Статистика за листопад | Рекордне зростання

Листопад став одним із найуспішніших місяців в історії криптовалютного ринку. Давайте розберемо, що приніс цей захопливий місяць, які події вплинули на ринок і чого чекати в грудні.

Основні досягнення листопада:

Рекордне зростання Біткоїна:

Листопад 2024 року став четвертим за величиною приросту BTC за останні три роки. Ціна біткоїна зросла на 44%, досягнувши позначки $99,598. Це менш ніж 1% нижче психологічної межі $100,000, що робить очікування на грудень особливо інтригуючими.

Порівняння з історичними результатами:

Листопад став одним із найкращих місяців для BTC, поступившись тільки лютневому зростанню 2024 року, січню 2023 року і жовтню 2021 року.

Загальне домінування Біткоїна на ринку становить 62%, зі збільшенням частки інституційних інвестицій через ETF.

Інвестиції в Bitcoin-ETF:

Листопад встановив новий рекорд із припливу коштів у Bitcoin-ETF - $6.2 млрд, побивши попередній рекорд у $6 млрд. Цей успіх був викликаний оптимізмом, пов’язаним із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Фактори зростання:

1. Політична підтримка криптовалют:

Обраний президент Дональд Трамп оголосив про плани створити стратегічний резерв Біткоїна і призначити лояльних до криптоіндустрії регуляторів. Це посилило впевненість інвесторів, особливо в інституційному сегменті.

2. Прорив у ETF-секторі:

Ухвалення Bitcoin-ETF надало інвесторам прозоріший і зручніший спосіб інвестування в BTC. Тільки в день виборів, 5 листопада, приплив в ETF склав $1.38 млрд.

3. Ринок у стадії бичачого тренду:

Модель поточної структури ринку нагадує кінець 2020 року, коли BTC також показав сильне зростання на тлі зміцнення інтересу інституційних інвесторів.

4. Аналітичні дані:

RSI Біткоїна залишається на рівні 75, що вказує на збереження потенціалу зростання. У минулому бичачі ринки досягали свого піку при RSI вище 90.

Рух біткоїна, листопад 2024. Джерело: Tradingview

Прогноз на грудень 2024:

Грудень історично приносить у середньому 5% зростання. Якщо поточний тренд збережеться, BTC може не тільки пробити позначку в $100,000, а й досягти нового історичного максимуму.

Аналітики також відзначають можливість зростання інших криптовалют. Серед перспективних активів - Ethereum, Solana і Avalanche, які зберігають сильні позиції на тлі жвавого інтересу до DeFi і NFT.

Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass

Новини платформи Veles

Загальні показники за місяць: Обсяг торгів на платформі Veles досяг $2,05 млрд. Сумарний прибуток користувачів склав $9,50 млн, а найуспішніший день для заробітку припав на 13 листопада, коли прибуток склав $1,33 млн. за кількості угод 251 тис.

Оновлення платформи

Огляди, прямі ефіри та навчальні відео