В сфере криптовалют безопасность активов и их использования является даже более важным аспектом, чем торговый опыт, прибыльная стратегия или крипто-бот. Однако несмотря на это, многие криптаны полностью или частично пренебрегают базовыми правилами по обеспечению личной безопасности в крипте.

Как обезопасить себя в крипте

Безопасность в криптовалюте является фундаментальной частью работы с данным видом цифрового актива. Сегодня рынок полон угроз: фишинг, взломы, хакерские атаки или утечка личных/биржевых данных. Именно поэтому, чтобы сохранить свои средства, необходимо выработать устойчивые привычки по информационной безопасности в криптовалюте, применять проверенные инструменты и не пренебрегать базовыми принципами защиты/цифровой гигиены.

Основные угрозы: взломы, фишинг, мошенничество

Одной из самых распространенных проблем остается фишинг в криптовалюте. Схема, когда пользователю подсовываются поддельные сайты или формы входа. Также все чаще встречаются утечки данных. Так в 2022 году произошёл инцидент с 3Commas, в результате которого утекли API-ключи пользователей. Биржа Binance предупредила о проблеме и рекомендовала отключить скомпрометированные ключи. По сей день этот случай является классическим примером угрозы при неосторожной работе с инструментами автоматизации.

Не стоит забывать и о многочисленных скам-проектах, обещающих гарантированную прибыль. Поскольку зачастую это все схемы Ponzi, которые рушатся, как только заканчивается поток новых инвесторов.

Где безопаснее держать криптовалюту: горячие и холодные кошельки

Вопрос при выборе вида кошелька стоит также довольно остро. Горячие кошельки подключены к интернету и удобны для повседневного использования, однако уязвимы для атак. Холодные кошельки, такие как Ledger или Trezor, не имеют постоянного подключения к сети, и потому являются оптимальным решением для долгосрочного хранения. Если вы хотите обеспечить надежную защиту криптокошелька, то выбирайте холодное хранилище, тем более, если речь идет о крупных суммах.

Безопасность на криптобиржах

Для повышения безопасности в крипте при работе с биржами всем следует активировать двухфакторную аутентификацию (2FA), регулярно менять пароли, использовать уникальные комбинации и по возможности избегать хранения больших сумм на централизованных площадках. Также следует проверять адрес сайта вручную, избегать фишинговых ссылок и по возможности использовать мультиподпись (multi-sig) для обеспечения высокого уровня безопасности.

Как защитить свой аккаунт на Veles

На платформе Veles реализованы механизмы усиленной безопасности. Во-первых, необходимо активировать 2FA. Во-вторых, ограничить доступ к API ключам только разрешёнными IP-адресами. В-третьих, приватный ключ должен храниться отдельно от публичных систем. Также важно не передавать seed-фразу никому — даже сотрудникам поддержки, и регулярно создавать резервные копии seed-фразы, сохраняя их офлайн.

Советы по безопасности при торговле с ботами

Вот несколько рекомендаций, которые помогут обеспечить безопасность торговых ботов и снизить потенциальные риски:

Используйте проверенные платформы и не доверяйте анонимным решениям с сомнительной репутацией.

Отключите права на вывод средств при генерации API-ключей.

Настройте лимиты, whitelisting по IP и убедитесь, что все данные передаются по защищенному каналу, поскольку именно он обеспечивает безопасную передачу данных.

Распространенные ошибки новичков в крипте

Многие новички совершают типичные ошибки. Они используют одинаковые пароли на разных сервисах, хранят seed-фразы в облачных хранилищах, отключают двухфакторную аутентификацию, устанавливают непроверенные расширения и доверяют непроверенным источникам в социальных сетях (Telegram, WhatsApp, Viber, X). Все эти действия непосредственно будут снижать ваш уровень безопасности в криптовалюте и увеличивать риск потери всех средств.

FAQ

1. Что важнее: холодное хранилище или биржа с высокой защитой?

Наилучший подход — использовать оба инструмента. Биржи подходят для активной торговли, холодное хранилище — для надежного хранения активов.

2. Можно ли доверять торговым ботам?

Да, если соблюдать базовые меры безопасности: использовать проверенные платформы, отключать вывод средств и внимательно настраивать API-доступ. Такова основа безопасной торговли.

3. Как не попасться на фишинг в криптовалюте?

Избегайте переходов по ссылкам из писем, проверяйте адреса сайтов вручную и обязательно используйте 2FA. Не передавайте свои данные никому, даже под предлогом «помощи».