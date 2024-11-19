Виведення коштів з Bingx - детальна інструкція

BingX – централізована криптовалютна біржа та торгова платформа, заснована у 2018 році. Як і багато інших централізованих бірж, BingX пропонує можливості введення та виведення коштів.

Варіанти виведення коштів з BingX

Є три основні способи виведення коштів з біржі: – Виведення у фіат через P2P платформу (person-to-person — від людини до людини). – На акаунт іншої криптовалютної біржі. – На криптовалютні гаманці.

На іншу біржу

Щоб вивести кошти з BingX на іншу криптобіржу, виконайте такі дії:

1. Відкрийте біржу, на яку хочете перевести кошти. Знайдіть розділ Депозит, введіть у пошуку потрібний токен, виберіть блокчейн для передачі та скопіюйте отриману адресу депозиту.

2. Далі увійдіть у свій акаунт на BingX, на головній сторінці перейдіть у розділ Активи, оберіть функцію Виведення, вкажіть токен, суму, блокчейн (комісія буде вказана та автоматично сплачена) і вставте адресу отримання.

3. Перевірте введені дані та підтвердіть транзакцію.

4. Токени надійдуть на приймаючу біржу протягом кількох хвилин. Слідкувати за процесом можна в Історії операцій.

Виведення коштів у фіат за допомогою P2P

Платформа BingX підтримує безліч фіатних валют, платіжних систем і електронних гаманців для P2P операцій. Вона виступає гарантом безпеки під час проведення угод.

Інструкція з виведення коштів у фіат через P2P платформу:

1. У головному меню перейдіть у розділ Активи та оберіть значок P2P.

2. Виберіть опцію Продати, вкажіть метод угоди (банки, платіжні системи, електронні гаманці, готівка), оберіть фіатну валюту та суму.

3. З наданого списку покупців ознайомтеся з їхніми умовами та обмінним курсом, виберіть покупця та укладіть угоду.

4. Надайте свої платіжні дані, щоб покупець міг переказати вам фіатні кошти.

5. Після надходження грошей на ваш рахунок, підтвердіть передачу необхідної суми у криптовалюті. Якщо гроші не надійшли в зазначений час, зверніться до техпідтримки.

На криптовалютний гаманець

Виведення коштів на криптовалютний гаманець має схожий алгоритм з виведенням на іншу біржу:

1. Відкрийте свій криптовалютний гаманець, перейдіть до вкладки Отримати кошти, виберіть потрібний токен і блокчейн, скопіюйте адресу гаманця.

2. Зайдіть у BingX, перейдіть у розділ Активи та оберіть Виведення. Введіть токен, суму, блокчейн і вставте адресу гаманця.

3. Перевірте введені дані та підтвердіть транзакцію.

4. Перевірте зарахування токенів у гаманці у розділі Активи.

Скільки часу займає виведення коштів?

Виведення через блокчейн зазвичай займає не більше 5 хвилин, однак у разі завантаження мережі процес може тривати до 10-15 хвилин. P2P угоди у фіатній валюті зазвичай займають до 15 хвилин при нормальних умовах.

Чи є обмеження на максимальну суму виведення коштів?

Максимальна сума депозитів через банківський переказ або дебетову картку становить 2000 USD на день. Протягом місяця загальний ліміт становить 10 000 USDT. Ліміти можна збільшити після підтвердження джерела коштів. Щодо виведення криптовалюти, обмежень немає. Щоденний ліміт на виведення фіатних коштів також становить 2000 USD, і для його підвищення потрібно звернутися в службу підтримки.

Яка комісія за виведення коштів?

Комісія за виведення на гаманець або біржу залежить від обраного блокчейна і в середньому становить 0-1 долар. При використанні P2P комісія не стягується, угода відбувається на основі обмінного курсу, встановленого покупцем.

Висновок

Платформа BingX надає користувачам зручні умови та широкий вибір варіантів виведення коштів. Для здійснення P2P угод обов’язковою є верифікація особистості (KYC) на базовому рівні.

Поширені запитання

1. Які є варіанти виведення коштів з BingX?

BingX пропонує три основні способи виведення: на іншу криптовалютну біржу, на криптовалютний гаманець і у фіат через P2P платформу. Кожен метод має свої особливості.

2. Як вивести кошти з BingX на іншу біржу?

Для переказу коштів на іншу біржу потрібно отримати адресу депозиту токена на приймаючій біржі, обрати потрібний токен і блокчейн на BingX, вказати кількість токенів і адресу отримувача. Після підтвердження транзакції кошти будуть зараховані на нову біржу, а процес можна відстежити в історії операцій.

3. Які кроки потрібно виконати для виведення коштів у фіат через P2P?

Для виведення через P2P потрібно перейти у розділ P2P на BingX, вибрати опцію «Продати», вказати метод оплати та валюту, обрати покупця, надати платіжні дані для отримання коштів і завершити угоду після підтвердження.

4. Скільки часу займає виведення з BingX залежно від способу?

Виведення через блокчейн зазвичай займає близько 5 хвилин, хоча при завантаженості мережі може тривати до 15 хвилин. P2P угоди у фіатній валюті зазвичай завершуються протягом 15 хвилин.

5. Яка комісія за виведення коштів з BingX?

Комісія за виведення на криптогаманець або біржу залежить від обраного блокчейна і в середньому становить 1 долар. P2P угоди не передбачають комісії за виведення, але можуть включати обмінний курс, встановлений покупцем.