Грандиозный шанс для трейдеров

С 23 июня по 25 июля 2025 года Bybit проводит масштабный торговый конкурс с призовым фондом в 500 000 USDT! Veles Finance приглашает всех трейдеров присоединиться к этому событию и бороться за победу вместе с нами.

Как принять участие?

1️⃣ Зарегистрируйтесь на платформе Veles Finance, если ещё не с нами.

2️⃣ Создайте торгового робота — ваш инструмент для успешной торговли.

3️⃣ Перейдите по нашей ссылке и зарегистрируйтесь в конкурсе:

Официальная ссылка на конкурс



4️⃣ Торгуйте, побеждайте и делитесь успехами с нашим комьюнити!

Почему стоит участвовать?

✅ Крупный призовой фонд — шанс выиграть часть $500 000.

✅ Поддержка Veles Finance — мы поможем вам раскрыть потенциал ваших стратегий.

✅ Опыт и рост — участие в таких конкурсах прокачивает навыки и открывает новые возможности.

Не упустите шанс проявить себя и заработать солидный приз! Подключайтесь к Veles Finance, следуйте простым шагам и покоряйте рынок вместе с нами.

Удачи в конкурсе! Пусть победит сильнейший! 💜