Розбираємося в Стейблкоїнах - USDT, USDC, BUSD, UST, DAI

ТОП-5 популярних стейблкоїнів з найбільшою капіталізацією:

Tether (тікер USDT), капіталізація $80,049,553,728, емітент Tether

USD Coin (тікер USDC), капіталізація $52,608,675,088, емітент Circle and Coinbase

Binance USD (тікер BUSD), капіталізація $17,975,822,517, емітент Binance

Dai (тікер DAI), капіталізація $9,895,467,031, емітент Makerdao

Найпоширеніші та найліквідніші на ринку. Вони мають дуже велике охоплення за торгованими валютними парами, широко представлені на біржах. Та й довіру криптоспільнот вони отримали за кілька років успішного використання.

Так само Veles наразі працює з USDT і BUSD як на спотовій, так і на ф'ючерсній торгівлі.

У розділі вибору монети, можна побачити весь список монет до стейблкоїнів.

Але до всіх плюсів, у них є і мінуси - вони мають централізоване управління, емісія токенів та їхнє забезпечення контролюється емітентами.

Компанії емітенти Tether, Circle and Coinbase, Binance мають можливість відстежити всі ланцюжки руху стейблкоїнів і заблокувати їх на гаманці.

Прецедентів блокувань уже більш ніж достатньо. Компанія Dune Analytics навіть створила сторінку з адресами, USDT яких заблокували.

Здебільшого, ці блокування були пов’язані з атаками хакерів і викраденням грошових коштів, і ніхто не каже, що у простих користувачів можуть взяти і одним днем заморозити їхні стейблкоїни.

Варто звернути увагу, що BUSD не є послідовником такої практики, а головне не було таких випадків.

Поговоримо про децентралізовані стейблкоїни UST і DAI

Головна відмінність двох інших стейблкоїнів (UST і DAI) - це їхня повна децентралізація. У них не існує центрального управління і тому заблокувати їх просто неможливо.

У поточній геополітичній ситуації, багато користувачів звернули свою увагу на придбання якраз цих активів, через страх заморозки централізованих стейблкоїнів.

Роботу з Dai забезпечують смарт-контракти, які засновані на протоколі MakerDAO. Ним керує децентралізована спільнота власників токенів MKR.

Dai має забезпечення, яке заблоковано в перевірених, загальнодоступних смарт-контрактів Ethereum.

Працює платформа складно, але якщо пояснити простою мовою, то Dai створюються, коли береться кредит на платформі MakerDAO.

А так само знищуються, коли кредит гаситься.

Видається кредит під заставу монет, як високоліквідних, так і низьковолатильних. Загальна вартість заблокованих коштів (TVL) на смарт-контрактах DeFi-проєкту MakerDAO становить $15 мільярдів.

Відстежувати можна на сайте.

Висновок:

Найкращий захист трейдера - диверсифікація.

Оскільки у кожного інструменту є плюси і мінуси, варто диверсифікувати портфель, використовуючи як централізовані, так і децентралізовані стейблкоіни.

Розділіть портфель стейблкоїнів на кілька активів.

Запустіть частину грошей у роботу на платформі Veles. Нехай боти роблять свою справу.

Надішліть частину грошей у DAI, і покладіть їх на Metamask, або Trustwallet.

Купіть децентралізованих монет таких як BTC і ETH.

Таким чином ви зможете себе захистити від будь-яких неприємностей!