Стейблкоин - что это такое простыми словами
В мире криптовалют стейблкоины занимают особое место благодаря своей способности сочетать преимущества цифровых активов с устойчивостью к волатильности. Эти уникальные криптовалюты предлагают стабильность, привязанную к реальным активам, именно это делает их популярным инструментом как для торговли, так и для хранения средств. В данной статье мы разберем, что представляют из себя стейблкоины, их виды, все преимущества и недостатки, а также способы их использования.
Стейблкоины - что это такое
Стейблкоин (от англ. stablecoin) — это вид криптовалюты, курс которой привязан к стоимости стабильных активов из реальной финансовой системы, например, евро (EUR), доллара США (USD) или других активов. Главная цель стейблкоинов — уменьшение волатильности до минимума, которая характерна для традиционных криптовалют по типу альткоинов или Bitcoin и Ethereum.
Примеры наиболее популярных стейблкоинов:
-
Tether (USDT) – стейблкоин, который привязан к доллару США (USD).
-
USD Coin (USDC) – централизованная криптовалюта, стоимость которой фиксирована относительно доллара США.
-
DAI – ERC20-токен на блокчейне Эфириума, цена которого непосредственно привязана к цене доллара.
Почему стейблкоины важны
-
Стабильность. По сравнению с большинством криптовалют, стоимость стейблкоинов остается постоянной, это делает их удобным инструментом для хранения средств.
-
Гибкость. Они обеспечивают удобный переход между криптовалютными активами и фиатными деньгами.
-
Инструмент для расчетов. Стейблкоины активно используются для трансграничных переводов и расчетов без необходимости в традиционных банках.
-
Поддержка DeFi. Они играют ключевую роль в децентрализованных финансах (DeFi), где применяются для стейкинга, лендинга и торговли.
Чем стейблкоины отличаются от других криптовалют
1. Стабильный курс
В отличие от других токенов, курс которых может значительно изменяться в течение короткого и длительного периодов, стейблкоины сохраняют неизменную стоимость, благодаря чему подходят для использования в расчетах.
2. Обеспечение активами
Стейблкоины обычно обеспечены:
-
Фиатной валютой (доллар, евро).
-
Криптовалютами.
-
Ценными металлами.
3. Целевая аудитория
Если традиционные криптовалюты популярны среди инвесторов, которые ищут высокую доходность, то стейблкоины привлекают пользователей, которым важны надежность и стабильность.
Какие есть виды стейблкоинов
-
Фиатно-обеспеченные стейблкоины
-
Привязаны к национальным валютам, к примеру, USDC или USDT.
-
Их резервные активы находятся в банках.
-
-
Криптообеспеченные стейблкоины
-
Обеспечиваются криптовалютой (например, DAI).
-
Более децентрализованы, но их стабильность зависит от рынка криптовалют.
-
-
Необеспеченные стейблкоины
-
Регулируются алгоритмами и смарт-контрактами для поддержания курса (например, UST).
-
Риск их использования выше из-за отсутствия реального обеспечения.
-
-
Обеспеченные физическими активами
- Привязаны к стоимости золота, серебра или нефти (например, Tether Gold).
Варианты использования стейблкоинов
1. Торговля и обмен
-
Хеджирование волатильности: Трейдеры могут конвертировать свои криптоактивы в стейблкоины во время высокой волатильности крипторынка для предотвращения потерь.
-
Торговля на криптовалютных биржах: Все биржи предлагают торговые пары с участием стейблкоинов.
2. Переводы и платежи
-
Международные переводы: Применение стейблкоинов для трансграничных платежей позволяет обойти высокие комиссии и задержки обычных банковских систем.
-
Микроплатежи: Благодаря низким комиссиям, стейблкоины идеально подходят для небольших транзакций, таких как оплата цифровых услуг или контента.
-
Сохранение стоимости: В странах с гиперинфляцией стейблкоины могут использоваться как альтернатива местным валютам для защиты сбережений.
3. Децентрализованные финансы (DeFi)
-
Ликвидность: Все виды стейблкоинов активно применяются в DeFi-протоколах для предоставления ликвидности в пулы.
-
Кредитование и займы: Пользователи, владеющие стейблкоинами могут зарабатывать проценты, предоставляя их в кредит, или занимать средства под залог других активов.
-
Стейкинг и доходность: Стейблкоины участвуют в программах доходности, где пользователи получают вознаграждения за их размещение.
4. Электронная коммерция
-
Оплата товаров и услуг: Некоторые интернет-магазины и платформы принимают платежи в стейблкоинах.
-
Подписки и регулярные платежи: Благодаря постоянной стоимости стейблкоины удобны для подписочных моделей, где важна фиксированная сумма оплаты.
5. Инвестиции и накопления
-
Сохранение стоимости в криптовалюте: Инвесторы переводят прибыль от высоковолатильных активов в стейблкоины для защиты капитала.
-
Доступность: Благодаря их цифровой природе, стейблкоины могут быть легко распределены среди глобальной аудитории без посредников.
6. Фондовые и деривативные рынки
-
Маржинальная торговля: Стейблкоины активно задействованы в качестве залога на криптовалютных биржах для открытия маржинальных позиций.
-
Токенизация активов: Они играют роль в создании токенизированных деривативов, связанных с реальными активами.
7. Благотворительность и социальные проекты
-
Прозрачные пожертвования: Стейблкоины позволяют отслеживать все транзакции в блокчейне, что повышает доверие к благотворительным организациям.
-
Финансовая помощь: Они используются для отправки гуманитарной помощи в регионы, где традиционные банковские системы не работают эффективно.
8. Корпоративное использование
-
Корпоративные расчеты: Компании могут использовать стейблкоины для упрощения и удешевления трансграничных расчетов.
-
Управление казначейством: Стейблкоины предоставляют компаниям возможность держать часть средств в цифровом формате, сохраняя их стоимость и ликвидность.
9. Регулирование и государственные проекты
-
Цифровые валюты центральных банков (CBDC): Некоторые государства разрабатывают свои версии стейблкоинов для интеграции с традиционной финансовой системой.
-
Автоматизация налоговых и социальных выплат: Блокчейн технологии позволяют сделать такие операции в разы оперативнее и эффективнее.
Как автоматизировать торговлю в стейблкоинах?
Торговые боты, работающие с USDT, дают возможность для тех, кто хочет торговать без потери своего свободного времени. USDT бот — это автоматизированное программное обеспечение, которое упрощает торговлю и помогает трейдерам осуществлять несколько сделок одновременно, используя USDT в качестве базовой валюты. На платформе Veles можно создать и настроить своего бота для торговли на 6 крупнейших криптобиржах – Bybit, Binance, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, кроме того можно выбрать уже готового бота из каталога.
Самые популярные стейблкоины
1. Tether (USDT)
-
Самый известный стейблкоин, широко используемый на криптобиржах.
-
Поддерживается долларом США.
2. USD Coin (USDC)
-
Создан в партнерстве с Coinbase и Circle.
-
Прозрачно регулируется и регулярно проходит аудиты.
3. Binance USD (BUSD)
- Стейблкоин от Binance, соответствующий регуляторным стандартам США.
4. DAI
-
Децентрализованный стейблкоин, управляемый протоколом MakerDAO.
-
Обеспечен криптовалютой.
5. TrueUSD (TUSD)
- Как и USDT привязан к доллару США и поддерживается независимыми аудитами.
Преимущества и недостатки стейблкоинов
Преимущества стейблкоинов
1. Стабильность цены
-
Наличие привязки к реальным активам делает стейблкоины менее подверженными резким изменениям курса, что особенно важно для повседневных транзакций и хранения капитала.
-
Например, USDT, который привязан к доллару, поддерживает курс 1:1.
2. Удобство при международных переводах
-
Быстрее и дешевле традиционных банковских переводов, особенно при пересечении границ.
-
Нет необходимости проходить через сложные валютные конверсии.
3. Использование в децентрализованных финансах (DeFi)
-
Стейблкоины активно применяются в DeFi для кредитования, торговли и фарминга.
-
Они уменьшают риски, связанные с волатильностью базовых активов.
4. Доступность для всех
- В сравнении с банковскими системами, стейблкоины доступны любому с интернет-соединением, независимо от местоположения или банковского статуса.
5. Защита от инфляции в некоторых странах
- В регионах с гиперинфляцией (например, Венесуэла или Зимбабве) стейблкоины, привязанные к более стабильным валютам, могут выступать средством сохранения капитала.
6. Простота интеграции с блокчейнами
- Они поддерживаются на большинстве блокчейн-платформ, что делает их удобными для интеграции в смарт-контракты и приложения.
7. Поддержка микротранзакций
- Благодаря низким комиссиям в некоторых блокчейнах (например, Solana или Binance Smart Chain), стейблкоины идеально подходят для микроплатежей.
8. Устойчивость к регулятивным изменениям
- Многие стейблкоины (например, USDC) разрабатываются с учетом требований регуляторов, что делает их менее уязвимыми к запретам.
Недостатки стейблкоинов
1. Централизованность (для большинства стейблкоинов)
-
Многие стейблкоины, такие как USDT и USDC, выпускаются централизованными организациями, которые должны гарантировать наличие резервов. Это противоречит децентрализованной философии криптовалют.
-
Возможны риски банкротства эмитента или недобросовестного управления резервами.
2. Риск недостатка обеспечения
-
В некоторых случаях резервы стейблкоинов могут быть недостаточны для покрытия всех выпущенных токенов.
-
Пример: Скандалы с Tether (USDT), где возникали вопросы о полном обеспечении их активов.
3. Регулятивные риски
-
Правительства могут вводить строгие ограничения или запреты на использование стейблкоинов.
-
Например, некоторые страны уже обсуждают необходимость лицензирования или полного контроля над стейблкоинами.
4. Ограниченная децентрализация
- Алгоритмические стейблкоины, такие как UST (Terra), стремились быть полностью децентрализованными, но их стабильность может нарушаться при резких рыночных движениях, что случилось с крахом Terra в 2022 году.
5. Зависимость от внешних активов
-
Фиат-поддерживаемые стейблкоины зависят от банковской системы, которая хранит резервы.
-
В случае заморозки счетов или экономических санкций выпуск и использование таких стейблкоинов могут быть ограничены.
6. Технические риски
-
Уязвимости в смарт-контрактах, на которых работают децентрализованные стейблкоины.
-
Возможность взлома или эксплойтов может повлечь за собой потерю обеспечения или обесценивание.
7. Ограниченная доходность
- Стейблкоины не приносят прибыли, если их просто держать. Чтобы получать доход, пользователи должны участвовать в DeFi или других финансовых продуктах.
Как можно купить стейблкоины
1. Через криптовалютные биржи
На биржах (Binance, Bybit, OKX) можно приобрести стейблкоины за фиатные валюты или криптовалюту.
2. Через P2P-платформы
Подходит для прямых сделок с другими пользователями.
3. Через обменники
Сервисы вроде BestChange позволяют обменивать рубли и многие другие валюты на стейблкоины.
4. С помощью криптокошельков
Некоторые кошельки (Trust Wallet, MetaMask) поддерживают покупку стейблкоинов через встроенные обменники.
Заключение
Стейблкоины — это важный инструмент на криптовалютном рынке, который сочетает преимущества цифровых активов и стабильность фиатных денег. Они стали неотъемлемой частью торговых операций, расчетов и инвестиций, предоставляя пользователям надежный и гибкий инструмент для работы с криптовалютой.
FAQ
1. Чем стейблкоины отличаются от обычных криптовалют?
Стейблкоины имеют стабильный курс, который привязан к реальным активам, по сравнению с традиционными криптовалютами, курс которых подвержен сильным колебаниям.
2. Какие стейблкоины наиболее надежны и распространены?
Среди таких стейблкоинов можно выделить — USDC, USDT, DAI и BUSD.
3. Какой стейблкоин лучше всего использовать для хранения средств?
USDC и BUSD считаются наиболее надежными благодаря полному соответствию всем регуляторным стандартам.
4. Могут ли стейблкоины обесцениться?
Возможность обесценивания существует, если у стейблкоина отсутствует достаточное обеспечение или возникают проблемы с регуляцией.
5. Где можно купить стейблкоины за рубли?
Это можно сделать на криптобиржах, через P2P-платформы, обменники и кошельки с функцией покупки криптовалют.