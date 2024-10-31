Статистика за Октябрь | Закрепимся ли над ATH?

Команда Veles рада представить вам самые актуальные сведения по итогам октября 2024 года!

Как прошел месяц на криптовалютном рынке? Какие цифровые активы показали выдающиеся результаты? И что ожидать в ноябре?

Разберем ключевые события:

Что происходило на рынке?

Ценовые движения: Октябрь принес значительный рост для криптовалютного рынка. Биткоин (BTC) достиг цены $73,544, что стало его самым высоким показателем за последние семь месяцев, зафиксированным 29 октября. BTC за месяц вырос на 13%, что превзошло прирост индекса S&P 500, который составил лишь 1%. Другие крупные криптовалюты также показали рост: Ethereum (ETH) вырос на 4% до $2,637, Binance Coin (BNB) — на 2% до $608, а Solana (SOL) — на 2% до $182, самого высокого уровня за три месяца.

Движение биткоина, октябрь 2024. Источник: Tradingview

Общая капитализация рынка криптовалют: Капитализация криптовалютного рынка достигла $2,39 триллиона, с доминированием Биткоина на уровне около 60%. Объем инвестиций в ETF на биткоин продолжает расти, достигнув $66 миллиардов. Увеличенный интерес институциональных инвесторов к ETF способствует положительной динамике биткойн цена, а также является одним из факторов для увеличения общей капитализации рынка.

Основные факторы роста

Рост криптовалют в октябре поддерживался следующими факторами:

Инфляционные ожидания и политическая неопределенность — многие инвесторы рассматривают Биткоин как защиту от инфляции, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и предстоящие выборы в США 5 ноября. Снижение процентных ставок ФРС — регулятор США в сентябре снизил ставки, что ослабило доверие к традиционным инструментам, а BTC и золото привлекли внимание инвесторов как альтернативные активы. Политическая поддержка Биткоина — оба кандидата на предстоящих выборах, Камала Харрис и Дональд Трамп, поддерживают меры, которые, по мнению экспертов, окажут влияние на криптовалютный рынок, а Трамп предлагает создать стратегический национальный запас Биткоина.

Прогноз на ноябрь

Октябрь — исторически удачный месяц для Биткоина, и если этот тренд продолжится, ноябрь может поддержать положительные тенденции.

Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass

Крипто быки видят потенциал роста Биткоина вне зависимости от исхода предстоящих выборов в США, рассматривая сценарий как “вин-вин”. Так, бывший президент Дональд Трамп известен своей поддержкой криптовалют и предложил заменить председателя SEC на более лояльного к отрасли кандидата, что может укрепить позиции криптовалютного рынка. С другой стороны, аналитики отмечают, что даже при победе Камалы Харрис биткоин останется привлекательным активом в условиях смягченной монетарной политики.

Новости платформы Veles

Общие показатели за месяц: Объем торгов на платформе Veles достиг $787 млн. Суммарная прибыль пользователей составила $2,62 млн, а наиболее успешный день для заработка пришелся на 14 октября, когда прибыль составила $231 тыс. при количестве сделок 108 тыс.

Обновления платформы

Обзоры, прямые эфиры и обучающие видео

Эти обновления и аналитические данные ознаменовали еще один успешный месяц как для рынка, так и для платформы Veles. Желаем вам успешной торговли в следующем месяце!