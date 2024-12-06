Стейблкоїн - що це таке простими словами

У світі криптовалют стейблкоїни посідають особливе місце завдяки своїй здатності поєднувати переваги цифрових активів зі стійкістю до волатильності. Ці унікальні криптовалюти пропонують стабільність, прив’язану до реальних активів, саме це робить їх популярним інструментом як для торгівлі, так і для зберігання коштів. У цій статті ми розберемо, що являють собою стейблкоїни, їхні види, всі переваги та недоліки, а також способи їхнього використання.

Стейблкоїни - що це таке

Стейблкоїни (від англ. stablecoin) - це різновид криптовалюти, курс якої прив’язаний до вартості стабільних активів із реальної фінансової системи, наприклад, євро (EUR), долара США (USD) або інших активів. Головна мета стейблкоїнів - зменшення волатильності до мінімуму, яка характерна для традиційних криптовалют на кшталт альткоїнів або Bitcoin та Ethereum.

Приклади найбільш популярних стейблкоїнів:

Tether (USDT) - стейблкоїн, який прив’язаний до долара США (USD).

USD Coin (USDC) - централізована криптовалюта, вартість якої фіксована відносно долара США.

DAI - ERC20-токен на блокчейні Ефіріума, ціна якого безпосередньо прив’язана до ціни долара.

Чому стейблкоїни важливі

1. Стабільність. Порівняно з більшістю криптовалют, вартість стейблкоїнів залишається постійною, це робить їх зручним інструментом для зберігання коштів.

2. Гнучкість. Вони забезпечують зручний перехід між криптовалютними активами та фіатними грошима.

3. Інструмент для розрахунків. Стейблкоїни активно використовуються для транскордонних переказів і розрахунків без необхідності в традиційних банках.

4. Підтримка DeFi. Вони відіграють ключову роль у децентралізованих фінансах (DeFi), де застосовуються для стейкінгу, лендингу і торгівлі.

Чим стейблкоїни відрізняються від інших криптовалют

1. Стабільний курс

На відміну від інших токенів, курс яких може значно змінюватися впродовж короткого та тривалого періодів, стейблкоїни зберігають незмінну вартість, завдяки чому підходять для використання в розрахунках.

2. забезпечення активами

Стейблкоїни зазвичай забезпечені:

Фіатною валютою (долар, євро).

Криптовалютами.

Цінними металами.

3. Цільова аудиторія

Якщо традиційні криптовалюти популярні серед інвесторів, які шукають високу прибутковість, то стейблкоїни привертають користувачів, яким важливі надійність і стабільність.

Які є види стейблкоїнів

1. Фіатно-забезпечені стейблкоїни

Прив’язані до національних валют, наприклад, USDC або USDT.

Їхні резервні активи знаходяться в банках.

2. Криптозабезпечені стейблкоїни

Забезпечуються криптовалютою (наприклад, DAI).

Більш децентралізовані, але їхня стабільність залежить від ринку криптовалют.

3. Незабезпечені стейблкоїни

Регулюються алгоритмами і смарт-контрактами для підтримки курсу (наприклад, UST).

Ризик їх використання вищий через відсутність реального забезпечення.

4. Забезпечені фізичними активами

Прив’язані до вартості золота, срібла або нафти (наприклад, Tether Gold).

Варіанти використання стейблкоїнів

1. Торгівля та обмін

Хеджування волатильності: Трейдери можуть конвертувати свої криптоактиви в стейблкоїни під час високої волатильності крипторинку для запобігання втрат.

Торгівля на криптовалютних біржах: Усі біржі пропонують торгові пари за участю стейблкоїнів.

2. Перекази та платежі

Міжнародні перекази: Застосування стейблкоїнів для транскордонних платежів дає змогу обійти високі комісії та затримки звичайних банківських систем.

Мікроплатежі: Завдяки низьким комісіям, стейблкоїни ідеально підходять для невеликих транзакцій, таких як оплата цифрових послуг або контенту.

Збереження вартості: У країнах з гіперінфляцією стейблкоїни можуть використовуватися як альтернатива місцевим валютам для захисту заощаджень.

3. Децентралізовані фінанси (DeFi)

Ліквідність: Усі види стейблкоїнів активно застосовуються в DeFi-протоколах для надання ліквідності в пули.

Кредитування і позики: Користувачі, які володіють стейблкоїнами, можуть заробляти відсотки, надаючи їх у кредит, або позичати кошти під заставу інших активів.

Стейкінг і прибутковість: Стейблкоїни беруть участь у програмах прибутковості, де користувачі отримують винагороди за їх розміщення.

4. Eлектронна комерція

Оплата товарів і послуг: Деякі інтернет-магазини та платформи приймають платежі в стейблкоїнах.

Підписки та регулярні платежі: Завдяки постійній вартості стейблкоїни зручні для передплатних моделей, де важлива фіксована сума оплати.

5. Інвестиції та накопичення

Збереження вартості в криптовалюті: Інвестори переводять прибуток від високоволатильних активів у стейблкоїни для захисту капіталу.

Доступність: Завдяки їхній цифровій природі, стейблкоїни можуть бути легко розподілені серед глобальної аудиторії без посередників.

6. Фондові та деривативні ринки

Маржинальна торгівля: Стейблкоїни активно задіяні як застава на криптовалютних біржах для відкриття маржинальних позицій.

Токенізація активів: Вони відіграють роль у створенні токенізованих деривативів, пов’язаних із реальними активами.

7. Благодійність і соціальні проєкти

Прозорі пожертвування: Стейблкоїни дають змогу відстежувати всі транзакції в блокчейні, що підвищує довіру до благодійних організацій.

Фінансова допомога: Їх використовують для відправлення гуманітарної допомоги в регіони, де традиційні банківські системи не працюють ефективно.

8. Корпоративне використання

Корпоративні розрахунки: Компанії можуть використовувати стейблкоїни для спрощення і здешевлення транскордонних розрахунків.

Управління казначейством: Стейблкоїни надають компаніям можливість тримати частину коштів у цифровому форматі, зберігаючи їхню вартість і ліквідність.

9. Регулювання та державні проєкти

Цифрові валюти центральних банків (CBDC): Деякі держави розробляють свої версії стейблкоїнів для інтеграції з традиційною фінансовою системою.

Автоматизація податкових і соціальних виплат: Блокчейн-технології дають змогу зробити такі операції в рази оперативнішими й ефективнішими.

Як автоматизувати торгівлю в стейблкоїнах?

Торгові боти, що працюють з USDT, дають можливість для тих, хто хоче торгувати без втрати свого вільного часу. USDT бот - це автоматизоване програмне забезпечення, яке спрощує торгівлю і допомагає трейдерам здійснювати кілька угод одночасно, використовуючи USDT як базову валюту. На платформі Veles можна створити і налаштувати свого бота для торгівлі на 6 найбільших криптобіржах - Bybit, Binance, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, крім того, можна вибрати вже готового бота з каталогу.

Найпопулярніші стейблкоїни

1. Tether (USDT)

Найвідоміший стейблкоїн, широко використовуваний на криптобіржах.

Підтримується доларом США.

2. USD Coin (USDC)

Створено в партнерстві з Coinbase і Circle.

Прозоро регулюється і регулярно проходить аудити.

3. Binance USD (BUSD)

Стейблкоїн від Binance, що відповідає регуляторним стандартам США.

4. DAI

Децентралізований стейблкоїн, керований протоколом MakerDAO.

Забезпечений криптовалютою.

5. TrueUSD (TUSD)

Як і USDT прив’язаний до долара США і підтримується незалежними аудитами.

Переваги та недоліки стейблкоїнів

Переваги стейблкоїнів

1. Стабільність ціни

Наявність прив’язки до реальних активів робить стейблкоїни менш схильними до різких змін курсу, що особливо важливо для повсякденних транзакцій і зберігання капіталу.

Наприклад, USDT, який прив’язаний до долара, підтримує курс 1:1.

2. Зручність при міжнародних переказах

Швидше і дешевше традиційних банківських переказів, особливо при перетині кордонів.

Немає необхідності проходити через складні валютні конверсії.

3. використання в децентралізованих фінансах (DeFi)

Стейблкоїни активно застосовуються в DeFi для кредитування, торгівлі та фармінгу.

Вони зменшують ризики, пов’язані з волатильністю базових активів.

4. Доступність для всіх

Порівняно з банківськими системами, стейблкоїни доступні будь-кому з інтернет-з’єднанням, незалежно від місця розташування або банківського статусу.

5. Захист від інфляції в деяких країнах

У регіонах з гіперінфляцією (наприклад, Венесуела або Зімбабве) стейблкоїни, прив’язані до більш стабільних валют, можуть виступати засобом збереження капіталу.

6. Простота інтеграції з блокчейнами

Їх підтримують на більшості блокчейн-платформ, що робить їх зручними для інтеграції в смарт-контракти та додатки.

7. Підтримка мікротранзакцій

Завдяки низьким комісіям у деяких блокчейнах (наприклад, Solana або Binance Smart Chain), стейблкоїни ідеально підходять для мікроплатежів.

8. Стійкість до регулятивних змін

Багато стейблкоїнів (наприклад, USDC) розробляються з урахуванням вимог регуляторів, що робить їх менш уразливими до заборон.

Недоліки стейблкоїнів

1. Централізованість (для більшості стейблкоїнів)

Багато стейблкоїнів, як-от USDT і USDC, випускаються централізованими організаціями, які повинні гарантувати наявність резервів. Це суперечить децентралізованій філософії криптовалют.

Можливі ризики банкрутства емітента або несумлінного управління резервами.

2. Ризик нестачі забезпечення

У деяких випадках резерви стейблкоїнів можуть бути недостатніми для покриття всіх випущених токенів.

Приклад: Скандали з Tether (USDT), де виникали питання про повне забезпечення їхніх активів.

3. Регулятивні ризики

Уряди можуть вводити суворі обмеження або заборони на використання стейблкоїнів.

Наприклад, деякі країни вже обговорюють необхідність ліцензування або повного контролю над стейблкоїнами.

4. обмежена децентралізація

Алгоритмічні стейблкоїни, такі як UST (Terra), прагнули бути повністю децентралізованими, але їхня стабільність може порушуватися під час різких ринкових рухів, що трапилося з крахом Terra у 2022 році.

5. Залежність від зовнішніх активів

Фіат-підтримувані стейблкоїни залежать від банківської системи, яка зберігає резерви.

У разі заморозки рахунків або економічних санкцій випуск і використання таких стейблкоїнів можуть бути обмежені.

6. Технічні ризики

Уразливості в смарт-контрактах, на яких працюють децентралізовані стейблкоїни.

Можливість злому або експлойтів може спричинити втрату забезпечення або знецінення.

7. Обмежена прибутковість

Стейблкоїни не приносять прибутку, якщо їх просто тримати. Щоб отримувати дохід, користувачі повинні брати участь у DeFi або інших фінансових продуктах.

Як можна купити стейблкоїни

1. Через криптовалютні біржі

На біржах (Binance, Bybit, OKX) можна придбати стейблкоїни за фіатні валюти або криптовалюту.

2. Через P2P-платформи

Підходить для прямих угод з іншими користувачами.

3. через обмінники

Сервіси на кшталт BestChange дають змогу обмінювати рублі та багато інших валют на стейблкоїни.

4. За допомогою криптогаманців

Деякі гаманці (Trust Wallet, MetaMask) підтримують купівлю стейблкоїнів через вбудовані обмінники.

Висновок

Стейблкоїни - це важливий інструмент на криптовалютному ринку, який поєднує переваги цифрових активів і стабільність фіатних грошей. Вони стали невід’ємною частиною торгових операцій, розрахунків та інвестицій, надаючи користувачам надійний і гнучкий інструмент для роботи з криптовалютою.

FAQ

1. Чим стейблкоїни відрізняються від звичайних криптовалют?

Стейблкоїни мають стабільний курс, який прив’язаний до реальних активів, порівняно з традиційними криптовалютами, курс яких схильний до сильних коливань.

2. Які стейблкоїни найбільш надійні та поширені?

Серед таких стейблкоїнів можна виділити - USDC, USDT, DAI і BUSD.

3. Який стейблкоїн найкраще використовувати для зберігання коштів?

USDC і BUSD вважаються найнадійнішими завдяки повній відповідності всім регуляторним стандартам.

4. Чи можуть стейблкоїни знецінитися?

Можливість знецінення існує, якщо у стейблкоїна відсутнє достатнє забезпечення або виникають проблеми з регуляцією.

5. Де можна купити стейблкоїни за рублі?

Це можна зробити на криптобіржах, через P2P-платформи, обмінники та гаманці з функцією купівлі криптовалют.