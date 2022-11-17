Торговать с Veles безопасно?

Друзья, ваша безопасность для нас — главный приоритет!

На рынке криптовалют всё больше угасает доверие друг к другу у разных участников. И ситуация 8 ноября с FTX послужила для этого катализатором.

Мы хотим рассказать почему пользоваться Veles безопасно!

В первую очередь напоминаем, что главное орудие трейдера — диверсификация. Если вы переживаете насчёт того, что случилось с FTX, выбирайте разные биржи для диверсификации. Тем более, что в Велес вы можете торговать сразу на нескольких биржах одновременно. У нас их целый ряд. Мы являемся официальным партнёром Binance, OKX, BYBIT и Gate io , а также в будущем добавим другие биржи.

Мы не храним ваши деньги, они лежат на балансе биржи, а боты Veles через API ключи могут только ими торговать. Подробнее про API ключи и их безопасность их использования мы писали в этой статье.

Кто мы?

Мы не скрываем лиц, являемся международной командой из ОАЭ, Турции, Кыргызстана, России, Беларуси, Польши и Израиля, Подробнее о наших специалистах можно узнать в разделе “Команда” на сайте. При нажатии на члена команды вы сможете ознакомиться с его личным профилем и опытом работы в профиле LinkedIn.

Юридическая информация

Компания VELES MIDDLE EAST – FZCO зарегистрирована в Дубае. Номер лицензии 22187 от 26.10.22. Юридический адрес: Building A2 IFZA Business Park — Dubai Silicon Oasis — Dubai — United Arab Emirates

FZCO — Free Zone Company (FZCO).

Свободная экономическая зона в Дубае – это Кремниевая долина ближнего востока. Многие стартапы располагаются именно там, лицензия, полученная в этой зоне, создаёт благоприятные условия для торговли на международном рынке, а также эта лицензия позволяет официально работать с криптовалютой.

Veles находится в IFZA — это очень конкурентоспособная зона среди всех свободных зон. Международная свободная зона (IFZA) находится в эмирате Фуджайре, который расположен на восточной стороне ОАЭ, вдоль Оманского залива.

Несмотря на то, что это далеко нетривиальный и тернистый путь, мы его прошли и являемся резидентом одной из лучших экономической зон для IT-компаний.

Подключайтесь к Veles!

Veles является безопасной и удобной платформой, где каждый сможет разобраться с торговлей криптовалютами на биржах. Мы всегда ищем индивидуальный подход к каждому клиенту, прислушиваемся к советам и улучшаем платформу благодаря вам! У вас прямо сейчас есть возможность записаться на бесплатную консультацию и узнать у специалиста все, интересующие вас, вопросы. У нас часто выходят обучающие и информационные статьи и видеоролики, а наши специалисты готовы помочь вам с любыми вопросами! Торгуйте с Veles и получайте профит уже сейчас.