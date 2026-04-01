Март 2026 | Итоги месяца с Veles

Март выдался насыщенным — и для рынков, и для команды Veles. Геополитическая обстановка значительно влияла на криптовалютный рынок, но мы не теряли времени: выпустили 15 обновлений, расширили биржевые интеграции и дали вам новые инструменты для работы в любых рыночных условиях.

Подводим итоги первого весеннего месяца.

Обзор рынка: между геополитикой и техническим анализом

Март прошел под знаком повышенной неопределенности. Биткоин начал месяц в зоне поддержки около $63 000 и на протяжении нескольких недель находился в боковике. В это время S&P 500 уверенно снижался, теряя триллионы капитализации, тогда как крипта держалась заметно лучше.

Новостной фон добавлял волатильности. Решение ФРС оставить ставку на уровне 3,75%, публикации Трампа в социальных сетях с комментариями по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке — всё это создавало импульсные движения на 4–15%, которые алготрейдеры могли использовать в своих стратегиях.

К концу месяца биткоин сохранял устойчивость относительно традиционных рынков — что само по себе является позитивным сигналом на фоне общего ухода капитала в защитные активы.

Статистика Veles за март

Несмотря на непростой рыночный фон, платформа показала рекордный рост по всем ключевым метрикам:

Торговый объем: $334M

Суммарная прибыль пользователей: $851K

Рекордный день: $63.9K

Закрытых сделок: 1.21M

Что мы выпустили в марте

Март стал одним из самых продуктивных месяцев в истории Veles — 15 обновлений за один месяц. Делимся тем, что попало в этот выпуск.

1. Новые индикаторы и инструменты анализа

Фильтр Volume Spike. Помогает отсеивать «пустые» свечи и реагировать на настоящие всплески объёма — теперь сигнал основан на реальной активности рынка, а не на шуме.

Индикатор «Тренд свечей». Сигнал по серии последовательных свечей для оценки текущего импульса. Удобно использовать для подтверждения входа в сделку.

VuManChu Cipher B + Divergences. Мощный осциллятор с поддержкой дивергенций и оценкой импульса — один из самых популярных инструментов среди трейдеров, теперь доступный прямо в терминале Veles.

Liquidation Heatmap. Отображает зоны повышенной концентрации ликвидаций прямо на графике — помогает видеть, где рынок будет «охотиться» за стопами.

2. Платформа и терминал

Автоподбор индикаторов в терминале. Быстрый тест популярных индикаторов с автоматическим отображением результатов на графике. Теперь не нужно настраивать каждый вручную — платформа сделает это за вас.

История ордеров в терминале. Прошлые сделки теперь отображаются и в таблице, и прямо на графике — удобно для анализа своей торговли и поиска паттернов.

Статистика по ботам в боковом меню. Ключевые данные по ботам и балансу теперь доступны в выдвижном боковом окне. Можно закрепить или скрыть одной кнопкой — не отвлекаясь от торговли.

Интеграция BitMEX. Добавили новую биржу для алгоритмической торговли. Теперь у вас ещё больше возможностей для диверсификации стратегий.

3. Конфигуратор бота

Подбор индикаторов в конфигураторе. Система сама подбирает подходящий индикатор под выбранную пару и таймфрейм — за считанные секунды, без ручного перебора.

Отображение входов и выходов в конфигураторе. Теперь ещё до запуска бэктеста видно точки входа и выхода за последний месяц. Оцениваете логику стратегии раньше, чем тратите время на полный расчёт.

Улучшенные блокировки при подключении API. Блокировка «По позиции» теперь включается автоматически при подключении API — один шаг к более безопасной и предсказуемой работе алгоритмов.

4. Безопасность

Подтверждение почты. Добавили верификацию email-адреса — ещё один шаг к усилению защиты аккаунтов и фундамент для новых возможностей платформы в будущем.

5. Мобильные приложения Veles

Большое обновление для Android. В новой версии появился предпросмотр настроек бота прямо в конфигураторе, а на графике теперь доступны 5 новых индикаторов. Бэктесты тоже переехали на Android — теперь проверяйте стратегии прямо со смартфона.

Апгрейд для iOS. Мультипарный бот получил серьёзное обновление: добавился выбор пары для расчёта сигналов и возможность запуска бэктеста по выбранному активу — всё это не выходя из приложения.

Что дальше

Команда Veles продолжает работать, чтобы алготрейдинг приносил вам не только прибыль, но и удовольствие — даже в непростые рыночные месяцы.

Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы затестить все новинки! Увидимся в апрельском отчете, всем зеленого PNL!