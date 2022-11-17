Торгувати з Veles безпечно?

Друзі, ваша безпека для нас - головний пріоритет!

На ринку криптовалют дедалі більше згасає довіра один до одного у різних учасників. І ситуація 8 листопада з FTX послужила для цього каталізатором.

Ми хочемо розповісти чому користуватися Veles безпечно!

Насамперед нагадуємо, що головне знаряддя трейдера - диверсифікація. Якщо ви переживаєте щодо того, що трапилося з FTX, вибирайте різні біржі для диверсифікації. Тим більше, що у Велес ви можете торгувати одразу на декількох біржах одночасно. У нас їх цілий ряд. Ми є офіційним партнером Binance, OKX, BYBIT и Gate io , а також у майбутньому додамо інші біржі.

Ми не зберігаємо ваші гроші, вони лежать на балансі біржі, а боти Veles через API ключі можуть тільки ними торгувати. Детальніше про API ключі та їхню безпеку їхнього використання ми писали в этой статье.

Хто ми?

Ми не приховуємо осіб, є міжнародною командою з ОАЕ, Туреччини, Киргизстану, Росії, Білорусі, Польщі та Ізраїлю, Детальніше про наших фахівців можна дізнатися в розділі «Команда» на сайті. При натисканні на члена команди ви зможете ознайомитися з його особистим профілем і досвідом роботи в профілі LinkedIn.

Юридична інформація

Компанія VELES MIDDLE EAST - FZCO зареєстрована в Дубаї. Номер ліцензії 22187 від 26.10.22. Юридична адреса: Building A2 IFZA Business Park - Dubai Silicon Oasis - Dubai - United Arab Emirates

FZCO - Free Zone Company (FZCO).

Вільна економічна зона в Дубаї - це Кремнієва долина близького сходу. Багато стартапів розташовуються саме там, ліцензія, отримана в цій зоні, створює сприятливі умови для торгівлі на міжнародному ринку, а також ця ліцензія дозволяє офіційно працювати з криптовалютою.

Veles знаходиться в IFZA - це дуже конкурентоспроможна зона серед усіх вільних зон. Міжнародна вільна зона (IFZA) розташована в еміраті Фуджайрі, що розташований на східній стороні ОАЕ, уздовж Оманської затоки.

Незважаючи на те, що це далеко нетривіальний і тернистий шлях, ми його пройшли і є резидентом однієї з найкращих економічних зон для IT-компаній.

