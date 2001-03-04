О компании

«Трейдинг – это просто. И Veles тому доказательство. Мы создали платформу, чтобы люди могли зарабатывать, не отвлекаясь от того, что им действительно важно», – команда Veles.





Veles предлагает простое торговое решение для пользователей, владеющих минимальными знаниями в области трейдинга. В то же время опытные трейдеры с легкостью автоматизируют свои стратегии, используя расширенный функционал платформы.



Veles был основан в конце 2021 года с миссией предоставить автоматизированное и простое торговое решение для пользователей, владеющих минимальными знаниями в области трейдинга.

Статистика показывает, что депозиты тех, кто использует нашу платформу, систематически растет.



Также растет и Veles – мы ежедневно разрабатываем и тестируем торговые инструменты, тесно сотрудничаем с биржами и обучаем наших пользователей.

Многие отмечают, что трейдинг бывает сложным и требует много времени. Но для тех, кто стремится понять его, платформа Veles станет идеальным торговым решением.





Принципы Veles: