мобільних пристроях для безпечного доступу до своїх криптоактивів.

Trust Wallet

Trust Wallet - це мультивалютний криптогаманець, який також розробляє Binance. Він підтримує тисячі криптовалют і токенів на різних блокчейнах, включно з Bitcoin, Ethereum і Binance Smart Chain. Trust Wallet повністю контролюється користувачем, оскільки не вимагає зберігання особистих ключів на сторонніх серверах. Він доступний для мобільних пристроїв і має вбудовану можливість обміну та стейкінгу криптовалют.

MetaMask

MetaMask - це гаманець, орієнтований на взаємодію з Ethereum і сумісними з ним блокчейнами, такими як Binance Smart Chain і Polygon. Він дає змогу користувачам керувати токенами, відправляти й отримувати криптовалюту, а також підключатися до dApps. MetaMask доступний як браузерне розширення і мобільний додаток. Гаманець також підтримує обмін токенів усередині програми, що робить його зручним інструментом для роботи в децентралізованих екосистемах.

Ліміти та комісія Binance

На рівні верифікації Verified ліміт на виведення фіатних грошей з біржі Binance становить $50 000 на добу. Другий рівень - Verified Plus - збільшує цей ліміт до $2 000 000 на добу. Третій рівень, що вимагає надання максимально широкої фінансової інформації, повністю знімає ліміти на виведення фіатних грошей. Ліміти введення і виведення криптовалюти на обох рівнях верифікації однакові: $8 000 000 на добу.

Комісії за виведення постійно змінюються. З актуальними ставками комісій завжди можна ознайомитися на сайті Binance.

Які проблеми можуть виникнути під час виведення коштів та їх вирішення

Найнеприємніша проблема під час виведення - це виведення криптовалюти через невірну мережу. Нерідко буває, що ця проблема не може бути вирішена. Кошти, що пішли через іншу мережу, можна вважати втраченими. Але є шанс, що в одержувача криптовалюти є доступ до аналогічної адреси в тій мережі, через яку гроші були помилково відправлені. Тому має сенс звернутися до одержувача з описом проблеми.

Інша проблема, яка може виникнути під час виведення, - це відмова біржі в проведенні транзакції. Таке буває, коли біржа підозрює, що з вашим акаунтом щось не так. У цьому випадку біржа може вимагати повторно пройти верифікацію.

Таке буває, якщо ви часто використовуєте VPN або заходите в акаунт із різних країн. Крім того, причиною такої вимоги може бути те, що ви вказали як країну проживання не ту країну, з якої регулярно заходите в акаунт. Нарешті, повторна верифікація може знадобитися, якщо ви довго не користувалися своїм обліковим записом.

Всі інші проблеми, як правило, менш істотні і легко вирішуються шляхом звернення за допомогою до служби підтримки Binance.

Поширені запитання

1. Скільки часу займає виведення коштів з Binance?

Час виведення залежить від обраного способу: фіат може виводитися до декількох робочих днів, а криптовалюта - від декількох хвилин до декількох годин залежно від мережі.

2. Яку мінімальну суму можна вивести з Binance?

Мінімальна сума виведення залежить від обраної криптовалюти або фіатної валюти, її можна побачити на сторінці виведення під час зазначення активу.

3. Як скасувати виведення коштів на Binance?

Після підтвердження транзакції виведення скасувати не можна. Але якщо в історії виведень ви бачите, що заявка на виведення ще не виконана, то для скасування потрібно натиснути на кнопку «Скасувати» в тому рядку, де міститься інформація про заявку.