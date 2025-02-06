Колесо фортуны на BingX с Veles!
Любите трейдинг и приятные бонусы? Тогда у нас для вас отличная новость! Veles совместно с BingX запускает акцию, в которой каждый может испытать удачу и получить щедрые награды. Можно выиграть до 1000 USDT!
BingX — одна из самых удобных и функциональных бирж для трейдинга. Здесь каждый найдет что-то для себя. Платформа предлагает широкий выбор активов, удобный интерфейс и мощные инструменты для анализа. Быстрые сделки, надежность и комфорт — все, что нужно для успешной торговли.
Как принять участие?
Все просто:
1. Зарегистрируйтесь на BingX по реферальной ссылке Veles и пройдите KYC. 2. Пополните депозит биржи на 50 USDT и торгуй на BingX.
3. Крутите колесо фортуны и забирайте гарантированный приз!
Какие призы тебя ждут?
✅ 1000 USDT на баланс биржи
✅ 100 USDT на баланс биржи
✅ Ваучеры по 10 и 20 USDT
✅ 5 USDT на кэшбек комиссии
🔥 Чем больше вы торгуете — тем больше у вас шансов выиграть максимальный приз!
⏳ Акция действует только для зарегистрированных по реферальной ссылке ограничена по времени, поэтому не откладывайте — примите участие прямо сейчас и пополните свой баланс без лишних затрат!
Сроки проведения акции: с 0006.02.2025 по 23 06.03.2025 (UTC+3)
👉 Крутите колесо фортуны и забирай свои призы!