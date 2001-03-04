У Veles нет абонентской платы или скрытых платежей.
Комиссия составляет всего 20% и применяется только к прибыли, которую пользователь получает при торговле ботом.
Предположим, что пользователь совершил сделку и заработал 1 USDT. В таком случае с внутреннего счета Veles будет списано 0.20 USDT в качестве комиссии.
Таким образом, можно заработать значительную сумму. Однако не стоит беспокоиться о том, что придется отдавать 20% от всей прибыли.
Veles не будет брать с пользователя больше $50 за календарный месяц. Это означает, что комиссия будет взиматься в размере 20% от каждой прибыльной сделки, пока не накопится сумма в $50.
Когда лимит будет достигнут, комиссия будет приостановлена до начала нового месяца. Счетчик разграничивает комиссии на спотовом и фьючерсном рынках.
Бот торгует средствами, которые находятся на бирже пользователя. Любая заработанная прибыль также направляется на биржевой аккаунт. Однако API ключ ограничивает вывод средств с биржевого аккаунта. Поэтому для списания комиссии используется внутренний баланс на платформе Veles.
Бот продолжит функционировать даже в случае, если пользователь не пополнил баланс. Он будет закрывать прибыльные сделки, а комиссия будет списываться.
Это приведет к отрицательному балансу на аккаунте.
При отрицательном балансе бот не сможет запустить новую сделку. Однако все активные сделки будут завершены в соответствии с заранее установленными условиями.
Пополнить баланс на платформе Veles можно любым удобным способом и на любую сумму через сеть BEP20. Все зачисления автоматически переводятся в $ для удобного отображения баланса. В будущем мы также планируем добавить возможность пополнения счета с помощью кредитных карт.
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