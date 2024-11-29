Статистика за Ноябрь | Рекордный рост

Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев в истории криптовалютного рынка. Давайте разберем, что принес этот захватывающий месяц, какие события повлияли на рынок и чего ждать в декабре.

Основные достижения ноября:

Рекордный рост Биткоина:

Ноябрь 2024 года стал четвертым по величине прироста BTC за последние три года. Цена Биткоина выросла на 44%, достигнув отметки $99,598. Это менее чем 1% ниже психологической границы $100,000, что делает ожидания на декабрь особенно интригующими.

Сравнение с историческими результатами:

Ноябрь стал одним из лучших месяцев для BTC, уступив только февральскому росту 2024 года, январю 2023 года и октябрю 2021 года.

Общее доминирование Биткоина на рынке составляет 62%, с увеличением доли институциональных инвестиций через ETF.

Инвестиции в Bitcoin-ETF:

Ноябрь установил новый рекорд по притоку средств в Bitcoin-ETF — $6.2 млрд, побив предыдущий рекорд в $6 млрд. Этот успех был вызван оптимизмом, связанным с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Факторы роста:

Политическая поддержка криптовалют:

Избранный президент Дональд Трамп объявил о планах создать стратегический резерв Биткоина и назначить лояльных к криптоиндустрии регуляторов. Это усилило уверенность инвесторов, особенно в институциональном сегменте. Прорыв в ETF-секторе:

Принятие Bitcoin-ETF предоставило инвесторам более прозрачный и удобный способ инвестирования в BTC. Только в день выборов, 5 ноября, приток в ETF составил $1.38 млрд. Рынок в стадии бычьего тренда:

Модель текущей структуры рынка напоминает конец 2020 года, когда BTC также показал сильный рост на фоне укрепляющего интереса институциональных инвесторов. Аналитические данные:

RSI Биткоина остается на уровне 75, что указывает на сохранение потенциала роста. В прошлом бычьи рынки достигали своего пика при RSI выше 90.

Движение биткоина, ноябрь 2024. Источник: Tradingview

Прогноз на декабрь 2024:

Декабрь исторически приносит в среднем 5% роста. Если текущий тренд сохранится, BTC может не только пробить отметку в $100,000, но и достичь нового исторического максимума.

Аналитики также отмечают возможность роста других криптовалют. Среди перспективных активов — Ethereum, Solana и Avalanche, которые сохраняют сильные позиции на фоне оживленного интереса к DeFi и NFT.

Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass

Новости платформы Veles

Общие показатели за месяц: Объем торгов на платформе Veles достиг $2,05 млрд. Суммарная прибыль пользователей составила $9,50 млн, а наиболее успешный день для заработка пришелся на 13 ноября, когда прибыль составила $1,33 млн. при количестве сделок 251 тыс.

Обновления платформы

