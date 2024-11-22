Лістинг Not Pixel (PX): Основна інформація

Not Pixel — це проєкт від команди розробників Notcoin, який перед своїм лістингом викликає все більший інтерес як у нових гравців, так і у тих, хто вже давно разом із Notcoin. Його запуск та очікуваний лістинг на біржах є однією з найбільш обговорюваних тем у криптоспільноті.

У цій статті ми розглянемо, що таке проєкт Not Pixel, як у нього грати, коли очікувати лістинг та які прогнози щодо вартості токена.

Not Pixel — короткий огляд проєкту

Not Pixel — це блокчейн-гра нового покоління, яка поєднує піксельну графіку з технологіями Web3. Основний акцент зроблено на взаємодії користувачів із цифровим полотном, яке потрібно зафарбовувати за шаблоном у потрібні кольори. Це можна робити як за допомогою натискань мишкою чи пальцями, так і за допомогою різних інструментів, які підвищують ефективність гри. Ці інструменти можна придбати у внутрішньоігровому магазині за Telegram stars, Toncoin, Notcoin або Dogs tokens.

Щоб почати грати, перейдіть до міні-додатка та натисніть кнопку Start. Ви потрапите до головного меню та побачите полотно. Інтерфейс додатка:

У верхньому лівому куті знаходиться меню, у якому є такі розділи: Tournament Ratings (таблиця лідерів гравців і сквадів) Secrets (вводьте знайдені коди для отримання призів) Daily tasks (за щоденні ончейн транзакції на суму 0,2 Ton отримуйте додаткові інструменти) History (історія вашої ігрової активності та PX-пойнтів).

У центрі верхньої панелі розташовано ваш профіль, де відображаються: Tasks — завдання, за виконання яких нараховується ігрова валюта. Boosts — три бусти (Нагорода за перефарбовані пікселі, Швидкість відновлення енергії, Ліміт зарядки). Їх можна покращити за зароблені поінти.

У правому верхньому куті розташовано розділ Shop, де можна придбати інструменти за Telegram stars для підвищення ефективності у здобутті поінтів.

Механіка гри

Основна мета — зафарбовувати шаблон у правильні кольори. За кожен правильно зафарбований піксель гравець отримує +4 PX. Однак, якщо піксель пофарбовано неправильно або поза шаблоном, очки не нараховуються.

Ключові аспекти гри:

1. Обмеження пікселів — Кількість пікселів для фарбування, розмір нагороди та швидкість відновлення енергії залежать від покращень у розділі Boosts. Навіть із максимальним рівнем покращення потрібно чекати на відновлення енергії.

2. Інструменти — Для підвищення ефективності доступні:

Піпетка: Автоматично вибирає колір пікселя, на який ви натискаєте, що економить час.

Швидкісний режим: Автоматично фарбує пікселі у вибраний колір при натисканні на екран.

3. Пасивний майнінг — Нагорода залежить від кількості зафарбованих пікселів і триває до 8 годин.

4. Реферальна система — Ви отримуєте 16% від здобутих PX запрошеними друзями, а також одноразово по 8 PX за кожного нового друга.

Очікувана дата лістингу

Команда заявила, що офіційний лістинг токена Not Pixel на біржах відбудеться у листопаді 2024 року (до 30 листопада включно). Станом на 18 листопада 2024 року офіційних оголошень щодо лістингу ще не було. За два тижні можуть з’явитися новини про завершення фарму або перенесення цих подій на пізніший термін.

Де може відбутися лістинг Not Pixel (PX)

Офіційних заяв від команди поки немає. На основі попереднього досвіду можна припустити, що це будуть централізовані біржі: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io і BingX.

Прогноз ціни токена

Наразі важко спрогнозувати вартість токена через брак інформації про його загальну пропозицію, токеноміку чи передлістингову активність. Основні фактори впливу:

1. Інтерес до проєкту — Унікальна механіка, активна спільнота, підтримка авторитетних особистостей можуть підвищити ціну токена.

2. Токеноміка — Обмежена пропозиція підвищить попит, що позитивно вплине на вартість.

3. Обсяг торгів — Лістинг може викликати як зростання ціни, так і її корекцію залежно від поведінки ранніх учасників.

4. Стан ринку — Лістинг під час бичачого тренду може значно підвищити ціну, тоді як ведмежий тренд обмежить зростання.

Експерти прогнозують довгострокове зростання ціни завдяки популярності гри та розвитку її екосистеми.

Деталі аірдропу

Після завершення фази фарму PX-пойнти буде конвертовано у токени та розподілено серед гравців через аірдроп.

Як підготуватися до лістингу

1. Переконайтеся, що у вас є верифікований Telegram Wallet, Ton Space або інший Ton-гаманець.

2. Зареєструйте акаунти з KYC на кількох централізованих біржах.

3. Слідкуйте за офіційними новинами проєкту у соціальних мережах.

4. Для ефективної торгівлі під час лістингу варто ознайомитися зі стратегією short-spot, яка доступна завдяки торговим ботам Veles.

Висновок

Not Pixel — перспективний проєкт, який поєднує ігрову механіку та криптовалюту, привертаючи увагу гравців і інвесторів. Очікуваний лістинг токена у листопаді 2024 року викликає великий інтерес. Завдяки унікальній механіці та потенціалу екосистеми, цей проєкт має всі шанси стати важливим гравцем в індустрії GameFi.

Поширені запитання

1. Що таке Not Pixel?

Not Pixel — це блокчейн-гра з піксельною графікою та елементами Web3. Гравці фарбують пікселі для заробітку PX-пойнтів, які пізніше конвертуються у токени.

2. Як грати в Not Pixel?

Фарбувати пікселі за шаблоном. За правильні дії нараховуються PX-пойнти. Для покращення гри можна придбати інструменти, такі як піпетка та швидкісний режим.

3. Коли відбудеться лістинг Not Pixel?

Лістинг очікується до кінця листопада 2024 року.

4. Яка очікувана ціна токена?

Ціна залежатиме від попиту, токеноміки та стану ринку. Обмежена пропозиція та високий інтерес можуть підвищити ціну.

5. Чому проєкт привертає увагу?

Not Pixel поєднує унікальний ігровий процес із криптовалютними технологіями, що робить його цікавим для гравців та інвесторів.