back
  • Все
  • Крипта с нуля
  • Свежее
  • Популярное
  • Акции
  • Новости
  • Аналитика
  • Обучение
  • Стратегии
  • Статистика Veles
    • Стейблкоин - что это такое простыми словами
    Дата публикации: 06.12.2024
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 06.12.2024
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 39

    Стейблкоин - что это такое простыми словами


    В мире криптовалют стейблкоины занимают особое место благодаря своей способности сочетать преимущества цифровых активов с устойчивостью к волатильности. Эти уникальные криптовалюты предлагают стабильность, привязанную к реальным активам, именно это делает их популярным инструментом как для торговли, так и для хранения средств. В данной статье мы разберем, что представляют из себя стейблкоины, их виды, все преимущества и недостатки, а также способы их использования.

    Стейблкоины - что это такое

    Стейблкоин (от англ. stablecoin) — это вид криптовалюты, курс которой привязан к стоимости стабильных активов из реальной финансовой системы, например, евро (EUR), доллара США (USD) или других активов. Главная цель стейблкоинов — уменьшение волатильности до минимума, которая характерна для традиционных криптовалют по типу альткоинов или Bitcoin и Ethereum.

    Примеры наиболее популярных стейблкоинов:

    • Tether (USDT) – стейблкоин, который привязан к доллару США (USD).

    • USD Coin (USDC) – централизованная криптовалюта, стоимость которой фиксирована относительно доллара США.

    • DAI – ERC20-токен на блокчейне Эфириума, цена которого непосредственно привязана к цене доллара.

    Почему стейблкоины важны

    1. Стабильность. По сравнению с большинством криптовалют, стоимость стейблкоинов остается постоянной, это делает их удобным инструментом для хранения средств.

    2. Гибкость. Они обеспечивают удобный переход между криптовалютными активами и фиатными деньгами.

    3. Инструмент для расчетов. Стейблкоины активно используются для трансграничных переводов и расчетов без необходимости в традиционных банках.

    4. Поддержка DeFi. Они играют ключевую роль в децентрализованных финансах (DeFi), где применяются для стейкинга, лендинга и торговли.

    Чем стейблкоины отличаются от других криптовалют

    1. Стабильный курс

    В отличие от других токенов, курс которых может значительно изменяться в течение короткого и длительного периодов, стейблкоины сохраняют неизменную стоимость, благодаря чему подходят для использования в расчетах.

    2. Обеспечение активами

    Стейблкоины обычно обеспечены:

    • Фиатной валютой (доллар, евро).

    • Криптовалютами.

    • Ценными металлами.

    3. Целевая аудитория

    Если традиционные криптовалюты популярны среди инвесторов, которые ищут высокую доходность, то стейблкоины привлекают пользователей, которым важны надежность и стабильность.

    Какие есть виды стейблкоинов

    1. Фиатно-обеспеченные стейблкоины

      • Привязаны к национальным валютам, к примеру, USDC или USDT.

      • Их резервные активы находятся в банках.

    2. Криптообеспеченные стейблкоины

      • Обеспечиваются криптовалютой (например, DAI).

      • Более децентрализованы, но их стабильность зависит от рынка криптовалют.

    3. Необеспеченные стейблкоины

      • Регулируются алгоритмами и смарт-контрактами для поддержания курса (например, UST).

      • Риск их использования выше из-за отсутствия реального обеспечения.

    4. Обеспеченные физическими активами

      • Привязаны к стоимости золота, серебра или нефти (например, Tether Gold).

    Варианты использования стейблкоинов

    1. Торговля и обмен

    • Хеджирование волатильности: Трейдеры могут конвертировать свои криптоактивы в стейблкоины во время высокой волатильности крипторынка для предотвращения потерь.

    • Торговля на криптовалютных биржах: Все биржи предлагают торговые пары с участием стейблкоинов. 

    2. Переводы и платежи

    • Международные переводы: Применение стейблкоинов для трансграничных платежей позволяет обойти высокие комиссии и задержки обычных банковских систем.

    • Микроплатежи: Благодаря низким комиссиям, стейблкоины идеально подходят для небольших транзакций, таких как оплата цифровых услуг или контента.

    • Сохранение стоимости: В странах с гиперинфляцией стейблкоины могут использоваться как альтернатива местным валютам для защиты сбережений.

    3. Децентрализованные финансы (DeFi)

    • Ликвидность: Все виды стейблкоинов активно применяются в DeFi-протоколах для предоставления ликвидности в пулы.

    • Кредитование и займы: Пользователи, владеющие стейблкоинами могут зарабатывать проценты, предоставляя их в кредит, или занимать средства под залог других активов.

    • Стейкинг и доходность: Стейблкоины участвуют в программах доходности, где пользователи получают вознаграждения за их размещение.

    4. Электронная коммерция

    • Оплата товаров и услуг: Некоторые интернет-магазины и платформы принимают платежи в стейблкоинах.

    • Подписки и регулярные платежи: Благодаря постоянной стоимости стейблкоины удобны для подписочных моделей, где важна фиксированная сумма оплаты.

    5. Инвестиции и накопления

    • Сохранение стоимости в криптовалюте: Инвесторы переводят прибыль от высоковолатильных активов в стейблкоины для защиты капитала.

    • Доступность: Благодаря их цифровой природе, стейблкоины могут быть легко распределены среди глобальной аудитории без посредников.

    6. Фондовые и деривативные рынки

    • Маржинальная торговля: Стейблкоины активно задействованы в качестве залога на криптовалютных биржах для открытия маржинальных позиций.

    • Токенизация активов: Они играют роль в создании токенизированных деривативов, связанных с реальными активами.

    7. Благотворительность и социальные проекты

    • Прозрачные пожертвования: Стейблкоины позволяют отслеживать все транзакции в блокчейне, что повышает доверие к благотворительным организациям.

    • Финансовая помощь: Они используются для отправки гуманитарной помощи в регионы, где традиционные банковские системы не работают эффективно.

    8. Корпоративное использование

    • Корпоративные расчеты: Компании могут использовать стейблкоины для упрощения и удешевления трансграничных расчетов.

    • Управление казначейством: Стейблкоины предоставляют компаниям возможность держать часть средств в цифровом формате, сохраняя их стоимость и ликвидность.

    9. Регулирование и государственные проекты

    • Цифровые валюты центральных банков (CBDC): Некоторые государства разрабатывают свои версии стейблкоинов для интеграции с традиционной финансовой системой.

    • Автоматизация налоговых и социальных выплат: Блокчейн технологии позволяют сделать такие операции в разы оперативнее и эффективнее.

    Как автоматизировать торговлю в стейблкоинах? 

    Торговые боты, работающие с USDT, дают возможность для тех, кто хочет торговать без потери своего свободного времени. USDT бот — это автоматизированное программное обеспечение, которое упрощает торговлю и помогает трейдерам осуществлять несколько сделок одновременно, используя USDT в качестве базовой валюты. На платформе Veles можно создать и настроить своего бота для торговли на 6 крупнейших криптобиржах – Bybit, Binance, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, кроме того можно выбрать уже готового бота из каталога.

    Самые популярные стейблкоины

    1. Tether (USDT)

    • Самый известный стейблкоин, широко используемый на криптобиржах.

    • Поддерживается долларом США.

    2. USD Coin (USDC)

    • Создан в партнерстве с Coinbase и Circle.

    • Прозрачно регулируется и регулярно проходит аудиты.

    3. Binance USD (BUSD)

    • Стейблкоин от Binance, соответствующий регуляторным стандартам США.

    4. DAI

    • Децентрализованный стейблкоин, управляемый протоколом MakerDAO.

    • Обеспечен криптовалютой.

    5. TrueUSD (TUSD)

    • Как и USDT привязан к доллару США и поддерживается независимыми аудитами.

    Преимущества и недостатки стейблкоинов

    Преимущества стейблкоинов

    1. Стабильность цены

    • Наличие привязки к реальным активам делает стейблкоины менее подверженными резким изменениям курса, что особенно важно для повседневных транзакций и хранения капитала.

    • Например, USDT, который привязан к доллару, поддерживает курс 1:1.

    2. Удобство при международных переводах

    • Быстрее и дешевле традиционных банковских переводов, особенно при пересечении границ.

    • Нет необходимости проходить через сложные валютные конверсии.

    3. Использование в децентрализованных финансах (DeFi)

    • Стейблкоины активно применяются в DeFi для кредитования, торговли и фарминга.

    • Они уменьшают риски, связанные с волатильностью базовых активов.

    4. Доступность для всех

    • В сравнении с банковскими системами, стейблкоины доступны любому с интернет-соединением, независимо от местоположения или банковского статуса.

    5. Защита от инфляции в некоторых странах

    • В регионах с гиперинфляцией (например, Венесуэла или Зимбабве) стейблкоины, привязанные к более стабильным валютам, могут выступать средством сохранения капитала.

    6. Простота интеграции с блокчейнами

    • Они поддерживаются на большинстве блокчейн-платформ, что делает их удобными для интеграции в смарт-контракты и приложения.

    7. Поддержка микротранзакций

    • Благодаря низким комиссиям в некоторых блокчейнах (например, Solana или Binance Smart Chain), стейблкоины идеально подходят для микроплатежей.

    8. Устойчивость к регулятивным изменениям

    • Многие стейблкоины (например, USDC) разрабатываются с учетом требований регуляторов, что делает их менее уязвимыми к запретам.

    Недостатки стейблкоинов

    1. Централизованность (для большинства стейблкоинов)

    • Многие стейблкоины, такие как USDT и USDC, выпускаются централизованными организациями, которые должны гарантировать наличие резервов. Это противоречит децентрализованной философии криптовалют.

    • Возможны риски банкротства эмитента или недобросовестного управления резервами.

    2. Риск недостатка обеспечения

    • В некоторых случаях резервы стейблкоинов могут быть недостаточны для покрытия всех выпущенных токенов.

    • Пример: Скандалы с Tether (USDT), где возникали вопросы о полном обеспечении их активов.

    3. Регулятивные риски

    • Правительства могут вводить строгие ограничения или запреты на использование стейблкоинов.

    • Например, некоторые страны уже обсуждают необходимость лицензирования или полного контроля над стейблкоинами.

    4. Ограниченная децентрализация

    • Алгоритмические стейблкоины, такие как UST (Terra), стремились быть полностью децентрализованными, но их стабильность может нарушаться при резких рыночных движениях, что случилось с крахом Terra в 2022 году.

    5. Зависимость от внешних активов

    • Фиат-поддерживаемые стейблкоины зависят от банковской системы, которая хранит резервы.

    • В случае заморозки счетов или экономических санкций выпуск и использование таких стейблкоинов могут быть ограничены.

    6. Технические риски

    • Уязвимости в смарт-контрактах, на которых работают децентрализованные стейблкоины.

    • Возможность взлома или эксплойтов может повлечь за собой потерю обеспечения или обесценивание.

    7. Ограниченная доходность

    • Стейблкоины не приносят прибыли, если их просто держать. Чтобы получать доход, пользователи должны участвовать в DeFi или других финансовых продуктах.

    Как можно купить стейблкоины

    1. Через криптовалютные биржи

    На биржах (Binance, Bybit, OKX) можно приобрести стейблкоины за фиатные валюты или криптовалюту.

    2. Через P2P-платформы

    Подходит для прямых сделок с другими пользователями.

    3. Через обменники

    Сервисы вроде BestChange позволяют обменивать рубли и многие другие валюты на стейблкоины.

    4. С помощью криптокошельков

    Некоторые кошельки (Trust Wallet, MetaMask) поддерживают покупку стейблкоинов через встроенные обменники.

    Заключение

    Стейблкоины — это важный инструмент на криптовалютном рынке, который сочетает преимущества цифровых активов и стабильность фиатных денег. Они стали неотъемлемой частью торговых операций, расчетов и инвестиций, предоставляя пользователям надежный и гибкий инструмент для работы с криптовалютой.

    FAQ

    1. Чем стейблкоины отличаются от обычных криптовалют?
    Стейблкоины имеют стабильный курс, который привязан к реальным активам, по сравнению с традиционными криптовалютами, курс которых подвержен сильным колебаниям.

    2. Какие стейблкоины наиболее надежны и распространены?
    Среди таких стейблкоинов можно выделить — USDC, USDT, DAI и BUSD.

    3. Какой стейблкоин лучше всего использовать для хранения средств?
    USDC и BUSD считаются наиболее надежными благодаря полному соответствию всем регуляторным стандартам.

    4. Могут ли стейблкоины обесцениться?
    Возможность обесценивания существует, если у стейблкоина отсутствует достаточное обеспечение или возникают проблемы с регуляцией.

    5. Где можно купить стейблкоины за рубли?
    Это можно сделать на криптобиржах, через P2P-платформы, обменники и кошельки с функцией покупки криптовалют.

    Теги