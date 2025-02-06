Колесо фортуни на BingX з Veles!

Любите трейдинг і приємні бонуси? Тоді у нас для вас чудова новина! Veles спільно з BingX запускає акцію, в якій кожен може випробувати удачу й отримати щедрі нагороди. Можна виграти до 1000 USDT!

BingX - одна з найбільш зручних і функціональних бірж для трейдингу. Тут кожен знайде щось для себе. Платформа пропонує широкий вибір активів, зручний інтерфейс і потужні інструменти для аналізу. Швидкі угоди, надійність і комфорт - усе, що потрібно для успішної торгівлі.

Як взяти участь?

Усе просто:

1. Зареєструйтеся на BingX за реферальним посиланням Veles і пройдіть KYC.

2. Поповніть депозит біржі на 50 USDT і торгуй на BingX.

3. Крутіть колесо фортуни та забирайте гарантований приз!

Які призи на тебе чекають?

✅ 1000 USDT на баланс біржі

✅ 100 USDT на баланс біржі

✅ Ваучери по 10 і 20 USDT

✅ 5 USDT на кешбек комісії

🔥 Чим більше ви торгуєте - тим більше у вас шансів виграти максимальний приз!

⏳ Акція діє тільки для зареєстрованих за реферальним посиланням і обмежена в часі, тому не відкладайте - візьміть участь прямо зараз і поповніть свій баланс без зайвих витрат!

Терміни проведення акції: з 00

06.02.2025 по 2306.03.2025 (UTC+3)

👉 Крутіть колесо фортуни та забирай свої призи!

Принять участие 🚀