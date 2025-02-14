Витрина готовых ботов | Что нужно знать перед запуском?

Команда Veles провела комплексное тестирование и обновление настроек, представленных на витрине готовых ботов Veles.

К описанию ботов прилагаются результаты бектестинга за период в 1 год. Также мы приложили рекомендации по оптимальному применению этих настроек в реальной торговле.

Перед запуском рекомендуется проводить бектестирование за последние недели для сверки их эффективности в текущей ситуации на рынке.

В случае негативного настроения на рынке рекомендуется воздержаться от их использования до момента восстановления рынка.

Активы, установленные для работы ботом, выбраны по топу капитализации CoinMarketCap. Настройки подойдут для работы на любой бирже, однако созданы исключительно под конкретную монету.

Что делать, чтобы избежать ликвидации?

Не запускайте ботов на весь депозит – выделяйте небольшую часть от общего баланса. Мы рекомендуем задействовать для всех ботов не более 30% от имеющихся средств (с учетом плеча тоже). Оставшаяся сумма необходима для поддержания позиции.

Торгуя ботом со стоп-лоссом рассчитывайте его стоимость относительного вашего баланса. На один стоп-лосс должно приходиться не более 1% от общей суммы на вашем счете. Чтобы узнать стоимость стоп-лосса в настройках бота, нажмите на кнопку "Предпросмотр", где будет показана его стоимость. Еще один способ – провести бектестирование стратегии за выбранный период и найти сделку с убытком.

Одним из способов избежать ликвидации – ручное усреднение, однако эту методику не рекомендуется использовать новичкам.

Также вы можете избегать просадки, используя методику ручного закрытия позиций на бирже перед проливом. Ознакомьтесь с подобной методикой в обучающем ролике.

Описание: Бот разработан исключительно в образовательных целях, чтобы изучить механизмы работы рынка и платформы. Плечо х6 дает возможность открывать сделки с минимальной суммой. Установлен стоп-лосс.

Сигналы: умеренные

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Описание: Бот для небольшого баланса в 50 USDT с х2 плечом. Мгновенно входит в сделку по рыночной цене, используя фильтр "Цена > 0". В последующих добавлениях ордеров использует функцию усреднения по сигналу, что позволяет постоянно оставаться в рынке и эффективно набирать позицию.

Сигналы: частые

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Описание:

Бот с одним ордером и стоп-лоссом, предназначенный для небольшого баланса в 100 USDT с плечом х2. Для входа в сделку применяется комбинация индикаторов MRC на различных таймфреймах. В алгоритме предусмотрена функция дополнительного закрытия убыточной сделки по сигналу индикатора (отсутствует минимальный PnL в Профите), что помогает снизить возможные потери от установленного стоп-лосса.

Сигналы: частые

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Описание: Бот с широкой сеткой ордеров, расставляет ордера в 20% перекрытии. Для входа использует сигнал комбинации индикаторов RSI на младшем и старшем таймфрейме.

Сигналы: умеренные

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Описание: Спотовый бот для заработка BNB, которые можно использовать для получения скидок на комиссии на Binance. Для торговли установлен депозит в 300 USDT. Для опционального усреднения сделки необходимо иметь в распоряжении 600 USDT, которые в случае просадки требуется разделить на два ручных усреднения.

Сигналы: редкие

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Описание: Спотовый бот с короткой сеткой перекрытия в 11%. Для входа в сделку задействует ряд трендовых индикаторов и канальный индикатор Дончиана на младших таймфреймах для увеличения частоты входа. Закрывает сделку по сигналу индикатора RSI на перепроданности.

Сигналы: частые

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Описание: Бот для баланса в 1000 USDT без плеча. Мгновенно входит в сделку по рыночной цене, используя фильтр "Цена > 0". В процессе усреднения задействованы 5 ордеров, которые получают сигнал от индикатора, оценивающего давление покупателей на актив.

Сигналы: частые

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Настройки, представленные в подборке, носят ознакомительный характер и не должны восприниматься как прямое руководство к действию или финансовая рекомендация.