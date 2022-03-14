Разбираемся в Стейблкоинах — USDT, USDC, BUSD, UST, DAI
ТОП-5 популярных стейблкоинов с самой большой капитализацией:
- Tether (тикер USDT), капитализация $80,049,553,728, эмитент Tether
- USD Coin (тикер USDC), капитализация $52,608,675,088, эмитент Circle and Coinbase
- Binance USD (тикер BUSD), капитализация $17,975,822,517, эмитент Binance
- Dai (тикер DAI), капитализация $9,895,467,031, эмитент Makerdao
Самые распространенные и ликвидные на рынке. Они имеют очень большой охват по торгуемым валютным парам, широко представлены на биржах. Да и доверие криптосообществ они получили за несколько лет успешного использования.
Но ко всем плюсам, у них есть и минусы — они имеют централизованное управление, эмиссия токенов и их обеспечение контролируется эмитентами.
Компании эмитенты Tether, Circle and Coinbase, Binance имеют возможность отследить все цепочки движения стейблкоинов и заблокировать их на кошельке.
Прецедентов блокировок уже более чем достаточно. Компания Dune Analytics даже создала страничку с адресами, USDT которых заблокировали.
В основном, эти блокировки были связаны с атаками хакеров и похищение денежных средств, и никто не говорит, что у простых пользователей могут взять и одним днем заморозить их стейблкоины.
Стоить обратить внимание, что BUSD не является последователем такой практики, а главное не было таких случаев.
Поговорим о децентрализованных стейблкоинах UST и DAI
Главное отличие двух других стейблкоинов (UST и DAI) — это их полная децентрализация. У них не существует центрального управления и поэтому заблокировать их просто невозможно.
В текущей геополитической ситуации, многие пользователи обратили свое внимание на приобретение как раз этих активов, из-за страха заморозки централизованных стейблкоинов.
Работу с Dai обеспечивают смарт-контракты, которые основаны на протоколе MakerDAO. Им управляет децентрализованное сообщество держателей токенов MKR.
Dai имеет обеспечение, которое заблокировано в проверенных, общедоступных смарт-контрактов Ethereum.
Работает платформа сложно, но если объяснить простым языком, то Dai создаются, когда берется кредит на платформе MakerDAO.
А так же уничтожаются, когда кредит гасится.
Выдаётся кредит под залог монет, как высоколиквидных, так и низковолатильных. Общая стоимость заблокированных средств (TVL) на смарт-контрактах DeFi-проекта MakerDAO составляет $15 миллиардов.
Вывод:
Лучшая защита трейдера – диверсификация.
Поскольку у каждого инструмента есть плюсы и минусы, стоит диверсифицировать портфель, используя как централизованные, так и децентрализованные стейлбкоины.
- Разделите портфель стейблкоинов на несколько активов.
- Отправьте часть денег в DAI, и положите их на Metamask, или Trustwallet.
- Купите децентрализованных монет таких как BTC и ETH.
Таким образом вы сможете себя защитить от любых неприятностей!