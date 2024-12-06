Стейблкоин - что это такое простыми словами

В мире криптовалют стейблкоины занимают особое место благодаря своей способности сочетать преимущества цифровых активов с устойчивостью к волатильности. Эти уникальные криптовалюты предлагают стабильность, привязанную к реальным активам, именно это делает их популярным инструментом как для торговли, так и для хранения средств. В данной статье мы разберем, что представляют из себя стейблкоины, их виды, все преимущества и недостатки, а также способы их использования.

Стейблкоины - что это такое

Стейблкоин (от англ. stablecoin) — это вид криптовалюты, курс которой привязан к стоимости стабильных активов из реальной финансовой системы, например, евро (EUR), доллара США (USD) или других активов. Главная цель стейблкоинов — уменьшение волатильности до минимума, которая характерна для традиционных криптовалют по типу альткоинов или Bitcoin и Ethereum.

Примеры наиболее популярных стейблкоинов:

Tether (USDT) – стейблкоин, который привязан к доллару США (USD).

USD Coin (USDC) – централизованная криптовалюта, стоимость которой фиксирована относительно доллара США.

DAI – ERC20-токен на блокчейне Эфириума, цена которого непосредственно привязана к цене доллара.

Почему стейблкоины важны

Стабильность. По сравнению с большинством криптовалют, стоимость стейблкоинов остается постоянной, это делает их удобным инструментом для хранения средств. Гибкость. Они обеспечивают удобный переход между криптовалютными активами и фиатными деньгами. Инструмент для расчетов. Стейблкоины активно используются для трансграничных переводов и расчетов без необходимости в традиционных банках. Поддержка DeFi. Они играют ключевую роль в децентрализованных финансах (DeFi), где применяются для стейкинга, лендинга и торговли.

Чем стейблкоины отличаются от других криптовалют

1. Стабильный курс

В отличие от других токенов, курс которых может значительно изменяться в течение короткого и длительного периодов, стейблкоины сохраняют неизменную стоимость, благодаря чему подходят для использования в расчетах.

2. Обеспечение активами

Стейблкоины обычно обеспечены:

Фиатной валютой (доллар, евро).

Криптовалютами.

Ценными металлами.

3. Целевая аудитория

Если традиционные криптовалюты популярны среди инвесторов, которые ищут высокую доходность, то стейблкоины привлекают пользователей, которым важны надежность и стабильность.

Какие есть виды стейблкоинов

Фиатно-обеспеченные стейблкоины Привязаны к национальным валютам, к примеру, USDC или USDT.

Их резервные активы находятся в банках. Криптообеспеченные стейблкоины Обеспечиваются криптовалютой (например, DAI).

Более децентрализованы, но их стабильность зависит от рынка криптовалют. Необеспеченные стейблкоины Регулируются алгоритмами и смарт-контрактами для поддержания курса (например, UST).

Риск их использования выше из-за отсутствия реального обеспечения. Обеспеченные физическими активами Привязаны к стоимости золота, серебра или нефти (например, Tether Gold).

Варианты использования стейблкоинов

1. Торговля и обмен

Хеджирование волатильности: Трейдеры могут конвертировать свои криптоактивы в стейблкоины во время высокой волатильности крипторынка для предотвращения потерь.

Торговля на криптовалютных биржах: Все биржи предлагают торговые пары с участием стейблкоинов.

2. Переводы и платежи

Международные переводы: Применение стейблкоинов для трансграничных платежей позволяет обойти высокие комиссии и задержки обычных банковских систем.

Микроплатежи: Благодаря низким комиссиям, стейблкоины идеально подходят для небольших транзакций, таких как оплата цифровых услуг или контента.

Сохранение стоимости: В странах с гиперинфляцией стейблкоины могут использоваться как альтернатива местным валютам для защиты сбережений.

3. Децентрализованные финансы (DeFi)

Ликвидность: Все виды стейблкоинов активно применяются в DeFi-протоколах для предоставления ликвидности в пулы.

Кредитование и займы: Пользователи, владеющие стейблкоинами могут зарабатывать проценты, предоставляя их в кредит, или занимать средства под залог других активов.

Стейкинг и доходность: Стейблкоины участвуют в программах доходности, где пользователи получают вознаграждения за их размещение.

4. Электронная коммерция

Оплата товаров и услуг: Некоторые интернет-магазины и платформы принимают платежи в стейблкоинах.

Подписки и регулярные платежи: Благодаря постоянной стоимости стейблкоины удобны для подписочных моделей, где важна фиксированная сумма оплаты.

5. Инвестиции и накопления

Сохранение стоимости в криптовалюте: Инвесторы переводят прибыль от высоковолатильных активов в стейблкоины для защиты капитала.

Доступность: Благодаря их цифровой природе, стейблкоины могут быть легко распределены среди глобальной аудитории без посредников.

6. Фондовые и деривативные рынки

Маржинальная торговля: Стейблкоины активно задействованы в качестве залога на криптовалютных биржах для открытия маржинальных позиций.

Токенизация активов: Они играют роль в создании токенизированных деривативов, связанных с реальными активами.

7. Благотворительность и социальные проекты

Прозрачные пожертвования: Стейблкоины позволяют отслеживать все транзакции в блокчейне, что повышает доверие к благотворительным организациям.

Финансовая помощь: Они используются для отправки гуманитарной помощи в регионы, где традиционные банковские системы не работают эффективно.

8. Корпоративное использование

Корпоративные расчеты: Компании могут использовать стейблкоины для упрощения и удешевления трансграничных расчетов.

Управление казначейством: Стейблкоины предоставляют компаниям возможность держать часть средств в цифровом формате, сохраняя их стоимость и ликвидность.

9. Регулирование и государственные проекты

Цифровые валюты центральных банков (CBDC): Некоторые государства разрабатывают свои версии стейблкоинов для интеграции с традиционной финансовой системой.

Автоматизация налоговых и социальных выплат: Блокчейн технологии позволяют сделать такие операции в разы оперативнее и эффективнее.

Как автоматизировать торговлю в стейблкоинах?

Торговые боты, работающие с USDT, дают возможность для тех, кто хочет торговать без потери своего свободного времени. USDT бот — это автоматизированное программное обеспечение, которое упрощает торговлю и помогает трейдерам осуществлять несколько сделок одновременно, используя USDT в качестве базовой валюты. На платформе Veles можно создать и настроить своего бота для торговли на 6 крупнейших криптобиржах – Bybit, Binance, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, кроме того можно выбрать уже готового бота из каталога.

Самые популярные стейблкоины

1. Tether (USDT)

Самый известный стейблкоин, широко используемый на криптобиржах.

Поддерживается долларом США.

2. USD Coin (USDC)

Создан в партнерстве с Coinbase и Circle.

Прозрачно регулируется и регулярно проходит аудиты.

3. Binance USD (BUSD)

Стейблкоин от Binance, соответствующий регуляторным стандартам США.

4. DAI

Децентрализованный стейблкоин, управляемый протоколом MakerDAO.

Обеспечен криптовалютой.

5. TrueUSD (TUSD)

Как и USDT привязан к доллару США и поддерживается независимыми аудитами.

Преимущества и недостатки стейблкоинов

Преимущества стейблкоинов

1. Стабильность цены

Наличие привязки к реальным активам делает стейблкоины менее подверженными резким изменениям курса, что особенно важно для повседневных транзакций и хранения капитала.

Например, USDT, который привязан к доллару, поддерживает курс 1:1.

2. Удобство при международных переводах

Быстрее и дешевле традиционных банковских переводов, особенно при пересечении границ.

Нет необходимости проходить через сложные валютные конверсии.

3. Использование в децентрализованных финансах (DeFi)

Стейблкоины активно применяются в DeFi для кредитования, торговли и фарминга.

Они уменьшают риски, связанные с волатильностью базовых активов.

4. Доступность для всех

В сравнении с банковскими системами, стейблкоины доступны любому с интернет-соединением, независимо от местоположения или банковского статуса.

5. Защита от инфляции в некоторых странах

В регионах с гиперинфляцией (например, Венесуэла или Зимбабве) стейблкоины, привязанные к более стабильным валютам, могут выступать средством сохранения капитала.

6. Простота интеграции с блокчейнами

Они поддерживаются на большинстве блокчейн-платформ, что делает их удобными для интеграции в смарт-контракты и приложения.

7. Поддержка микротранзакций

Благодаря низким комиссиям в некоторых блокчейнах (например, Solana или Binance Smart Chain), стейблкоины идеально подходят для микроплатежей.

8. Устойчивость к регулятивным изменениям

Многие стейблкоины (например, USDC) разрабатываются с учетом требований регуляторов, что делает их менее уязвимыми к запретам.

Недостатки стейблкоинов

1. Централизованность (для большинства стейблкоинов)

Многие стейблкоины, такие как USDT и USDC, выпускаются централизованными организациями, которые должны гарантировать наличие резервов. Это противоречит децентрализованной философии криптовалют.

Возможны риски банкротства эмитента или недобросовестного управления резервами.

2. Риск недостатка обеспечения

В некоторых случаях резервы стейблкоинов могут быть недостаточны для покрытия всех выпущенных токенов.

Пример: Скандалы с Tether (USDT), где возникали вопросы о полном обеспечении их активов.

3. Регулятивные риски

Правительства могут вводить строгие ограничения или запреты на использование стейблкоинов.

Например, некоторые страны уже обсуждают необходимость лицензирования или полного контроля над стейблкоинами.

4. Ограниченная децентрализация

Алгоритмические стейблкоины, такие как UST (Terra), стремились быть полностью децентрализованными, но их стабильность может нарушаться при резких рыночных движениях, что случилось с крахом Terra в 2022 году.

5. Зависимость от внешних активов

Фиат-поддерживаемые стейблкоины зависят от банковской системы, которая хранит резервы.

В случае заморозки счетов или экономических санкций выпуск и использование таких стейблкоинов могут быть ограничены.

6. Технические риски

Уязвимости в смарт-контрактах, на которых работают децентрализованные стейблкоины.

Возможность взлома или эксплойтов может повлечь за собой потерю обеспечения или обесценивание.

7. Ограниченная доходность

Стейблкоины не приносят прибыли, если их просто держать. Чтобы получать доход, пользователи должны участвовать в DeFi или других финансовых продуктах.

Как можно купить стейблкоины

1. Через криптовалютные биржи

На биржах (Binance, Bybit, OKX) можно приобрести стейблкоины за фиатные валюты или криптовалюту.

2. Через P2P-платформы

Подходит для прямых сделок с другими пользователями.

3. Через обменники

Сервисы вроде BestChange позволяют обменивать рубли и многие другие валюты на стейблкоины.

4. С помощью криптокошельков

Некоторые кошельки (Trust Wallet, MetaMask) поддерживают покупку стейблкоинов через встроенные обменники.

Заключение

Стейблкоины — это важный инструмент на криптовалютном рынке, который сочетает преимущества цифровых активов и стабильность фиатных денег. Они стали неотъемлемой частью торговых операций, расчетов и инвестиций, предоставляя пользователям надежный и гибкий инструмент для работы с криптовалютой.

FAQ

1. Чем стейблкоины отличаются от обычных криптовалют?

Стейблкоины имеют стабильный курс, который привязан к реальным активам, по сравнению с традиционными криптовалютами, курс которых подвержен сильным колебаниям.

2. Какие стейблкоины наиболее надежны и распространены?

Среди таких стейблкоинов можно выделить — USDC, USDT, DAI и BUSD.

3. Какой стейблкоин лучше всего использовать для хранения средств?

USDC и BUSD считаются наиболее надежными благодаря полному соответствию всем регуляторным стандартам.

4. Могут ли стейблкоины обесцениться?

Возможность обесценивания существует, если у стейблкоина отсутствует достаточное обеспечение или возникают проблемы с регуляцией.

5. Где можно купить стейблкоины за рубли?

Это можно сделать на криптобиржах, через P2P-платформы, обменники и кошельки с функцией покупки криптовалют.