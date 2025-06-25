Грандіозний шанс для трейдерів

З 23 червня по 25 липня 2025 року Bybit проводить масштабний торговий конкурс з призовим фондом в 500 000 USDT! Veles Finance запрошує всіх трейдерів приєднатися до цієї події і боротися за перемогу разом з нами.

Як взяти участь?

1️⃣ Зареєструйтеся на платформі Veles Finance, якщо ще не з нами.

2️⃣ Створіть торгового робота — ваш інструмент для успішної торгівлі.

3️⃣ Перейдіть за нашим посиланням і зареєструйтеся в конкурсі:

Офіційне посилання на конкурс

4️⃣ Торгуйте, перемагайте і діліться успіхами з нашою спільнотою!

Чому варто брати участь?

✅ Великий призовий фонд — шанс виграти частину $500 000.

✅ Підтримка Veles Finance — ми допоможемо вам розкрити потенціал ваших стратегій.

✅ Досвід і зростання — участь у таких конкурсах прокачує навички та відкриває нові можливості.

Не пропустіть шанс проявити себе і заробити солідний приз! Підключайтеся до Veles Finance, дотримуйтесь простих кроків і підкорюйте ринок разом з нами.

Удачі в конкурсі! Нехай переможе найсильніший! 💜