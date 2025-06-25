Грандіозний шанс для трейдерів
З 23 червня по 25 липня 2025 року Bybit проводить масштабний торговий конкурс з призовим фондом в 500 000 USDT! Veles Finance запрошує всіх трейдерів приєднатися до цієї події і боротися за перемогу разом з нами.
Як взяти участь?
1️⃣ Зареєструйтеся на платформі Veles Finance, якщо ще не з нами.
2️⃣ Створіть торгового робота — ваш інструмент для успішної торгівлі.
3️⃣ Перейдіть за нашим посиланням і зареєструйтеся в конкурсі:
4️⃣ Торгуйте, перемагайте і діліться успіхами з нашою спільнотою!
Чому варто брати участь?
✅ Великий призовий фонд — шанс виграти частину $500 000.
✅ Підтримка Veles Finance — ми допоможемо вам розкрити потенціал ваших стратегій.
✅ Досвід і зростання — участь у таких конкурсах прокачує навички та відкриває нові можливості.
Не пропустіть шанс проявити себе і заробити солідний приз! Підключайтеся до Veles Finance, дотримуйтесь простих кроків і підкорюйте ринок разом з нами.
Удачі в конкурсі! Нехай переможе найсильніший! 💜