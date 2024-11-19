Вывод средств с Bingx - подробная инструкция

BingX – централизованная криптовалютная биржа и торговая платформа, основанная в 2018 году. Как и многие централизованные криптобиржи предоставляет возможности вывода и депозита средств.

Варианты вывода средств с BingX

Есть три основных способа вывода средств с биржи:

– Вывод в фиат через P2P платформу (person-to-person — от человека к человеку).

– На аккаунт другой криптовалютной биржи.

– На криптовалютные кошельки.

На другую биржу

Для вывода средств с биржи BingX на другую криптобиржу нужно выполнить следующие действия:

1. Необходимо открыть биржу, на которую хотите перевести средства, найти раздел Депозит, ввести в поисковой строке нужный токен, выбрать блокчейн по которому будет доставлен токен на биржу и получить его биржевой адрес.

2. Следующий шаг – нужно зайти на ваш аккаунт биржи Bing X, на главной странице перейти в раздел Активы, выбрать из списка функцию Вывод, выбрать для отправки токен, нужное количество, блокчейн (комиссия при отправке будет указана и оплачена автоматически) и ввести адрес получения токенов.

3. После ввода и проверки всех данных подтвердите транзакцию.

4. Токены поступят на отправляемую биржу в течение нескольких минут, отследить этот процесс можно в Истории операций.

Вывод средств в фиат с помощью P2P

Платформа предоставляет множество фиатных валют, платежных систем и электронных кошельков для проведения операций на P2P. Она выступает гарантом во время осуществления сделок, тем самым обеспечивая безопасность средств контрагентов.

Инструкция по выводу средств в фиат через P2P платформу:

1. В главном меню перейдите в раздел Активы, выберите значок с надписью P2P

2. Выберите опцию Продать, затем выберите Метод сделки (банки, платежные системы, электронные кошельки, наличные), вид фиатной валюты и сумму.

3. Из предложенного списка покупателей, их условий и обменного курса необходимо выбрать одного из них и заключить сделку.

4. Предоставьте свои платежные данные, чтобы покупатель мог перечислить вам фиатные средства.

5. Когда деньги поступят на ваш счет, переведите необходимую сумму в криптовалюте (если деньги не поступили в течение указанного времени, следует обратиться в техническую поддержку платформы).

На криптовалютный кошелек

Вывод средств на криптовалютный кошелек имеет схожий алгоритм с выводом на другую криптобиржу:

1. Откройте свой криптовалютный кошелек, перейдите во вкладку Получить средства, выберите нужный токен и блокчейн, скопируйте полученный адрес.

2. Зайдите в Bing X, выберите раздел Активы и опцию Вывод, введите необходимый токен, количество, блокчейн и вставьте скопированный из кошелька адрес депозита.

3. Проверьте данные и подтвердите транзакцию по отправке средств.

4. В кошельке в разделе Активы проверьте зачисление токенов.

Сколько времени занимает вывод средств?

Вывод средств через блокчейн в среднем занимает не более 5 минут, если сеть загружена, то из-за очереди заявок этот процесс может занять до 10-15 минут. При выводе средств с помощью P2P площадки длительность сделки составляет не более 15 минут при штатных условиях.

Имеются ли ограничения на максимальную сумму вывода средств?

Максимальная сумма для депозитов с использованием банковского перевода или дебетовой карты составляет 2000 USD в день. В течение месяца ее общий предел составляет 10 000 USDT. Возможность увеличения этих лимитов доступна после подтверждения источника средств. Что касается вывода криптовалют, он не имеет ограничений. В то же время, дневной лимит на вывод фиатных средств соответствует дневному лимиту на депозит и составляет 2000 USD. Для его повышения также необходимо обратиться в службу поддержки с соответствующей просьбой.

Какая комиссия за вывод средств

При выводе средств на кошелек или биржу, комиссия варьируется в зависимости от выбранного блокчейна (в среднем 0-1$). При использовании P2P комиссия не взимается, сделка происходит на основе выбранного курса обмена.

Заключение

Платформа BingX предоставляет пользователям отличные условия и широкий выбор по выводу средств, однако для совершения сделок через P2P обязательно потребуется прохождение верификации личности (KYC) на базовый уровень.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие существуют варианты вывода средств с BingX?

BingX предоставляет три основных способа вывода средств: на другую криптовалютную биржу, на криптовалютный кошелек и на фиатный счет через P2P-платформу. Каждый метод имеет свои особенности и подходит для разных целей.

2. Как вывести средства с BingX на другую биржу?

Для перевода средств на другую биржу необходимо: получить адрес депозита токена на принимающей бирже, выбрать нужный токен и блокчейн в BingX, указать количество токенов и адрес получателя. После подтверждения транзакции средства поступят на новую биржу, а процесс можно отследить в истории операций.

3. Какие шаги нужно выполнить для вывода средств с BingX в фиат через P2P?

Для P2P-вывода в фиат нужно перейти в раздел P2P на BingX, выбрать опцию «Продать», указать предпочтительный метод оплаты и валюту, выбрать покупателя, предоставить свои платёжные данные для получения средств и завершить сделку после подтверждения.

4. Сколько времени занимает вывод средств с BingX в зависимости от способа?

Вывод через блокчейн обычно занимает около 5 минут, хотя при загруженности сети может занять до 15 минут. P2P-сделки для фиатных средств обычно завершаются за 15 минут при стандартных условиях.

5. Какие комиссии взимаются за вывод средств с BingX?

При выводе на криптокошелёк или биржу комиссия зависит от выбранного блокчейна и составляет в среднем около 1 доллара. P2P-сделки не включают комиссий за вывод, но могут подразумевать обменный курс, установленный покупателем.