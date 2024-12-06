English Українська
Стейблкоин - что это такое простыми словами
Дата публикации:
Время на чтение:

Стейблкоин - что это такое простыми словами

В мире криптовалют стейблкоины занимают особое место благодаря своей способности сочетать преимущества цифровых активов с устойчивостью к волатильности. Эти уникальные криптовалюты предлагают стабильность, привязанную к реальным активам, именно это делает их популярным инструментом как для торговли, так и для хранения средств. В данной статье мы разберем, что представляют из себя стейблкоины, их виды, все преимущества и недостатки, а также способы их использования.

Стейблкоины - что это такое

Стейблкоин (от англ. stablecoin) — это вид криптовалюты, курс которой привязан к стоимости стабильных активов из реальной финансовой системы, например, евро (EUR), доллара США (USD) или других активов. Главная цель стейблкоинов — уменьшение волатильности до минимума, которая характерна для традиционных криптовалют по типу альткоинов или Bitcoin и Ethereum.

Примеры наиболее популярных стейблкоинов:

  • Tether (USDT) – стейблкоин, который привязан к доллару США (USD).

  • USD Coin (USDC) – централизованная криптовалюта, стоимость которой фиксирована относительно доллара США.

  • DAI – ERC20-токен на блокчейне Эфириума, цена которого непосредственно привязана к цене доллара.

Почему стейблкоины важны

  1. Стабильность. По сравнению с большинством криптовалют, стоимость стейблкоинов остается постоянной, это делает их удобным инструментом для хранения средств.

  2. Гибкость. Они обеспечивают удобный переход между криптовалютными активами и фиатными деньгами.

  3. Инструмент для расчетов. Стейблкоины активно используются для трансграничных переводов и расчетов без необходимости в традиционных банках.

  4. Поддержка DeFi. Они играют ключевую роль в децентрализованных финансах (DeFi), где применяются для стейкинга, лендинга и торговли.

Чем стейблкоины отличаются от других криптовалют

1. Стабильный курс

В отличие от других токенов, курс которых может значительно изменяться в течение короткого и длительного периодов, стейблкоины сохраняют неизменную стоимость, благодаря чему подходят для использования в расчетах.

2. Обеспечение активами

Стейблкоины обычно обеспечены:

  • Фиатной валютой (доллар, евро).

  • Криптовалютами.

  • Ценными металлами.

3. Целевая аудитория

Если традиционные криптовалюты популярны среди инвесторов, которые ищут высокую доходность, то стейблкоины привлекают пользователей, которым важны надежность и стабильность.

Какие есть виды стейблкоинов

  1. Фиатно-обеспеченные стейблкоины

    • Привязаны к национальным валютам, к примеру, USDC или USDT.

    • Их резервные активы находятся в банках.

  2. Криптообеспеченные стейблкоины

    • Обеспечиваются криптовалютой (например, DAI).

    • Более децентрализованы, но их стабильность зависит от рынка криптовалют.

  3. Необеспеченные стейблкоины

    • Регулируются алгоритмами и смарт-контрактами для поддержания курса (например, UST).

    • Риск их использования выше из-за отсутствия реального обеспечения.

  4. Обеспеченные физическими активами

    • Привязаны к стоимости золота, серебра или нефти (например, Tether Gold).

Варианты использования стейблкоинов

1. Торговля и обмен

  • Хеджирование волатильности: Трейдеры могут конвертировать свои криптоактивы в стейблкоины во время высокой волатильности крипторынка для предотвращения потерь.

  • Торговля на криптовалютных биржах: Все биржи предлагают торговые пары с участием стейблкоинов.

2. Переводы и платежи

  • Международные переводы: Применение стейблкоинов для трансграничных платежей позволяет обойти высокие комиссии и задержки обычных банковских систем.

  • Микроплатежи: Благодаря низким комиссиям, стейблкоины идеально подходят для небольших транзакций, таких как оплата цифровых услуг или контента.

  • Сохранение стоимости: В странах с гиперинфляцией стейблкоины могут использоваться как альтернатива местным валютам для защиты сбережений.

3. Децентрализованные финансы (DeFi)

  • Ликвидность: Все виды стейблкоинов активно применяются в DeFi-протоколах для предоставления ликвидности в пулы.

  • Кредитование и займы: Пользователи, владеющие стейблкоинами могут зарабатывать проценты, предоставляя их в кредит, или занимать средства под залог других активов.

  • Стейкинг и доходность: Стейблкоины участвуют в программах доходности, где пользователи получают вознаграждения за их размещение.

4. Электронная коммерция

  • Оплата товаров и услуг: Некоторые интернет-магазины и платформы принимают платежи в стейблкоинах.

  • Подписки и регулярные платежи: Благодаря постоянной стоимости стейблкоины удобны для подписочных моделей, где важна фиксированная сумма оплаты.

5. Инвестиции и накопления

  • Сохранение стоимости в криптовалюте: Инвесторы переводят прибыль от высоковолатильных активов в стейблкоины для защиты капитала.

  • Доступность: Благодаря их цифровой природе, стейблкоины могут быть легко распределены среди глобальной аудитории без посредников.

6. Фондовые и деривативные рынки

  • Маржинальная торговля: Стейблкоины активно задействованы в качестве залога на криптовалютных биржах для открытия маржинальных позиций.

  • Токенизация активов: Они играют роль в создании токенизированных деривативов, связанных с реальными активами.

7. Благотворительность и социальные проекты

  • Прозрачные пожертвования: Стейблкоины позволяют отслеживать все транзакции в блокчейне, что повышает доверие к благотворительным организациям.

  • Финансовая помощь: Они используются для отправки гуманитарной помощи в регионы, где традиционные банковские системы не работают эффективно.

8. Корпоративное использование

  • Корпоративные расчеты: Компании могут использовать стейблкоины для упрощения и удешевления трансграничных расчетов.

  • Управление казначейством: Стейблкоины предоставляют компаниям возможность держать часть средств в цифровом формате, сохраняя их стоимость и ликвидность.

9. Регулирование и государственные проекты

  • Цифровые валюты центральных банков (CBDC): Некоторые государства разрабатывают свои версии стейблкоинов для интеграции с традиционной финансовой системой.

  • Автоматизация налоговых и социальных выплат: Блокчейн технологии позволяют сделать такие операции в разы оперативнее и эффективнее.

Как автоматизировать торговлю в стейблкоинах?

Торговые боты, работающие с USDT, дают возможность для тех, кто хочет торговать без потери своего свободного времени. USDT бот — это автоматизированное программное обеспечение, которое упрощает торговлю и помогает трейдерам осуществлять несколько сделок одновременно, используя USDT в качестве базовой валюты. На платформе Veles можно создать и настроить своего бота для торговли на 6 крупнейших криптобиржах – Bybit, Binance, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, кроме того можно выбрать уже готового бота из каталога.

Самые популярные стейблкоины

1. Tether (USDT)

  • Самый известный стейблкоин, широко используемый на криптобиржах.

  • Поддерживается долларом США.

2. USD Coin (USDC)

  • Создан в партнерстве с Coinbase и Circle.

  • Прозрачно регулируется и регулярно проходит аудиты.

3. Binance USD (BUSD)

  • Стейблкоин от Binance, соответствующий регуляторным стандартам США.

4. DAI

  • Децентрализованный стейблкоин, управляемый протоколом MakerDAO.

  • Обеспечен криптовалютой.

5. TrueUSD (TUSD)

  • Как и USDT привязан к доллару США и поддерживается независимыми аудитами.

Преимущества и недостатки стейблкоинов

Преимущества стейблкоинов

1. Стабильность цены

  • Наличие привязки к реальным активам делает стейблкоины менее подверженными резким изменениям курса, что особенно важно для повседневных транзакций и хранения капитала.

  • Например, USDT, который привязан к доллару, поддерживает курс 1:1.

2. Удобство при международных переводах

  • Быстрее и дешевле традиционных банковских переводов, особенно при пересечении границ.

  • Нет необходимости проходить через сложные валютные конверсии.

3. Использование в децентрализованных финансах (DeFi)

  • Стейблкоины активно применяются в DeFi для кредитования, торговли и фарминга.

  • Они уменьшают риски, связанные с волатильностью базовых активов.

4. Доступность для всех

  • В сравнении с банковскими системами, стейблкоины доступны любому с интернет-соединением, независимо от местоположения или банковского статуса.

5. Защита от инфляции в некоторых странах

  • В регионах с гиперинфляцией (например, Венесуэла или Зимбабве) стейблкоины, привязанные к более стабильным валютам, могут выступать средством сохранения капитала.

6. Простота интеграции с блокчейнами

  • Они поддерживаются на большинстве блокчейн-платформ, что делает их удобными для интеграции в смарт-контракты и приложения.

7. Поддержка микротранзакций

  • Благодаря низким комиссиям в некоторых блокчейнах (например, Solana или Binance Smart Chain), стейблкоины идеально подходят для микроплатежей.

8. Устойчивость к регулятивным изменениям

  • Многие стейблкоины (например, USDC) разрабатываются с учетом требований регуляторов, что делает их менее уязвимыми к запретам.

Недостатки стейблкоинов

1. Централизованность (для большинства стейблкоинов)

  • Многие стейблкоины, такие как USDT и USDC, выпускаются централизованными организациями, которые должны гарантировать наличие резервов. Это противоречит децентрализованной философии криптовалют.

  • Возможны риски банкротства эмитента или недобросовестного управления резервами.

2. Риск недостатка обеспечения

  • В некоторых случаях резервы стейблкоинов могут быть недостаточны для покрытия всех выпущенных токенов.

  • Пример: Скандалы с Tether (USDT), где возникали вопросы о полном обеспечении их активов.

3. Регулятивные риски

  • Правительства могут вводить строгие ограничения или запреты на использование стейблкоинов.

  • Например, некоторые страны уже обсуждают необходимость лицензирования или полного контроля над стейблкоинами.

4. Ограниченная децентрализация

  • Алгоритмические стейблкоины, такие как UST (Terra), стремились быть полностью децентрализованными, но их стабильность может нарушаться при резких рыночных движениях, что случилось с крахом Terra в 2022 году.

5. Зависимость от внешних активов

  • Фиат-поддерживаемые стейблкоины зависят от банковской системы, которая хранит резервы.

  • В случае заморозки счетов или экономических санкций выпуск и использование таких стейблкоинов могут быть ограничены.

6. Технические риски

  • Уязвимости в смарт-контрактах, на которых работают децентрализованные стейблкоины.

  • Возможность взлома или эксплойтов может повлечь за собой потерю обеспечения или обесценивание.

7. Ограниченная доходность

  • Стейблкоины не приносят прибыли, если их просто держать. Чтобы получать доход, пользователи должны участвовать в DeFi или других финансовых продуктах.

Как можно купить стейблкоины

1. Через криптовалютные биржи

На биржах (Binance, Bybit, OKX) можно приобрести стейблкоины за фиатные валюты или криптовалюту.

2. Через P2P-платформы

Подходит для прямых сделок с другими пользователями.

3. Через обменники

Сервисы вроде BestChange позволяют обменивать рубли и многие другие валюты на стейблкоины.

4. С помощью криптокошельков

Некоторые кошельки (Trust Wallet, MetaMask) поддерживают покупку стейблкоинов через встроенные обменники.

Заключение

Стейблкоины — это важный инструмент на криптовалютном рынке, который сочетает преимущества цифровых активов и стабильность фиатных денег. Они стали неотъемлемой частью торговых операций, расчетов и инвестиций, предоставляя пользователям надежный и гибкий инструмент для работы с криптовалютой.

FAQ

1. Чем стейблкоины отличаются от обычных криптовалют?
Стейблкоины имеют стабильный курс, который привязан к реальным активам, по сравнению с традиционными криптовалютами, курс которых подвержен сильным колебаниям.

2. Какие стейблкоины наиболее надежны и распространены?
Среди таких стейблкоинов можно выделить — USDC, USDT, DAI и BUSD.

3. Какой стейблкоин лучше всего использовать для хранения средств?
USDC и BUSD считаются наиболее надежными благодаря полному соответствию всем регуляторным стандартам.

4. Могут ли стейблкоины обесцениться?
Возможность обесценивания существует, если у стейблкоина отсутствует достаточное обеспечение или возникают проблемы с регуляцией.

5. Где можно купить стейблкоины за рубли?
Это можно сделать на криптобиржах, через P2P-платформы, обменники и кошельки с функцией покупки криптовалют.

