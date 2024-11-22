Листинг Not Pixel (PX): Основная информация

Not Pixel — это проект от команды разработчиков Notcoin, который в преддверии листинга все больше вызывает интерес у новых игроков и тех, кто вместе с Notcoin уже давно. Его запуск и ожидаемый листинг на биржах являются одной из самых обсуждаемых тем в криптосообществе.

В статье мы рассмотрим, что представляет собой проект Not Pixel, как в него играть, когда можно ожидать листинга и какие прогнозы по стоимости токена.

Not Pixel — краткий обзор проекта

Not Pixel — это блокчейн-игра нового поколения, сочетающая в себе элементы пиксельной графики и технологий Web3. Основной акцент сделан на взаимодействии пользователей с цифровым холстом, который необходимо закрашивать по трафарету в нужные цвета в зависимости от выбранного шаблона. Это можно делать не только благодаря непосредственными нажатиями мышкой или пальцами на холст, но и с помощью различных игровых инструментов, которые дают больше поинтов. Их можно приобрести во внутриигровом магазине за валюту Telegram stars, токены Toncoin, Notcoin или Dogs.

Для того, чтобы начать играть в игру нужно сначала перейти в мини-приложение и нажать на кнопку Start, после чего вы окажетесь в главном меню и увидите холст. Интерфейс приложения:

На верхней панели в левом углу расположено свернутое меню, в котором есть такие вкладки, как Tournament, Ratings (таблица лидеров сквадов и игроков), Secrets (здесь нужно вводить найденные коды для получения приза), Daily tasks (здесь за ежедневные ончейн транзакции в размере 0,2 Ton вы получаете дополнительный игровой инвентарь), History (в этом разделе отображается вся ваша игровая активность, можно отслеживать сколько PX поинтов было зачислено).

В центре верхней панели расположен ваш игровой профиль, в котором отображаются ваши PX поинты. Также, здесь находятся два раздела Tasks – задания, за выполнение которых начисляют игровую валюту и Boosts – здесь есть 3 буста (Награда за перекраску пикселей, Скорость восстановления заряда, Лимит зарядов). Улучшить их можно за заработанные поинты. В правом углу верхней панели расположен раздел Shop – магазин, где можно за Telegram stars приобрести игровой инвентарь, повышающий вашу эффективность по добыче поинтов.

Игровая механика:

Основная суть игры заключается в том, чтобы закрашивать выбранный шаблон в нужные цвета, за окрашивание холста в правильный цвет вы будете получать +4 PX, если пиксель будет закрашен не в тот цвет или вне выбранного изображения, то PX не будут начисляться. Лимит на количество пикселей для покраски, а также размер вознаграждения и скорость обновления энергии зависят от прокачки в разделе Boosts, однако даже при максимальных уровнях прокачки необходимо ждать пока энергия восстановиться полностью или частично, то есть процесс покраски пикселей не безлимитный. С задачей по более эффективной покраске пикселей помогают игровые инструменты, которые можно приобрести за звезды: Пипетка (при ее включении и нажатии в любое место на холсте она автоматически выбирает цвет, в который был окрашен пиксель, это сокращает время на поиск нужного цвета в палитре цветов), Speed mode (при его включении нужно только нажимать по экрану и тогда пиксели сразу будут закрашиваться в выбранный цвет, этот инструмент также экономит время и убирает ненужные действия). В игре есть пассивный майнинг, его величина зависит от совокупного количества закрашенных пикселей за все время игры, то есть чем больше закрашено, тем больше и награда, его длительность составляет максимум 8 часов. Также в игре имеется реферальная система, 16% от добытых другом PX, будет начисляться вам, за приглашение друзей единоразово обоим начисляют по 8 PX.

Ожидаемая дата листинга Not Pixel

По заявлениям команды еще во время запуска проекта, официальный листинг токена Not Pixel на биржах стоит ожидать в ноябре этого года (до 30 ноября 2024 года включительно). На момент написания статьи (18 ноября 2024 года) от официальных источников проекта и бирж все еще не было никаких анонсов о листинге, остается чуть меньше двух недель, поэтому в это время стоит ожидать каких-либо объявлений о прекращении фарма поинтов и даты листинга или же о переносе данных событий на более поздний срок.

На каких биржах планируется листинг Not Pixel (PX)

Официальных анонсов от команды и конкретных бирж все еще не было, по опыту прошлых листингов Telegram проектов можно лишь предположить, что это будут следующие централизованные криптобиржи: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX.

Прогноз цены на монету Not Pixel

На данный момент практически невозможно спрогнозировать цену токена, так как нет никакой информации об общем предложении токенов (supply), токеномике или премаркетах на биржах. Однако фактическая стоимость токена может формироваться в зависимости от следующих факторов:

1. Интерес к проекту

Уникальность игры, активное сообщество, поддержка известных личностей в криптопространстве, именитые создатели с хорошей репутацией могут поднять цену токена.

2. Токеномика проекта

Если предложение токенов будет не сверх велико, то это создаст дополнительный спрос и повышенную ценность, что может значительно повлиять на ее рост в последствии.

3. Объём торгов

Сразу после листинга ожидается высокий интерес к токену, что может вызвать как резкий скачок цены, так и её корректировку, ведь многое будет зависеть от действий со своими токенами тех, кто получил их аирдропом за участие в игре.

4. Общее состояние рынка

Если листинг произойдёт на фоне бычьего тренда, токен может превысить прогнозы. Однако в случае сохранения неактивной фазы рынка, ажиотаж будет меньше и цена может быть ближе к нижним значениям.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе цена токена Not Pixel будет расти благодаря популярности игры и развитию её экосистемы.

Airdrop Not Pixel

После окончания фазы фарминга поинтов, они в определенном соотношении будут сконвертированы в токены проекта и распределены посредством аирдропа среди пользователей.

Как подготовиться к листингу Not Pixel

Для того, чтобы быть готовым к предстоящему листингу токена Not Pixel стоит иметь верифицированный Telegram кошелек Wallet, Ton Space или иной Ton кошелек, а также аккаунт с KYC хотя бы на нескольких централизованных биржах, так как список бирж все еще неизвестен. Немало важно следить за всеми официальными новостями в социальных сетях проекта, касающихся проведения листинга.

Для высокоэффективной торговли во время листинга стоит ознакомиться со стратегией short-spot, которая доступна благодаря торговым ботам Veles.

Заключение

Not Pixel — это перспективный проект, который совмещает игровую механику и криптовалюты, привлекая внимание пользователей по всему миру. Ожидаемый листинг токена в ноябре 2024 года вызывает большой интерес как у игроков, так и у инвесторов. Проект имеет потенциал для того, чтобы стать важным игроком в индустрии GameFi вслед за Notcoin, а его токен может стать выгодным инструментом для заработка. Для тех, кто хочет максимально использовать возможности Not Pixel, стоит присоединиться к игре, пока фаза фарминга поинтов еще не закончилась.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое Not Pixel?

Not Pixel — это блокчейн-игра с пиксельной графикой и элементами Web3, где игроки могут закрашивать холсты по шаблонам. Цель игры — заработать PX-поинты, которые будут конвертированы в токены проекта перед листингом на биржах.

2. Как играть в Not Pixel?

Нужно закрашивать пиксели в необходимые цвета по шаблону. За правильные действия начисляются PX-поинты. Есть улучшения, такие как пипетка и ускорение, которые покупаются за внутриигровую валюту и делают процесс фарма более практичным.

3. Когда листинг Not Pixel?

По заявлениям команды, листинг токена ожидается до конца ноября 2024 года. Пока официальных дат и анонсов не было, необходимо следить за информацией в официальных источниках.

4. Какая ожидаемая цена токена?

Цена зависит от популярности проекта, токеномики, спроса и состояния рынка. Высокий интерес и ограниченное предложение могут привести к росту цены, особенно при бычьем рынке.

5. Почему проект привлекает внимание?

Not Pixel сочетает уникальную игровую механику с крипто-интеграцией. Это перспективный проект GameFi, который интересен как в плане игрового процесса, так и получения аирдропа токенов проекта.