Грандиозный шанс для трейдеров
С 23 июня по 25 июля 2025 года Bybit проводит масштабный торговый конкурс с призовым фондом в 500 000 USDT! Veles Finance приглашает всех трейдеров присоединиться к этому событию и бороться за победу вместе с нами.
Как принять участие?
1️⃣ Зарегистрируйтесь на платформе Veles Finance, если ещё не с нами.
2️⃣ Создайте торгового робота — ваш инструмент для успешной торговли.
3️⃣ Перейдите по нашей ссылке и зарегистрируйтесь в конкурсе:
4️⃣ Торгуйте, побеждайте и делитесь успехами с нашим комьюнити!
Почему стоит участвовать?
✅ Крупный призовой фонд — шанс выиграть часть $500 000.
✅ Поддержка Veles Finance — мы поможем вам раскрыть потенциал ваших стратегий.
✅ Опыт и рост — участие в таких конкурсах прокачивает навыки и открывает новые возможности.
Не упустите шанс проявить себя и заработать солидный приз! Подключайтесь к Veles Finance, следуйте простым шагам и покоряйте рынок вместе с нами.
Удачи в конкурсе! Пусть победит сильнейший! 💜