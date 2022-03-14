Розбираємося в Стейблкоїнах - USDT, USDC, BUSD, UST, DAI
ТОП-5 популярних стейблкоїнів з найбільшою капіталізацією:
- Tether (тікер USDT), капіталізація $80,049,553,728, емітент Tether
- USD Coin (тікер USDC), капіталізація $52,608,675,088, емітент Circle and Coinbase
- Binance USD (тікер BUSD), капіталізація $17,975,822,517, емітент Binance
- Dai (тікер DAI), капіталізація $9,895,467,031, емітент Makerdao
BUSD, USDT, USDC
Перші 3 стейблкоїни: BUSD, USDT, USDC
Найпоширеніші та найліквідніші на ринку. Вони мають дуже велике охоплення за торгованими валютними парами, широко представлені на біржах. Та й довіру криптоспільнот вони отримали за кілька років успішного використання.
Так само Veles наразі працює з USDT і BUSD як на спотовій, так і на ф’ючерсній торгівлі.
У розділі вибору монети, можна побачити весь список монет до стейблкоїнів.
Але до всіх плюсів, у них є і мінуси - вони мають централізоване управління, емісія токенів та їхнє забезпечення контролюється емітентами.
Компанії емітенти Tether, Circle and Coinbase, Binance мають можливість відстежити всі ланцюжки руху стейблкоїнів і заблокувати їх на гаманці.
Прецедентів блокувань уже більш ніж достатньо. Компанія Dune Analytics навіть створила сторінку з адресами, USDT яких заблокували.
Здебільшого, ці блокування були пов’язані з атаками хакерів і викраденням грошових коштів, і ніхто не каже, що у простих користувачів можуть взяти і одним днем заморозити їхні стейблкоїни.
Варто звернути увагу, що BUSD не є послідовником такої практики, а головне не було таких випадків.
Поговоримо про децентралізовані стейблкоїни UST і DAI
Головна відмінність двох інших стейблкоїнів (UST і DAI) - це їхня повна децентралізація. У них не існує центрального управління і тому заблокувати їх просто неможливо.
У поточній геополітичній ситуації, багато користувачів звернули свою увагу на придбання якраз цих активів, через страх заморозки централізованих стейблкоїнів.
Роботу з Dai забезпечують смарт-контракти, які засновані на протоколі MakerDAO. Ним керує децентралізована спільнота власників токенів MKR.
Dai має забезпечення, яке заблоковано в перевірених, загальнодоступних смарт-контрактів Ethereum.
Працює платформа складно, але якщо пояснити простою мовою, то Dai створюються, коли береться кредит на платформі MakerDAO.
А так само знищуються, коли кредит гаситься.
Видається кредит під заставу монет, як високоліквідних, так і низьковолатильних. Загальна вартість заблокованих коштів (TVL) на смарт-контрактах DeFi-проєкту MakerDAO становить $15 мільярдів.
Відстежувати можна на сайте.
Висновок:
Найкращий захист трейдера - диверсифікація.
Оскільки у кожного інструменту є плюси і мінуси, варто диверсифікувати портфель, використовуючи як централізовані, так і децентралізовані стейблкоіни.
- Розділіть портфель стейблкоїнів на кілька активів.
- Запустіть частину грошей у роботу на платформі Veles. Нехай боти роблять свою справу.
- Надішліть частину грошей у DAI, і покладіть їх на Metamask, або Trustwallet.
- Купіть децентралізованих монет таких як BTC і ETH.
Таким чином ви зможете себе захистити від будь-яких неприємностей!