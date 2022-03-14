Разбираемся в Стейблкоинах — USDT, USDC, BUSD, UST, DAI

ТОП-5 популярных стейблкоинов с самой большой капитализацией:

Tether (тикер USDT), капитализация $80,049,553,728, эмитент Tether

USD Coin (тикер USDC), капитализация $52,608,675,088, эмитент Circle and Coinbase

Binance USD (тикер BUSD), капитализация $17,975,822,517, эмитент Binance

Dai (тикер DAI), капитализация $9,895,467,031, эмитент Makerdao

Самые распространенные и ликвидные на рынке. Они имеют очень большой охват по торгуемым валютным парам, широко представлены на биржах. Да и доверие криптосообществ они получили за несколько лет успешного использования.

В разделе выбора монеты, можно увидеть весь список монет к стейблкоинам.

Но ко всем плюсам, у них есть и минусы — они имеют централизованное управление, эмиссия токенов и их обеспечение контролируется эмитентами.

Компании эмитенты Tether, Circle and Coinbase, Binance имеют возможность отследить все цепочки движения стейблкоинов и заблокировать их на кошельке.

Прецедентов блокировок уже более чем достаточно. Компания Dune Analytics даже создала страничку с адресами, USDT которых заблокировали.

В основном, эти блокировки были связаны с атаками хакеров и похищение денежных средств, и никто не говорит, что у простых пользователей могут взять и одним днем заморозить их стейблкоины.

Стоить обратить внимание, что BUSD не является последователем такой практики, а главное не было таких случаев.

Поговорим о децентрализованных стейблкоинах UST и DAI

Главное отличие двух других стейблкоинов (UST и DAI) — это их полная децентрализация. У них не существует центрального управления и поэтому заблокировать их просто невозможно.

В текущей геополитической ситуации, многие пользователи обратили свое внимание на приобретение как раз этих активов, из-за страха заморозки централизованных стейблкоинов.

Работу с Dai обеспечивают смарт-контракты, которые основаны на протоколе MakerDAO. Им управляет децентрализованное сообщество держателей токенов MKR.

Dai имеет обеспечение, которое заблокировано в проверенных, общедоступных смарт-контрактов Ethereum.

Работает платформа сложно, но если объяснить простым языком, то Dai создаются, когда берется кредит на платформе MakerDAO.

А так же уничтожаются, когда кредит гасится.

Выдаётся кредит под залог монет, как высоколиквидных, так и низковолатильных. Общая стоимость заблокированных средств (TVL) на смарт-контрактах DeFi-проекта MakerDAO составляет $15 миллиардов.

Отслеживать можно на сайте.

Вывод:

Лучшая защита трейдера – диверсификация.

Поскольку у каждого инструмента есть плюсы и минусы, стоит диверсифицировать портфель, используя как централизованные, так и децентрализованные стейлбкоины.

Разделите портфель стейблкоинов на несколько активов.

Отправьте часть денег в DAI, и положите их на Metamask, или Trustwallet.

Купите децентрализованных монет таких как BTC и ETH.

Таким образом вы сможете себя защитить от любых неприятностей!