«Трейдинг – это просто. И Veles тому доказательство. Мы создали платформу, чтобы люди могли зарабатывать, не отвлекаясь от того, что им действительно важно», – команда Veles.
Veles предлагает простое торговое решение для пользователей, владеющих минимальными знаниями в области трейдинга. В то же время опытные трейдеры с легкостью автоматизируют свои стратегии, используя расширенный функционал платформы.
Veles был основан в конце 2021 года с миссией предоставить автоматизированное и простое торговое решение для пользователей, владеющих минимальными знаниями в области трейдинга.
Статистика показывает, что депозиты тех, кто использует нашу платформу, систематически растет.
Также растет и Veles – мы ежедневно разрабатываем и тестируем торговые инструменты, тесно сотрудничаем с биржами и обучаем наших пользователей.
Многие отмечают, что трейдинг бывает сложным и требует много времени. Но для тех, кто стремится понять его, платформа Veles станет идеальным торговым решением.
Принципы Veles:
Ваши интересы – наш приоритет, Veles всегда рядом
Разрабатываем собственные технологии для вашего успеха
Мы делимся опытом с вами, чтобы вы чувствовали уверенность
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