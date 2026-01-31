Январь 2026 | Итоги месяца с Veles
Начало года выглядело обнадеживающе даже на фоне напряженного геополитического фона. Bitcoin прибавил около 8% и почти дошел до зоны $95 000, а многие альткоины из ТОП-100 СМС на этом импульсе показывали +20–30% роста.
Но праздничный оптимизм быстро сменился проверкой на прочность. Уже к концу первой новогодней недели биткоин вернулся в район $90 000, а альткоины практически нивелировали весь рост. Рынок снова повторил знакомый сценарий 2025 года: короткий импульс надежды и резкий откат вместе с BTC.
В январе рынок оставался без устойчивого тренда, а BTC колебался в широком диапазоне около $90 000 с попытками роста к зоне $100 000 и откатами обратно. Альткоины в свою очередь двигались следом, быстро отдавая импульсы на снижениях.
Тем не менее для пользователей Veles это было подходящее время, чтобы навести порядок в стратегиях и подготовиться к любому развитию событий на рынке.
Статистика Veles за январь
Данные цифры — отражение эффективности алгоритмической торговли даже в моменты неопределенности на рынке. Пользователи Veles работают с ботами, в которые заложены четкие стратегии. Они не пытаются предсказать следующий импульс, а исполняют логику, заложенную в настройках.
- ⚡️ Торговый объем: $481M
- ⚡️ Суммарная прибыль пользователей: $1.94M
- ⚡️ Рекордный день: $252K
- ⚡️ Закрытых сделок: 1.59M
Что добавили и запустили в январе
Push-уведомления в мобильном приложении Veles
В январе мы запустили первую версию push-уведомлений в мобильном приложении Veles. Теперь ключевые уведомления:
- приходят прямо в приложение;
- дублируют Telegram-бота;
- доходят без задержек, чтобы Вы быстрее получали обновления по торговле.
Как подключиться:
Тематическая подборка ботов
Мы подготовили для вас подборку ботов в тематике, которую многие помнят с детства. Это легкий формат, который помогает вовлечься и протестировать идеи без перегруза: посмотрели логику → проверили на истории → приняли решение.
Золотая подборка ботов от Veles
Пока крипторынок остается в неопределенности и продолжает ждать идеального сценария, рынок металлов обновлял All Time High и сохраняет восходящий тренд.
В ответ на этот контекст мы собрали специальную подборку из 5 ботов по золоту и серебру, чтобы пользователи могли системно отработать движение с опорой на бэктесты и понятную логику, пока тренд еще в силе.
Что важно учесть по рынку прямо сейчас
Январь хорошо напомнил простую вещь: рынок может выглядеть бычьим по заголовкам и при этом оставаться неоднозначным по факту.
Поэтому оптимальная позиция на старте года — не угадывать, а подготовиться:
- пересмотреть риск-профиль и лимиты;
- проверить настройки ботов на разные сценарии;
- понимать, какие стратегии подходят для боковика, а какие — для тренда;
- заранее определить условия, при которых вы уменьшаете риск или останавливаете бота.
Что дальше
Для Veles январь прошел плодотворно и эффективно! Мы заложили главные цели и приоритеты на текущий год, а также набрали высокий темп работы по всем направлениям. В скором времени грядут большие обновления и новые возможности для системной торговли!