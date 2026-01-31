Январь 2026 | Итоги месяца с Veles

Начало года выглядело обнадеживающе даже на фоне напряженного геополитического фона. Bitcoin прибавил около 8% и почти дошел до зоны $95 000, а многие альткоины из ТОП-100 СМС на этом импульсе показывали +20–30% роста.

Но праздничный оптимизм быстро сменился проверкой на прочность. Уже к концу первой новогодней недели биткоин вернулся в район $90 000, а альткоины практически нивелировали весь рост. Рынок снова повторил знакомый сценарий 2025 года: короткий импульс надежды и резкий откат вместе с BTC.

В январе рынок оставался без устойчивого тренда, а BTC колебался в широком диапазоне около $90 000 с попытками роста к зоне $100 000 и откатами обратно. Альткоины в свою очередь двигались следом, быстро отдавая импульсы на снижениях.

Тем не менее для пользователей Veles это было подходящее время, чтобы навести порядок в стратегиях и подготовиться к любому развитию событий на рынке.

Статистика Veles за январь

Данные цифры — отражение эффективности алгоритмической торговли даже в моменты неопределенности на рынке. Пользователи Veles работают с ботами, в которые заложены четкие стратегии. Они не пытаются предсказать следующий импульс, а исполняют логику, заложенную в настройках.

⚡️ Торговый объем: $481M

$481M ⚡️ Суммарная прибыль пользователей: $1.94M

$1.94M ⚡️ Рекордный день: $252K

$252K ⚡️ Закрытых сделок: 1.59M

Что добавили и запустили в январе

В январе мы запустили первую версию push-уведомлений в мобильном приложении Veles. Теперь ключевые уведомления:

приходят прямо в приложение;

дублируют Telegram-бота;

доходят без задержек, чтобы Вы быстрее получали обновления по торговле.

Как подключиться:

Скачайте приложение Veles на Android или iOS. Разрешите push-уведомления в настройках телефона.

Мы подготовили для вас подборку ботов в тематике, которую многие помнят с детства. Это легкий формат, который помогает вовлечься и протестировать идеи без перегруза: посмотрели логику → проверили на истории → приняли решение.

Пока крипторынок остается в неопределенности и продолжает ждать идеального сценария, рынок металлов обновлял All Time High и сохраняет восходящий тренд.

В ответ на этот контекст мы собрали специальную подборку из 5 ботов по золоту и серебру, чтобы пользователи могли системно отработать движение с опорой на бэктесты и понятную логику, пока тренд еще в силе.

Что важно учесть по рынку прямо сейчас

Январь хорошо напомнил простую вещь: рынок может выглядеть бычьим по заголовкам и при этом оставаться неоднозначным по факту.

Поэтому оптимальная позиция на старте года — не угадывать, а подготовиться:

пересмотреть риск-профиль и лимиты;

проверить настройки ботов на разные сценарии;

понимать, какие стратегии подходят для боковика, а какие — для тренда;

заранее определить условия, при которых вы уменьшаете риск или останавливаете бота.

Что дальше

Для Veles январь прошел плодотворно и эффективно! Мы заложили главные цели и приоритеты на текущий год, а также набрали высокий темп работы по всем направлениям. В скором времени грядут большие обновления и новые возможности для системной торговли!