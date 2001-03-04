Стоимость услуг Veles

У Veles нет абонентской платы или скрытых платежей.

Как зарабатывает платформа?

Комиссия составляет всего 20% и применяется только к прибыли, которую пользователь получает при торговле ботом.

Предположим, что пользователь совершил сделку и заработал 1 USDT. В таком случае с внутреннего счета Veles будет списано 0.20 USDT в качестве комиссии.

Таким образом, можно заработать значительную сумму. Однако не стоит беспокоиться о том, что придется отдавать 20% от всей прибыли.

Veles не будет брать с пользователя больше $50 за календарный месяц. Это означает, что комиссия будет взиматься в размере 20% от каждой прибыльной сделки, пока не накопится сумма в $50.

Когда лимит будет достигнут, комиссия будет приостановлена до начала нового месяца. Счетчик разграничивает комиссии на спотовом и фьючерсном рынках.





Как Veles взимает комиссии?

Бот торгует средствами, которые находятся на бирже пользователя. Любая заработанная прибыль также направляется на биржевой аккаунт. Однако API ключ ограничивает вывод средств с биржевого аккаунта. Поэтому для списания комиссии используется внутренний баланс на платформе Veles.

Что будет, если не пополнить Veles?

Бот продолжит функционировать даже в случае, если пользователь не пополнил баланс. Он будет закрывать прибыльные сделки, а комиссия будет списываться.

Это приведет к отрицательному балансу на аккаунте.

При отрицательном балансе бот не сможет запустить новую сделку. Однако все активные сделки будут завершены в соответствии с заранее установленными условиями.

Как пополнить платформу?

Пополнить баланс на платформе Veles можно любым удобным способом и на любую сумму через сеть BEP20. Все зачисления автоматически переводятся в $ для удобного отображения баланса. В будущем мы также планируем добавить возможность пополнения счета с помощью кредитных карт.