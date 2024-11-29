Статистика за Ноябрь | Рекордный рост
Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев в истории криптовалютного рынка. Давайте разберем, что принес этот захватывающий месяц, какие события повлияли на рынок и чего ждать в декабре.
Основные достижения ноября:
Рекордный рост Биткоина:
Ноябрь 2024 года стал четвертым по величине прироста BTC за последние три года. Цена Биткоина выросла на 44%, достигнув отметки $99,598. Это менее чем 1% ниже психологической границы $100,000, что делает ожидания на декабрь особенно интригующими.
Сравнение с историческими результатами:
-
Ноябрь стал одним из лучших месяцев для BTC, уступив только февральскому росту 2024 года, январю 2023 года и октябрю 2021 года.
-
Общее доминирование Биткоина на рынке составляет 62%, с увеличением доли институциональных инвестиций через ETF.
Инвестиции в Bitcoin-ETF:
Ноябрь установил новый рекорд по притоку средств в Bitcoin-ETF — $6.2 млрд, побив предыдущий рекорд в $6 млрд. Этот успех был вызван оптимизмом, связанным с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Факторы роста:
-
Политическая поддержка криптовалют:
Избранный президент Дональд Трамп объявил о планах создать стратегический резерв Биткоина и назначить лояльных к криптоиндустрии регуляторов. Это усилило уверенность инвесторов, особенно в институциональном сегменте.
-
Прорыв в ETF-секторе:
Принятие Bitcoin-ETF предоставило инвесторам более прозрачный и удобный способ инвестирования в BTC. Только в день выборов, 5 ноября, приток в ETF составил $1.38 млрд.
-
Рынок в стадии бычьего тренда:
Модель текущей структуры рынка напоминает конец 2020 года, когда BTC также показал сильный рост на фоне укрепляющего интереса институциональных инвесторов.
-
Аналитические данные:
RSI Биткоина остается на уровне 75, что указывает на сохранение потенциала роста. В прошлом бычьи рынки достигали своего пика при RSI выше 90.
Движение биткоина, ноябрь 2024. Источник: Tradingview
Прогноз на декабрь 2024:
Декабрь исторически приносит в среднем 5% роста. Если текущий тренд сохранится, BTC может не только пробить отметку в $100,000, но и достичь нового исторического максимума.
Аналитики также отмечают возможность роста других криптовалют. Среди перспективных активов — Ethereum, Solana и Avalanche, которые сохраняют сильные позиции на фоне оживленного интереса к DeFi и NFT.
Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass
Новости платформы Veles
Общие показатели за месяц: Объем торгов на платформе Veles достиг $2,05 млрд. Суммарная прибыль пользователей составила $9,50 млн, а наиболее успешный день для заработка пришелся на 13 ноября, когда прибыль составила $1,33 млн. при количестве сделок 251 тыс.
Обновления платформы
-
Заняли призовые места в крупнейшем турнире WSOT 2024 от Bybit.
-
-
Добавили торговлю по сигналам TradingView с фильтрами Veles..
-
-
Обзоры, прямые эфиры и обучающие видео