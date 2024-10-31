Статистика за жовтень | Чи закріпимося над ATH?

Команда Veles рада представити вам найактуальніші відомості за підсумками жовтня 2024 року!

Як минув місяць на криптовалютному ринку? Які цифрові активи показали видатні результати? І що очікувати в листопаді?

Розберемо ключові події:

Що відбувалося на ринку?

Цінові рухи: Жовтень приніс значне зростання для криптовалютного ринку. Біткоїн (BTC) досяг ціни $73,544, що стало його найвищим показником за останні сім місяців, зафіксованим 29 жовтня. BTC за місяць зріс на 13%, що перевершило приріст індексу S&P 500, який склав лише 1%. Інші великі криптовалюти також показали зростання: Ethereum (ETH) виріс на 4% до $2,637, Binance Coin (BNB) - на 2% до $608, а Solana (SOL) - на 2% до $182, найвищого рівня за три місяці.

Рух біткоїна, жовтень 2024 року. Джерело: Tradingview

Загальна капіталізація ринку криптовалют: Капіталізація криптовалютного ринку сягнула $2,39 трильйона, з домінуванням біткоїна на рівні близько 60%. Обсяг інвестицій в ETF на біткоїн продовжує зростати, досягнувши $66 мільярдів. Збільшений інтерес інституційних інвесторів до ETF сприяє позитивній динаміці ціни BTC, а також є одним із факторів для збільшення загальної капіталізації ринку.

Основні фактори зростання

Зростання криптовалют у жовтні підтримували такі чинники:

1. Інфляційні очікування і політична невизначеність - багато інвесторів розглядають Біткоїн як захист від інфляції, з огляду на поточну макроекономічну ситуацію і майбутні вибори в США 5 листопада.

2. Зниження процентних ставок ФРС - регулятор США у вересні знизив ставки, що послабило довіру до традиційних інструментів, а BTC і золото привернули увагу інвесторів як альтернативні активи.

3. Політична підтримка Біткоїна - обидва кандидати на майбутніх виборах, Камала Гарріс і Дональд Трамп, підтримують заходи, які, на думку експертів, вплинуть на криптовалютний ринок, а Трамп пропонує створити стратегічний національний запас Біткоїна.

Прогноз на листопад

Жовтень - історично вдалий місяць для Біткоїна, і якщо цей тренд продовжиться, листопад може підтримати позитивні тенденції.

Щомісячна прибутковість BTC/USD (скріншот). Джерело: CoinGlass

Крипто бики бачать потенціал зростання біткоїна незалежно від результату майбутніх виборів у США, розглядаючи сценарій як «він-він». Так, колишній президент Дональд Трамп відомий своєю підтримкою криптовалют і запропонував замінити голову SEC на більш лояльного до галузі кандидата, що може зміцнити позиції криптовалютного ринку. З іншого боку, аналітики зазначають, що навіть за перемоги Камали Гарріс біткоїн залишиться привабливим активом в умовах пом’якшеної монетарної політики.

Новини платформи Veles

Загальні показники за місяць: Обсяг торгів на платформі Veles сягнув $787 млн. Сумарний прибуток користувачів склав $2,62 млн, а найуспішніший день для заробітку припав на 14 жовтня, коли прибуток склав $231 тис. за кількості угод 108 тис.

Оновлення платформи

Огляди, прямі ефіри та навчальні відео

Ці оновлення та аналітичні дані ознаменували ще один успішний місяць як для ринку, так і для платформи Veles. Бажаємо вам успішної торгівлі в наступному місяці!