Найдите своего помощника для трейдинга

Криптовалютный рынок — это шанс заработать, но зачем тратить время и нервы, если можно доверить торговлю ботам? Готовые решения от Veles Finance помогут вам автоматизировать процесс и увеличить прибыль — независимо от того, новичок вы или профи. Познакомьтесь с нашей витриной и выберите своего идеального помощника!

Почему боты — ваш путь к успеху?

  • Круглосуточно: Работают, пока вы отдыхаете.

  • Без эмоций: Только холодный расчёт и стратегия.

  • Для всех: Простота для новичков, гибкость для экспертов.

Топ-7 ботов от Veles Finance: выберите своего

  1. $1 Top Bot

    • Кому подойдёт: Тем, кто хочет начать с минимальных вложений.

    • Что делает: Использует тренды и индикаторы (ATR, RSI, SuperTrend) для точных сделок.

    • Особенность: Всего 1 USDT депозита — идеально для теста!

  2. Min Dep Bot

    • Кому подойдёт: Новичкам с небольшим бюджетом.

    • Что делает: Торгует с минимальным риском, фиксируя 0.5% прибыли.

    • Особенность: Начинайте с 50 USDT и растите постепенно.

  3. Trade Smart with $50

    • Кому подойдёт: Тем, кто ищет баланс между риском и доходом.

    • Что делает: Анализирует тренды (MACD) и уровни (Mean Reversion) для профита 1%.

    • Особенность: Умная торговля с депозита 50 USDT.

  4. 1 Ord + Stop Loss

    • Кому подойдёт: Любителям контроля и безопасности.

    • Что делает: Открывает одну сделку с чётким стоп-лоссом 8%.

    • Особенность: Простота и защита депозита от 100 USDT.

  5. RSI Grid

    • Кому подойдёт: Опытным трейдерам, любящим сеточную стратегию.

    • Что делает: Торгует на основе RSI с мартингейлом для роста прибыли.

    • Особенность: Депозит 300 USDT и гибкая сетка ордеров.

  6. BTC Spot

    • Кому подойдёт: Поклонникам биткоина и спотовой торговли.

    • Что делает: Использует MACD и Дончиан для точных входов.

    • Особенность: Депозит 500 USDT для уверенного старта.

  7. Fast Start Bot

    • Кому подойдёт: Тем, кто хочет быстро войти в игру.

    • Что делает: Распределяет ордера с минимальным профитом 0.5%.

    • Особенность: 1000 USDT и никаких плеч — чистая скорость!

Как запустить своего бота?

  1. Зарегистрируйтесь на Veles Finance.

  2. Выберите бота из витрины.

  3. Настройте или используйте готовые параметры.

  4. Запустите и следите за результатами.

    Рекомендация: Воспользуйтесь бектестами, чтобы протестировать без риска!

Риски? Мы вас прикроем!

Торговля — это всегда риск, но с ботами Veles он под контролем:

  • Начинайте с малых сумм.

  • Устанавливайте стоп-лоссы.

  • Проверяйте статистику в реальном времени.

Почему Veles Finance?

  • Доверие: Тысячи трейдеров уже с нами.

  • Простота: Интерфейс понятен с первого взгляда.

  • Поддержка: Эксперты на связи 24/7.

Ваш ход — выберите бота!

Готовые боты от Veles Finance — это ваш шанс торговать умнее и эффективнее. От $1 до $1000, от новичка до профи — найдите своего помощника и начните прямо сейчас!

Попробовать бесплатно

Настройки, представленные в подборке, носят ознакомительный характер и не должны восприниматься как прямое руководство к действию или финансовая рекомендация.

СтратегииКрипта с нуля